Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Peter K. kann nicht gut Nein sagen. Er tat es nicht, als seine Kollegen ihn im Dezember 2016 zum ersten Mal baten, für sie Drogen zu besorgen. Und er tat es in den nächsten zwei Jahren auch nicht, als der 43-Jährige, der eigentlich anders heißt, wöchentlich nach der Arbeit in den Pfaffengrund fuhr und die bestellte Menge abholte, um sie "zum Selbstkostenpreis" den Kollegen zu überlassen. Eine "Einkaufsgenossenschaft" nannte das sein Rechtsanwalt Heiko Hofstätter. Es habe so Einkaufsvorteile gegeben "und sicher sind das eine oder andere Gramm oder der eine oder andere Euro bei ihm hängen geblieben." Die Staatsanwaltschaft sah das anders: Sie klagte K. wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln an.

"Snowline" hieß die Whatsapp-Chatgruppe, in der sechs bis acht Kollegen ihre Drogenbestellungen aufgaben. All das gestand K. gleich zu Beginn der Verhandlung am Amtsgericht. Die insgesamt 208 einzelnen Taten seien zwar ein "Annäherungswert", so sein Verteidiger, kämen aber in etwa hin.

Peter K. hat auch selbst Amphetamin konsumiert, gut drei Jahre lang, erinnerte er sich. Zuletzt hat er die Droge vor vier Wochen geschnupft. Richterin Walburga Englert-Biedert war erstaunt: "Die Anklageschrift haben Sie schon im August erhalten?" Peter K. versuchte eine Rechtfertigung: Er habe bis vor kurzem viel Stress mit einem Umzug gehabt, die Droge habe ihm geholfen: "Es beruhigt mich." Nicht nur Englert-Biederts Augenbrauen wanderten daraufhin nach oben: "Dann haben wir ein Problem", erklärte die Richterin. Die Gefahr, in Stress zu geraten, "das haben Sie immer im Leben". Der Konsum sei zwar nicht strafbar, "doch da ranzukommen ist das Problem". Erwerb und Besitz von Drogen sind verboten, K. würde sich jedes Mal wieder der Gefahr aussetzen, bestraft zu werden, wenn er sich die Droge besorgt.

Nicht die Drogen, sondern gesundheitliche Beeinträchtigungen kosteten K. Ende 2018 seinen Job. Schon da sah es finanziell nicht gut bei ihm aus. Ein "Schuldenberg" in fünfstelliger Höhe habe ihn irgendwann dazu veranlasst, seine Finanzen von einem Betreuer regeln zu lassen. "Ich habe über meine Verhältnisse gelebt", erklärte der 43-Jährige. Jetzt lebt er von Hartz IV.

Aufgeflogen ist die Gruppe Ende 2018. Einer von Peter K.s Kollegen wurde bei einer Trunkenheitsfahrt von der Polizei angehalten. Es stellte sich heraus, dass er auch Drogen genommen hatte. In der Vernehmung erzählte er dann von Peter K., dem "Lieferanten".

Die Polizei vernahm daraufhin auch K., durchsuchte seine Wohnung. Und wurde fündig. Dann packte K. aus. "Er war gesprächig, zugänglich, offen", erzählte der Beamte, der K. vernommen hatte. Der 43-Jährige lieferte der Polizei auch die beiden Männer aus, von denen er die Drogen gekauft hatte, nannte Telefonnummern, Adressen und Treffpunkte. "Sonst wären wir nicht an die rangekommen", so ein Polizist aus dem Rauschgiftdezernat.

Sein Geständnis, sein Aufklärungswille und dass er noch nicht vorbestraft war, sorgten am Ende für eine mildere Strafe. Er habe sich zwar Einkaufsvorteile gesichert, vor allem aber "haben Sie sich damit Achtung gekauft. Da waren Sie natürlich der Hirsch", so Englert-Biedert. Das Schöffengericht verurteilte Peter K. zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis – ausgesetzt zur Bewährung. Dazu muss der 43-Jährige 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und eine Drogenberatung aufsuchen.