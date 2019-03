Heidelberg. (mün) Der Verlust des beliebten "Puste-Fix-Bärs" in der Heidelberger Hauptstraße und die Schließung der dazugehörigen Schuhfiliale von Dielmann bringt viele Heidelberger auf die Palme. Nicht nur, weil der Seifenblasen pustende Bär verschwindet. Sondern auch, weil viele den Verlust des mittelständischen Unternehmens in der Innenstadt als Zeichen für den Niedergang der Einkaufsmeile sehen.

Das Unternehmen Dielmann hatte der Stadtverwaltung vorgeworfen, dem Händler Steine in den Weg gelegt zu haben. Aber auch die viel zu hohen Mieten ließen sich nicht mehr erwirtschaften. Das Entgegenkommen des Hausbesitzers sei nicht weit genug gewesen. Demnächst soll in das Eckhaus Märzgasse/Hauptstraße eine amerikanische Burgerkette einziehen.

"Mein letzter Besuch Heidelbergs erinnerte mich an ein Ausstellungsstück, wie es Venedig ist", schreibt ein User auf der RNZ-Facebookseite, "Touristen, die viel Fast Food konsumieren sollen, und nichts mehr von dem bunten Leben. Steril und konserviert."

Kurz und knapp schreibt eine Nutzerin: "Noch eine Fressbude". Einen ironischen Hinweis hat diese Nutzerin: "Die Hauptstraße verliert immer mehr an Charme. 😞 Man kann diese bald in Freßstraße umbenennen, sie besteht ja bald nur noch auch Restaurants und Fastfood-Ketten",

Einigen Kommentatoren bleibt da nur noch Sarkasmus übrig: "Ein schönes, wertvolles Geschäft in der Hauptstraße weniger. Sehr schade. Aber dann können wir ja alle Burger essen gehen. Großartig."

"Eine Stadt plastiniert sich selbst", spitzt ein anderer Kommentator zu, "sie adaptiert Herr von Hagens Idee ("Körperwelten"): Ein ehemals lebendiger Körper wird derart konserviert, dass er lebendig aussieht, dass man sich alles mit großer Faszination und en Detail anschauen kann, (...) wie schön das alles ist. Aber leider halt auch tot."

"Alles nur noch für die Touristen in der Altstadt", findet ein anderer Nutzer, "Läden des täglichen Bedarfs weg und wie die RNZ heute schreibt, fährt die Buslinie 20 erst ab 9 Uhr, da sie eine Touristenlinie sei. Die Altstadtbewohner sind nur noch Kulisse."

Wegen der Vorschriften der Stadtverwaltung und wenig Unterstützung aus dem Rathaus schreibt ein Nutzer: Statt die Altstadt "mit immer absurderen Denkmalschutz-Verordnungen fast komplett unter die Käseglocke zu stellen, wäre ein echtes Konzept vonnöten, sie zu modernisieren und sie für dir heutigen Anforderungen fit zu machen und das Flair durch Veränderung dabei zu erhalten." Denn: "Eine öde Hauptstraße mit Leerstand und Burgerketten hat mit dem alten Flair eh nicht mehr viel zu tun."

Aber auch der Vorwurf, die Mieten in der Heidelberger seien zu hoch, wird von den Nutzern diskutiert. "Seit Jahren verzeichnet Heidelberg wegen der hohen Mieten und der vielen zum großen Teil unverständlichen und unnötigen Vorschriften, einen Rückgang der qualitativ hochwertigen Fachgeschäfte, zugunsten von Billigketten und Billigfresspalästen" schreibt eine Kommentatorin, "einfach nur traurig."

Hart ins Gericht geht dieser Nutzer mit den Vermietern: "Klar - für viele Immobilienbesitzer ist es chic, rauszupressen, was rauszupressen geht."

Aber ist an der Situation des darbenden Einzelhandels nicht auch das Internetshopping Schuld?

Eine Nutzerin meint: "Online Shopping im Internet hat alles kaputtgemacht. Leider." Doch ein anderer Nutzer sieht das Einkaufen im Internet eher als Notwehr: "Ein Burger sieht nicht so gut an meinen Füßen aus. Danke Stadt Heidelberg, ihr schafft es, dass man noch mehr im Netz bestellt."

Doch auch die Schuhhändler stehen in der Kritik: "Möglicherweise fehlt dem Inhaber einfach das kaufmännische Geschick?" Und ein Kommentator auf rnz.de sieht den Inhaber des Geschäftes mitverantwortlich: "Sehr interessant, dass Dielmann hier ausschließlich anderen die Gründe für das Schließen zuschiebt" schreibt er, "ich bin, seitdem Dielmann an dem Standort war, zweimal in dem Laden gewesen und dort ist exakt nichts nach meinem Geschmack. (...) Dass daher "die Stadt" an so allem Schuld sei und man nur an Sonderöffnungsterminen wirklich Umsatz gemacht hätte, das halte ich für 100 Prozent hausgemacht."

Ein anderer Nutzer auf rnz.de findet, dass "unerträgliche Verkehrspolitik in Heidelberg" auch ein gewichtiger Grund für die Probleme des Einzelhandels gerade in Heidelberg ist, da "dem Autofahrer – wo immer es nur geht – und Schikanen in den Weg" gelegt würden. Sein Fazit: "Ich fahre schon lange nicht mehr zum Einkaufen nach Heidelberg. Ich bevorzuge eine Einkaufsstätte in Viernheim, wo die Zufahrtsstraße keinerlei Hindernisse kennt und 3000 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung stehen. Heidelberg hingegen huldigt der "Autos-raus-aus-der-Stadt"-Ideologie."