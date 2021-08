Von Anica Edinger

Heidelberg. Das E-Roller-Geschäft in Heidelberg boomt. Seit im August 2019 – also ziemlich genau vor zwei Jahren – die Gefährte des Unternehmens "Tier" die Stadt eroberten, drängten immer mehr neue Anbieter auf den Markt. Nach "Tier" kam "Bird", dann "Zeus", später "Lime" – und im Juni dieses Jahres kam der fünfte Anbieter dazu: "Bolt".

Er kenne keine andere Kommune, in der es so viele E-Roller-Anbieter gebe, sagt Nico Rathmann vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement. Die Anbieter seien allerdings sehr kooperativ. Alle hätten mit der Stadt ebenso wie mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) – der als Koordinator und Kooperationspartner mit den Roller-Anbietern fungiert – eine Qualitätsvereinbarung unterzeichnet und hielten sich an die vorgegebenen Standorte, in denen die E-Tretroller im Innenstadtbereich verteilt werden dürfen. In der Vereinbarung wurden zudem Zonen festgeschrieben, in denen das Abstellen der Scooter untersagt ist. Dazu zählen etwa die Hauptstraße mit Marktplatz, Fischmarkt, Heumarkt, Bismarckplatz, Anatomiegarten und Kornmarkt.

Vor ziemlich genau zwei Jahren startete die Firma „Tier“ mit den ersten E-Rollern in Heidelberg. Foto: Rothe

Dennoch: Je mehr E-Roller in der Stadt unterwegs sind, desto mehr Beschwerden gibt es. "Ein Ärgernis", sagt auch Rathmann, seien auf Gehwegen geparkte E-Roller, die den Weg versperren. Rechtlich jedoch sei das erlaubt: Denn nach Paragraf 11 der Elektrokleinstfahrzeugverordnung gelten für E-Roller die gleichen Parkregeln wie für Fahrräder. "Man darf sie auf dem Gehweg abstellen", so Rathmann. In der Qualitätsvereinbarung sei aber geregelt, dass die Gefährte nicht so abgestellt werden, dass sie den Weg versperren. Leider käme das trotzdem immer wieder vor. Rathmann bittet alle, die falsch abgestellte Roller sehen, darum, dies bei den Anbietern direkt zu melden.

Auch die E-Roller-Firmen selbst bitten darum, ihnen falsch abgestellte Scooter zu melden. Einige Firmen forcieren richtiges Abstellen, indem am Fahrtende ein Foto des abgestellten Rollers gemacht werden muss. So ist es mittlerweile etwa bei "Bird": "Um den Mietvorgang beenden zu können, müssen die Nutzer ein Foto der korrekt geparkten Bird-Scooter machen. Diese Funktion hat in vielen Städten zu einer erheblichen Verbesserung des Parkverhaltens und einem Rückgang der Beschwerden geführt", heißt es aus der Pressestelle. Auch "Bolt" geht so vor. Bei "Lime" setzt man dagegen auf die Aufklärung der Nutzer, in der App werde entsprechend auf ordnungsgemäßes und rücksichtsvolles Abstellen hingewiesen.

Der Markt mit immer neuen Anbietern, etwa „Zeus“, boomt. Foto: Rothe

Rathmann verrät zudem, dass für September geplant sei, Orte für Abstellstationen zu definieren, wo die E-Roller zentral gesammelt werden könnten – allerdings zunächst auf freiwilliger Basis. Das könnte nicht nur den "Wildwuchs" eindämmen, sondern auch ein anderes Problem lösen: Lärm, der durch das nächtliche Einsammeln der Roller verursacht wird. Laut Rathmann gingen auch deswegen regelmäßig Beschwerden bei der Stadt ein.

Allerdings haben einige Anbieter dieses Modell bereits umgestellt: Die Roller-Modelle der Firmen "Zeus" und "Bolt" etwa sind alle mit wechselbaren Akkus ausgestattet. "Dadurch reduzieren wir den Logistikverkehr, da die Scooter nicht täglich eingebracht und neu aufgeladen werden müssen", heißt es aus der Pressestelle von "Bolt". Die Akkus werden also an Ort und Stelle ausgetauscht, sobald ein niedriger Ladestand dies erfordert. Auch "Tier" hat zwischenzeitlich komplett auf austauschbare Batterien umgestellt. "Dies ist Teil des Maßnahmenpakets von ,Tier‘, um seit Januar 2020 nicht nur alle Geschäftsabläufe klimaneutral zu gestalten, sondern auch jede einzelne Fahrt mit einem Tier-Scooter", so Pressesprecher Roman Alexander-Schäfer. Nur noch "Lime"- und "Bird"-Roller werden weiterhin nachts eingesammelt.

"Bird" begründet das unter anderem damit, dass austauschbare Batterien einem deutlich höheren Verschleiß und Umwelteinflüssen ausgesetzt seien. Zudem seien für ein vollständiges Akkuwechselsystem enorm viele Akkus notwendig, die erst produziert werden müssten – was wiederum schlecht für die CO2-Bilanz sei.

Wie viele E-Roller exakt in den Straßen Heidelbergs unterwegs sind, das lässt sich nicht genau sagen. Lediglich die Pioniere von "Tier" nennen auf RNZ-Anfrage eine Zahl: "Über 1000 E-Scooter" von "Tier" gebe es in Heidelberg. "Bird" lässt wissen, dass sie "einige 100 Scooter" in Heidelberg bereitstellen, "Lime" macht auf Nachfrage überhaupt keine Angaben zu ihrer E-Roller-Anzahl, ebenso wenig "Bolt". Bei den "Zeus"-Rollern beschränkt sich die Anzahl auf weniger als 30.

Info: Hier sind alle Adressen von E-Roller-Anbietern für etwaige Beschwerden gelistet.