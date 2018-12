Heidelberg. (inj) Zwölf Monate, zwölf Lieder, zwölf Videos und zwölf abstrakte Gemälde: Das Jahr 2018 war für Dominik Baer, seine Frau Anna und ihren Sohn Vigo ein ganz besonderes Abenteuer. Resultat dieser Zeit ist das Album "Colliding in the Dark", welches der Indie-Pop-Abenteurer jetzt im Karlstorbahnhof präsentierte. Ermöglicht durch die Unterstützung seiner Freunde und Fans, entstanden auf der Reise durch die Welt, erwartete die Konzertbesucher eine Kollision von Visuellem und Musikalischem, von Buntem und Lautem, von Tiefgründigem und Erheiterndem.

Für Baer brachte das Erscheinen des Albums jedoch viel mehr als nur eine Menge Arbeit mit sich, denn der Weltenbummler und ehemalige Lehrer wagte den Schritt in die Selbstständigkeit: "Natürlich habe ich gerne unterrichtet. Aber nun will ich mich voll und ganz auf die Musik konzentrieren", berichtete Baer stolz.

In einem Van machte sich die junge Familie auf den Weg, jeden Monat erschien ein neues Lied des Albums. Jedes wird von einem Gemälde seiner Frau Anna und einem selbstgedrehten Musikvideo begleitet. "Durch meine Lieder und Annas Kunst lernt Ihr ziemlich viele Seiten von uns und unserer kleinen Familie kennen", beschrieb Baer sein Projekt zu Beginn des Konzerts. Themen wie Armut, Digitalisierung, aber auch der Verlust des ersten Kindes sowie die Geburt und das Aufwachsen des Sohnes Vigo inspirieren die Baers. "Dominiks Musik und meine Kunst helfen uns immer und immer wieder, Dinge zu verarbeiten und umzuwandeln in etwas Wunderbares", meinte Anna über ihre Arbeit. Die derzeit schwangere Amerikanerin, die ihren Mann nicht nur auf der Leinwand, sondern auch stimmlich begleitet, kennt die Vor- und Nachteile des Künstlerdaseins. Auch sie unterrichtete vier Jahre an der Heidelberg International School, bevor sie ebenfalls entschied, den Fokus auf ihre Kunst zu legen. "Manchmal ist es schwer, aber es ist genau das, was wir machen wollen", waren sich die Baers einig.

Die, die das Künstlerpaar auf seinem kreativen Weg finanziell unterstützen, waren jeden Monat die Ersten, die die neuen Klänge zu Ohren bekamen. Jedoch wurde Baer nicht nur finanziell unterstützt: "Viele Kostüme, die meisten Darsteller und auch die Videos selbst entstanden durch die Hilfe vieler lieber Menschen, die ich als meine Freunde bezeichnen darf", strahlte er. Überwältigt von der Menge an Leuten, die kam, um ihm zuzuhören, meinte Baer. "Ich weiß vor lauter Nervosität gar nicht, was ich hier mache." Zum Lied "Woven Baskets" stand er in Unterhose und mit Blockflöte auf der Bühne.

"An dieser Stelle sollte ich mich wohl dafür bedanken, dass so viele Fans bereit waren, mich und meine Idee im Vorfeld zu unterstützen", hielt Dominik Baer fest. Seine Karriere als Lehrer könne er nun sowieso nur noch an den Nagel hängen. "Da bleibt jetzt nur noch die Musik, also: Weitermachen."