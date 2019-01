Von Katharina Kausche

Heidelberg. "Er hat uns gejagt - wie eine dunkle Macht, die uns verfolgt. Heide wollte sich an Land retten, aber ich habe gesagt: Ich gehe mit dem Schiff unter. Wir sind dann zusammengeblieben und plötzlich war sein Auge direkt über uns. Was hatten wir Schiss, aber wir haben es überstanden," beendet Erich Wilts seine Erzählung. Raus aus dem Auge eines Taifuns in Japan zurück an den Kaffeetisch im verwinkelten Fachwerkhaus einer engen Heidelberger Gasse.

Im Wohnzimmer hängt ein riesiger Mammut-Stoßzahn an der Wand, neben dem Fenster steht ein halbes Kanu aus Bali, in einer ausgeleuchteten Vitrine reihen sich Hunderte Muscheln, Ketten, Urhai-Zähne und versteinerte Knochen aneinander. Hinter jeder Muschel, jedem Zahn, jedem Schmuckstück steckt eine Geschichte. "Was sich nicht alles in einem Leben so ansammelt." Ein Leben, in dem das Ehepaar Wilts mehr von der Welt gesehen hat als die meisten anderen.

DAS PORTRÄT

Seit einem halben Jahrhundert segeln der Ostfriese, mit seinem grauen Rauschebart und dem herzlichen "Moin", und die Ärztin mit dem liebevollen Lachen auf ihrer "Freydis" um die Welt. Auf dem Meer sind sie unterwegs, am Meer haben sie sich kennengelernt. Die muschelsuchende Heide war Erich an einem einsamen Strand auf Norderney aufgefallen. Statt einer Muschel reichte er ihr einen Schnuller, den er im Sand gefunden hatte und fragte, ob sie denn auch so etwas suche. Das Eis war gebrochen.

Aber erst, als sie sich ein paar Minuten später noch einmal trafen und Erich sie auf sein Boot einlud, unterhielten sie sich länger. "Und dann ging alles ruckzuck, ein halbes Jahr später haben wir geheiratet." Zusammen sind sie zwölf Mal um das Kap Hoorn gefahren, haben in Seemeilen schon zwölf Mal die Erde umrundet, 150 Stürme überstanden, von denen die Taifune in Japan "mit Abstand die schlimmsten" waren, und als einzige deutsche Segler sieben Monate in der Antarktis überwintert.

Über ihre Zeit auf dem eisigen Kontinent sagt Heide: "Kein Pass, kein Geld - wir waren einfach frei, wir waren glücklich." Erich ergänzt begeistert: "Das müssen Sie sich mal vorstellen: Ein Kontinent, auf dem man keinen Pass braucht." Besonders die Tiere haben es den Wilts angetan. Wie auf vielen ihrer Reisen trafen sie in der Antarktis auf Tiere, die vorher nicht oder nur sporadisch mit Menschen in Berührung gekommen sind. "Robben und Pinguine werden dort nicht gejagt", erklärt Heide. "Wir konnten ganz nah dran, weil sich die Tiere einfach nicht für uns interessiert haben."

Immer abseits der typischen Touristen-Touren, immer auf der Suche nach aufregenden, unberührten Landschaften und Kontakt mit einheimischen Tieren. Auch jetzt noch mit ihren 76 Jahren. Von Alltagstrott konnten Heide und Erich eigentlich nie sprechen. Monate auf See, für die sie lange Urlaub nahmen, wechselten sich mit Monaten Arbeit in Deutschland ab. Irgendwann reichte auch das nicht mehr.

"Wir hatten gut verdient, aber kaum Zeit füreinander." Anfang der 1990er Jahre hängten beide ihren Job an den Nagel, Heide als Radiologin, Erich als Geschäftsführer einer Handelskette. "Wenn wir das damals nicht so entschieden hätten, wären wir vielleicht ein paar Jahre später nicht mehr fit gewesen oder hätten keinen Spaß mehr am Segeln gehabt."

Zu diesem Zeitpunkt waren sie schon 20 Jahre gemeinsam unterwegs. Erfahrene Segler, leidenschaftliche Abenteurer, die auf ihren Reisen oft wochenlang nur Wasser gesehen haben. "Und trotzdem mussten wir uns umstellen", erinnert sich Heide. "Liebgewordene Alltäglichkeiten, auf die wir verzichten mussten, oder andere Essgewohnheiten."

