Prof. Herbert Zeuner – hier in einer nostalgisch angehauchten Ecke eines Heidelberger Hotels fotografiert – baute den Studiengang für Arzt-Assistenten in Heidelberg auf. Kürzlich bekam er für sein vielfältiges Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eigentlich hat der HNO-Arzt Dr. Herbert Zeuner seine Arbeit in der Heidelberger Praxis am Neckarufer schon 2017 aufgegeben. Und von der Standespolitik, die er viele Jahre intensiv betrieb, blieb nur noch die Ehrenpräsidentschaft der Ärztekammer Nordbaden. Doch wer denkt, dass der 68-Jährige jetzt in seiner neuen Heimat St. Peter nur gemütlich durch den Schwarzwald radelt, liegt ganz falsch. Er hat einen neuen Professorentitel und eine Menge vor.

Was alles an Arbeit in sein Leben gepasst hat, rief Regierungspräsidentin Sylvia Felder in Erinnerung, als sie ihn im Heidelberger Rathaus mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnete. Zum Beispiel die ehrenamtlichen Tätigkeiten bei Finanz- und Sozialgerichten. Oder sein Einsatz für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen. Gefreut habe er sich schon über die Anerkennung, sagt der Mediziner und gibt gleich zu: "Man macht Dinge selten selbstlos." Geschätzt zu werden, tut gut.

Als Kind kannte Herbert Zeuner keinen Ehrgeiz. Im Gymnasium in Heidelberg schaffte der Sohn eines Arztes und einer Rotkreuz-Schwester ein Schuljahr nicht, stieg um auf die Realschule, begann schließlich eine Schriftsetzerlehre und vergeigte gleich die Zwischenprüfung. "Da waren Lehrlinge seit Jahrzehnten nicht durchgefallen", sagt er heute kopfschüttelnd.

Der Jugendliche, der 16 Jahre alt war, als sein Vater starb, und der lieber mit seiner Rock’n’-Roll-Band "Partisan Movement" unterwegs war, als für die Zukunft zu lernen, wachte auf. Es war wie ein Schalter in seinem Leben, der sich umlegte. Er schloss seine Schriftsetzerlehre sogar vorzeitig ab. "Schriftsetzer sind sehr kunstbeflissene Leute, viele malen oder musizieren", erklärt er heute den Berufswunsch. Doch er ging während der Bundeswehrzeit aufs Abendgymnasium und entschied sich schließlich für die Medizin wie zuvor sein Vater. Dass er den strengen Numerus clausus für das Studium in den Siebzigerjahren schaffte, daran hatte ein Kumpel seinen Anteil: "Der steckte mir in der wichtigen Physik-Klassenarbeit einen Spickzettel zu."

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt wollte Herbert Zeuner schon während seines Studiums in Heidelberg werden. "Überschaubar, sehr komplex und unglaublich kompliziert", nennt er sein Spezialgebiet – mit ganz vielen Berührungspunkten mit internistischen Inhalten, mit Allergologie, mit Tumorbehandlung, mit Chirurgie. "Das Fach begeistert mich heute noch", sagt Zeuner.

Doch die Konkurrenz an der Uniklinik war groß damals, und so kam ihm die Idee zum USA-Aufenthalt – am besten in einem Surfparadies an der Westküste, stellte er sich vor. Doch Chirurgie-Chef Fritz Linder schickte ihn stattdessen zu einem berühmten Herzchirurgen an die Ostküste. Der wiederum war ein enger Freund des Heidelberger HNO-Experten Hans-Georg Boenninghaus und empfahl den jungen Mediziner weiter. Wieder hatte sich ein Schalter umgelegt.

