Heidelberg. (RNZ) Ein Jahr ist es am 17. Oktober her, dass der Gemeinderat darüber abstimmte, ob er das Ergebnis des Bürgerentscheides zur Ochsenkopfwiese akzeptiert. Entscheidend war am Ende die Stimme von Björn Leuzinger von der Satire-Partei "Die Partei", die dieser scheinbar einer Bierflasche überließ. Er öffnete im Gemeinderat eine Flasche Welde, in deren Kronkorken sich ein sogenanntes "Orakel" befindet: Auf je einem Drittel der Flaschen steht "Ja", "Nein" oder ein Fragezeichen. Da Leuzingers Deckel ein "Ja" zeigte, stimmte er für den Erhalt der Wiese. Überrascht haben dürfte ihn das jedoch nicht, kann man doch mit etwas Mühe durch die geschlossene Flasche sehen, was im Deckel steht.

Nichtsdestotrotz sorgte die Aktion damals für Aufsehen – und diese Aufmerksamkeit will Leuzinger nun für einen guten Zweck nutzen: Er versteigert die Original-Bierflasche inklusive Kronkorken, "Echtheitszertifikat" sowie einer Autogrammkarte von sich selbst bei E-Bay. Auch ein Grußwort des Oberbürgermeisters habe er angefragt. Der Erlös komme dem Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung zu Gute, verspricht Leuzinger und betont: "Dieses Stück Heidelberger Geschichte ist eine solide Wertanlage."

Info: Die E-Bay-Auktion startete in der Nacht zum Samstag um 0 Uhr und ist eine Woche lang online.