Es habe ihnen gezeigt, wie wenig man eigentlich zum Leben brauche. Mehr Zeit auf See hieß für die Wilts auch die "Wiederentdeckung ihrer Hobbys". Heide hat mittlerweile 14 Bücher über ihre Abenteuer veröffentlicht, bebildert mit Erichs Fotografien. Das zurzeit letzte, "Eskapade", erschien erst vergangenen Mittwoch. "Unser Leben ist eben nicht nur Segeln, durch unsere Hobbys ist es rund."

Ihr Nest in Deutschland haben die beiden nie aufgegeben. "Es ist unser Fels in der Brandung." Früher war damit ihre Wohnung in Cuxhaven gemeint, aber in der kleinen Stadt an der Nordseeküste war es ihnen zu ruhig. Etwas Neues musste her, meint Erich, bei dem ab und zu der ostfriesische Dialekt durchschimmert. "Als Heide bei ihrer Mutter in Heidelberg in der RNZ nach Wohnungen gesucht hat, war klar: Wir ziehen nach Heidelberg, nicht Heide?" Sie schmunzelt: "Erst war ich seine Beute, jetzt ist er meine."

Monatelange Reisen auf einem kleinen Boot ohne die Möglichkeit, sich mal aus dem Weg zu gehen. Da kann es schonmal sein, dass man sich auf die Nerven geht, oder? Nicht die beiden. Natürlich würden sie mal "schwanken", aber sie könnten sich immer zu 100 Prozent aufeinander verlassen. "Wir haben eine solide Basis und gehen uns nicht auf den Keks." Erich grinst seine Frau schelmisch an und neckt: "Zur Not kann man auch über Bord springen."

So eine Basis sei besonders wichtig in Zeiten, in denen sie sich entscheiden müssten: Aufgeben oder neu anfangen. 2011 standen Erich und Heide vor so einer Entscheidung. Ihre Segelyacht, ihre "Freydis II", überstand die Überwinterung an der japanischen Küste nicht und zerschellte nach dem furchtbaren Tsunami an Klippen bei Fukushima. Es ist eine schmerzliche Erinnerung. Die Leidenschaft und Gestik, mit der die Wilts sonst ihre Geschichten erzählen verschwindet, sobald sie sich an diese Zeit zurückerinnern.

"33 Jahre war die ,Freydis II‘ unsere Gefährtin und plötzlich: Traum geplatzt. Kein Schiff, kein Plan, unsere Welt war zusammengebrochen", sagt Heide. Ihre Stimme bricht. Erich ergänzt nüchtern mit traurigem Gesicht: "Da hatten wir gerade unsere ,Freydis‘ wieder auf Vordermann gebracht, und dann geht sie uns in Japan hops." Und trotzdem: Die beiden ließen sich nicht unterkriegen. In neun Monaten, Rekordzeit für ein Schiff, bauten sie zusammen mit einer Werft in der Nähe von Köln die "Freydis III".

Neues Schiff, neue Träume, alte Pläne: "Wir haben die Tour, die wir mit der alten ,Freydis‘ geplant hatten, wieder aufgenommen, sind wieder nach Japan gesegelt und von dort gestartet." Es habe sich einfach richtig angefühlt, weiterzumachen. Fünf Jahre nach dem Verlust des alten Boots und vier Jahre nach dem ihrem Neustart erreichen die beiden 2016 endlich ihr Sehnsuchtsziel: Alaska. Die Landschaft, die Tiere und die Einsamkeit haben die beiden nicht mehr losgelassen. Mit Begeisterung erzählen sie von ihren Erlebnissen. "Um unser Schiff waren Bären. Wir konnten ihnen einfach durch das Fenster beim Spielen zuschauen", lacht Heide.

Ob die beiden ans Aufhören denken? Jedenfalls nicht im nächsten Jahr. Denn nur so weit planen sie. "Es kann ja immer was passieren." Kurz bevor er die Tür schließt, sagt Erich noch: "Solange wir noch träumen können und Spaß dran haben, wollen wir nicht aufhören. Und außerdem will ich noch einmal zum Kap Hoorn."

Info: Heide Wilts hat ihre Erfahrungen in Büchern festgehalten. Eine Übersicht gibt es im Internet unter www.freydis.de. Dort findet man auch Geschichten und Fotos aus einem halben Jahrhundert auf den Weltmeeren.