Schließlich ließ sich Herbert Zeuner als HNO-Arzt in Heidelberg nieder, tat sich mit Kollege Andreas Horn in der Schröderstraße und zuletzt in der Uferstraße zusammen. So richtig sesshaft wurde er da aber nicht. Er interessierte sich für Tauchmedizin, arbeitete regelmäßig für das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm als Reserveoffizier – wo er viel Chirurgie praktizieren konnte –, und heiratete eine Lufthansa-Stewardess, mit der er in die Welt flog.

Daneben lag ihm die Standespolitik am Herzen. Das fing 1994 ganz harmlos an als Vorsitzender der Kreisärzteschaft in Heidelberg. Dann wurde er in immer mehr Gremien berufen und gewählt. "Damit die Arbeit Sinn macht, ist diese Vernetzung ja richtig", findet Zeuner. Doch sein Arbeitspensum wuchs an, er war täglich von acht bis 24 Uhr beschäftigt. Als er 2015 Präsident der Ärztekammer Nordbaden wurde, hatte er die erste Warnung seines Körpers schon hinter sich, einen Herzinfarkt im Jahr 2011. "Ich wollte nach sechs Tagen wieder arbeiten. Ein hysterischer Anfall meiner Frau hat das verhindert", sagt Zeuner, der sich dann brav in Reha begab. "Man fragt sich rückwirkend schon, wie man das alles leisten konnte."

Seit 2015 wohnt Herbert Zeuner mit seiner zweiten Frau Wiltrud in St. Peter im Schwarzwald. Selbst als er in der ersten Zeit mehrmals wöchentlich nach Heidelberg und Karlsruhe pendeln musste, bereute er den Umzug nicht. "Nie und nimmer", betont er und hält das Leben im Schwarzwald für einen "Traum". "Heidelberg kommt mir jetzt unglaublich hektisch vor, dabei ist es nur eine kleinere Stadt."

Natürlich sitzt er in St. Peter nicht nur im Sessel, um sein Gitarrenspiel in Richtung Jazz zu vervollkommnen. Dazu ist er viel zu energiegeladen. Im letzten Sommer baute er in der Gemeinde ein Corona-Testzentrum auf, allerdings nur kurzfristig: "Sie müssen eine IT-Abteilung haben, wenn Sie es richtig machen wollen." An der Uni Freiburg hatte er sich zuerst für Geschichte und Philosophie eingeschrieben. Dann wollte er zusammen mit seiner Frau zurück nach Afrika. Auf diesem Kontinent hatte er früher schon wochenweise ehrenamtlich als Arzt gearbeitet; diesmal lockte ein Jahr an einem Krankenhaus in Namibia.

Doch während der Vorbereitungen bot ihm die Internationale Studien- und Berufsakademie Heidelberg (ISBA) den Aufbau des Studienganges Physician Assistant an. Hier werden etwa Medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte oder Rettungssanitäter im Bachelor-Studiengang zu Arzt-Assistenten ausgebildet. Sie sollen den Medizinern eine Menge Vorarbeit bei Diagnosestellung und Dokumentation abnehmen. Die ersten Absolventen werden 2023 in den neuen Beruf einsteigen. Diese Lehrtätigkeit erfüllt Zeuner. Jetzt will er den Teilnehmern, die ja schon als hoch qualifizierte Kräfte zur ISBA kommen, in der Zeit des Studiums noch praktische Einsätze in Afrika vermitteln.

Seit letzten Sommer trägt Herbert Zeuner den Professorentitel. Die Antrittsvorlesung steht noch aus. Die Idee dazu schöpft er auch aus einem Hobby: "Ich bin begeisterter Hannibalist." Das bedeutet: Er untersucht Wege und Taktiken, die der Heerführer aus Karthago vor mehr als 2200 Jahren verfolgte und hat mit dem Wissen des Offiziers festgestellt: "Was geschrieben steht, kann nicht stimmen." Natürlich wird Herbert Zeuner auch medizinische Gesichtspunkte einfügen, wenn er über die Mystifizierung des Alpenüberganges Hannibals spricht. Die Studierenden dürfen gespannt sein.