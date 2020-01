Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Wie lebten die Einwohner Heidelbergs im Dreißigjährigen Krieg in Erwartung der Belagerung? Welche Gräuel mussten die Menschen erleiden, als die Soldateska am Ende in die Stadt eindrang? Wenig davon ist im heutigen Bewusstsein der Heidelberger – aber es gibt literarische Zeitzeugen. Sie kamen zu Wort, als Wilhelm Kühlmann in einem Vortrag "Literatur im Dreißigjährigen Krieg" vorstellte. Der Germanist ist emeritierter Professor am Germanistischen Seminar Heidelberg und Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Auf drei Dichter richtete er sein Augenmerk: Sie hatten in Heidelberg am eigenen Leib verspürt, wie die Menschen für das "Böhmische Abenteuer" ihres Kurfürsten Friedrich V. bezahlen mussten, nachdem 1620 die protestantische Partei in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag eine entscheidende Niederlage erlitten hatte. Danach rückten die siegreichen Katholischen in die Heimatlande des Winterkönigs vor.

Ein Kupferstich von Nicolaus Bellus aus dem Kurpfälzischen Museum zeigt die „Belagerung und Einnehmung der Chur-Pfaltzischen Residens Stadt Heydelberg, wie dieselbe von den Kays. Bayr. mit stürmender Hand erobert“. Repro: Bechtel

Wir sind im Jahre 1621. In Heidelberg ist man in Erwartung des Feindes dabei, die Befestigungen zu verstärken. Drüben, auf der anderen Rheinseite, ist die pfälzische Stadt Frankenthal bereits "vom Feind belagert, so dass man täglich hier das Donnern der Geschütze hört. Der gestrige Gottesdienst empfahl die Belagerten in öffentlichen Gebeten dem Schutz Gottes". So schreibt Julius Wilhelm Zincgref. Auf Lateinisch, wie damals üblich unter Gelehrten.

Er schickt die Briefe aus der Stadt an den Professor Ludwig Lucius in Basel. "Zincgref war Jurist, war hier Militärrichter der Heidelberger Besatzung, wahrscheinlich bis zum Schluss, bis er dann auf irgendeine Weise, die wir nicht wissen, nach Straßburg emigrieren konnte", erläutert Wilhelm Kühlmann. Aus den Briefen lasse sich entnehmen, dass man zunächst noch Hoffnung gehabt habe, der englische Gesandte könne einen Frieden vermitteln. Die Hoffnung zerschlägt sich. "Wenn jene Stadt erobert sein wird [Anm.: gemeint ist Frankenthal], werden die Feinde ohne jeden Zweifel uns bedrohen", schreibt Zincgref weiter.

Er hat seine Güter bereits verloren, nur noch sein Haus nahe der Kettengasse bleibt ihm. In seiner Verzweiflung kann er "außer Hunger, verderblichen Ansteckungen, Armut, Belagerung, Niedermetzelung nichts berechtigterweise erwarten". Schließlich vermeldet der Chronist: "Es ist zum Äußersten gekommen: Die ganze Bevölkerung flieht aus der Stadt." Im Frühsommer des Jahres 1622 spitzen sich die Dinge weiter zu. Plötzlich "tauchten auf dem Berg jenseits des Neckars Bewaffnete auf". Diese Beobachtung verdanken wir einem zweiten Zeugen der Ereignisse: Balthasar Venator (1594–1664). Eigentlich hieß er Jäger, kam aus Weingarten bei Bruchsal und hatte seinen Namen nach Sitte der Zeit ins Lateinische übersetzt.

Tafel auf dem „Historischen Pfad“ auf dem Gaisberg. Foto: Bechtel

In lateinischer Sprache und daher lange unbeachtet, finden sich bei ihm große Partien, die genau die Eroberung der Stadt schildern: "Heidelberg und das restliche Gebiet [Kurpfalz] hatten kein Vertrauen auf Hilfe von außen, die Stadt selbst war nicht besonders geschützt, das Gebiet vor der Stadt war äußerst gefährdet. Ein großes Heer, das jeden Vergleich aushielt, bedrohte die Stadt." In der Folge überquerten Tillys Verbände den Neckar "und versuchten auf mancherlei Art, uns anzugreifen (…)". "Inzwischen hatten die Belagerer Geschütze aufgestellt, und zwar auf den Anhöhen oder wo auch immer sie hoffen konnten, Schaden anzurichten. Bald schlugen große Kanonenkugeln ein (…)".

