Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es stinkt nach Urin. Im Treppenhaus der 13-stöckigen Wohnanlage in der Emmertsgrundpassage 3 steht Helmut Löffert zwischen Zigarettenkippen und Müll. Unerträglich findet der 75-Jährige die Zustände. "Ich rufe immer an, bevor ich meine Schwester hier besuche. Wenn die Fahrstühle nicht gehen, dann komme ich nicht." Ein- bis zweimal die Woche seien die Aufzüge defekt.

Seine Schwester allerdings hat keine Wahl: 112 Steinstufen liegen zwischen ihrer Wohnung und dem Ausgang. Frühmorgens und spätabends nimmt sie eine Taschenlampe mit, weil von den 16 Lampen manchmal nur 2 leuchten.

Die beiden Fahrstühle sind die Lebensadern des 13-geschossigen Gebäudes "Emmertsgrundpassage 3". Wenn sie nicht funktionieren, müssen die Bewohner die Treppen nehmen. Helmut Löffert kommt dann nicht zu Besuch. Foto: Rothe

Das Haus wurde 1972 von dem Gewerkschaftskonzern "Neue Heimat" gebaut. 1986 war dieser pleite, und die Stadt drängte ihre Wohnbaugesellschaft GGH, die Immobilie zu übernehmen. Ein geplanter Wiederverkauf wurde 2008 per Bürgerbegehren gestoppt.

Auf dem Weg in den achten Stock schnauft Löffert. Doch auf dem Geländer stützt er sich nicht ab: "Festhalten kann man sich nirgendwo", presst er hervor und zeigt auf das graue Geländer, das von Roststellen, Schmutz und Spinnweben übersät ist. Nur um das zu zeigen, nimmt er den Weg auf sich. Denn die Fahrstühle funktionieren an diesem Tag: Zwei Schritte setzt der pensionierte Polizist hinein, dann steht er vor der Metallwand. Sein kleiner Finger passt in die Dellen hinter ihm: "Hier haben sie reingeschossen", erzählt Löffert. Auf dem schmutzigen Riffelblech stehend, mahnt er: "Nicht kleben bleiben!"

"Ich will nicht verschweigen, dass wir da Probleme haben", erklärt Gerald Kraus. Er ist Prokurist bei der GGH und bestätigt, dass es im Treppenhaus oft nach Urin riecht: "Das kommt vor." Allerdings sei auch nicht vorgesehen, dass die Bewohner das Treppenhaus regelmäßig benutzten. Schließlich gebe es die Fahrstühle, die in diesem Jahr erst fünfmal ausgefallen seien. Dreimal wegen "Fehlbedienung".

Deshalb werde dort auch nicht wöchentlich geputzt wie in den anderen Bereichen. Es sei eine "Kostenfrage", denn die Mieter müssten die Reinigung über ihre Nebenkosten zahlen. Genau wie den Sicherheitsdienst, "der zu unregelmäßigen Zeiten Kontrollen in den halböffentlichen Bereichen macht".

Zu diesen Bereichen gehört auch das verdreckte Foyer. Löffert zeigt auf ein Gebüsch vor der Glastür, nur sein Zeigefinger ragt aus den Ärmeln seiner braunen Lederjacke. Abfall liegt zwischen den wilden Gewächsen: "Da haben wir die Ratten gesehen", sagt er. Kraus: "Wir haben Rattenprobleme - wie überall in Heidelberg."

Kraus sagt aber auch: "Da wohnen Menschen, die verstehen nicht, wie man seinen Müll entsorgt." Drei große Mülleimer habe man in der Nähe des Eingangs aufgestellt. "Es wird aber nicht besser." Auch Rundschreiben an die Mieter hätten nichts gebracht. Immer wieder hat der Stadtteilverein mit den Problemen im Haus zu tun: "Wir erreichen die Leute einfach nicht", sagt Fritz Zernick. Der Bauingenieur hat für die GGH gearbeitet, ist heute Ombudsmann der Baugesellschaft und im Vorstand des Stadtteilvereins. "Aber der Emmertsgrund besteht ja nicht nur aus der Passage."

Für GGH-Prokurist Kraus ist vor allem die Architektur das Problem: "Alle Großwohnanlagen haben mit diesen Problemen zu kämpfen." Der Emmertsgrund sei da kein besonderer Fall: "Das Problem kommt auch woanders vor", so Kraus.

7000 Menschen leben im Stadtteil. "Es ist hier der schönste Ort", sagt die Nachbarin von Löfferts Schwester und zeigt aus dem Fenster. Diesen Ausblick muss sie sich jedoch oft erst erkämpfen - durch das verdreckte Treppenhaus.