Die Situation der Verteidiger wird auch deshalb prekär, weil eine Seuche sie von Tag zu Tag dezimiert. Am 16. September fällt die Stadt. "Die Vorstadt [Anm.: zwischen Sofienstraße und Grabengasse/Marstallstraße] wurde geplündert und angezündet, jeder, den man antraf, auf der Straße oder in den Häusern niedergemacht, der Erdboden war mit Toten bedeckt." Jetzt erst erwägt der Kommandant van der Merven Verhandlungen. Zu spät für die Stadt Heidelberg, "die plötzlich von Feinden, Angst, Verwundungen, Mord und Vergewaltigungen erfüllt war".

Wilhelm Kühlmann. Foto: Bechtel

"Wie manche schöne Stadt/ (…) ist jetzund Asch und Staub?" – Diese Verse gelten nach drei Tagen Plünderung und Brandschatzung auch für Heidelberg, ebenso: "Der Mann hat seine Fraw beweynet/die Fraw den Mann." Martin Opitz‘ (1597-1639) führt die Klage in seinem gewaltigem "Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Kriegs". Nicht auf Latein ist es verfasst, sondern in deutscher Sprache. Es ist heute noch ohne Weiteres lesbar, nur ein wenig altertümlich kommen die Worte daher. "Opitz ist der Mann, den man mit Recht den Vater der neueren deutschen Kunstdichtung nannte", sagt Wilhelm Kühlmann.

Der Schlesier war zum Studium nach Heidelberg gekommen und hatte hier Freundschaft mit Venator und dem gebürtigen Heidelberger Zincgref geschlossen. Alle drei konnten sie die Stadt verlassen und das Exil erreichen. Von Venator sind auch aus der Zeit danach Augenzeugenberichte überliefert, jetzt aus der Westpfalz, einem Gebiet, das mit am ärgsten vom Krieg mitgenommen wurde. Hier war er später im Amt Meisenheim Präfekt geworden. In einem Brief an einen befreundeten polnischen Grafen berichtet er von der Besatzung durch ein kaiserliches Kontingent. In diesem "Brief über das Unglück des Herzogtums Zweibrücken" beschreibt er, so Wilhelm Kühlmann, "was etwa dreißig Jahre später Grimmelshausen in manchen Kapiteln seines berühmten Simplicissimus-Romans erzählerisch rekonstruierte".

Die Rede ist von Söldnern, die ‚wandelnde Menschleichen‘ in Backöfen sperrten und dann einheizten, damit die Gequälten ihre letzten Habseligkeiten preisgeben. Von grausamen Torturen mit tödlichem Ausgang wird ebenso berichtet wie von "dem Ungeheuerlichsten, dass sich Leute gefunden haben, die es nach Menschenfleisch gelüstet (…), dass menschliche Leichen, während sie unbestattet und unbeachtet da lagen, zerstückelt, an den Bratspieß gesteckt und dann dem niederträchtigen Magen zugeführt wurden".

Info: Der Text ist abgedruckt in dem Sammelband "Die Kurpfalz im Dreißigjährigen Krieg". Herausgegeben von Jörg Kreutz, Wilhelm Kreutz und Hermann Wiegand. Er erscheint in der Buchreihe "Rhein-Neckar-Kreis. Bausteine zur Kreisgeschichte". Der Band wird am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr im Kurpfälzischen Museum in der Hauptstraße 97 vorgestellt. Veranstalter sind das Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises und der Mannheimer Altertumsverein. Der Vortrag fand statt im Rahmen der Interdisziplinären Vortragsreihe (IVR) und ist nachzuhören unter www.ivr-heidelberg.de/audio-archiv-ws-2019-20