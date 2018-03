Von Arndt Krödel

Heidelberg. Für Claus Kleber ist Heidelberg fast schon so etwas wie vertrautes Terrain: Als Gastredner beim Jahresempfang 2018 des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) weilte der ZDF-Nachrichtenmann in letzter Zeit bereits zum dritten Mal in der Stadt. Und da am gleichen Nachmittag die Abschiedsvorlesung des Historikers Detlef Junker in der Universität stattfand, nahm Kleber als langjähriger TV-Amerika-Korrespondent diese Veranstaltung gleich mit - wodurch er jedoch deutlich verspätet im DKFZ ankam. Aber auf einen solchen Redner wartet man ja gerne, zumal die Gastgeber Häppchen und Sekt zur Überbrückung reichten.

Dass das DKFZ auch im vergangenen Jahr wieder exzellente Arbeit leistete, ist als Nachricht kaum mehr überraschend. Wie Vorstandschef Michael Baumann bei dem Empfang berichtete, hatte gerade in der Vorwoche eine Gruppe von 30 internationalen Gutachtern die Großforschungseinrichtung für drei Tage unter die Lupe genommen, um in einem über 500 Seiten starken Bericht zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen: "Wir sind eines der Top-Krebsforschungsinstitute weltweit."

Die moderne Medizin steht der Krebskrankheit heute nicht mehr hilflos gegenüber. Zu den wichtigen Strategien auf diesem Feld zählt natürlicherweise zunächst die Prävention. Das zweite, so der Spezialist für Strahlentherapie, ist die Früherkennung, "weil wir wissen, dass ein Krebs, der sehr früh sehr klein erkannt wird, mit heute zur Verfügung stehenden Methoden in der Mehrzahl aller Fälle geheilt werden kann". Ein Beispiel sei die Mammographie, das Früherkennungsverfahren für Brustkrebs.

Neben deren Vorteilen gebe es aber auch Nachteile, wie Baumann erläuterte: Das betrifft zum einen die Strahlenbelastung, zum anderen die vielen falsch positiven, also irrtümlichen Krankheitsbefunde. Am DKFZ sei viel Arbeit investiert worden, um positive Mammographiebefunde mit einem speziellen bildgebenden Verfahren genauer anzusehen und damit die Kontrollbiopsien - die Entnahme und Untersuchung von Gewebeproben - zu reduzieren. Dieses Verfahren könne in Deutschland nun nach und nach auch flächendeckend eingesetzt werden.

Ein weiterer strategischer Ansatz ist die personalisierte Medizin: Wenn man die heute vorhandenen therapeutischen Werkzeuge gezielter anwendet, dann wird die Therapie nach den Worten Baumanns besser auf den Patienten, auf seine biologischen Eigenschaften und die des Tumors, zugeschnitten. Der vierte Punkt betrifft die Entwicklung neuer Medikamente und Verfahren, um die Krebserkrankung in eine chronische Erkrankung, mit der man lange bei hoher Lebensqualität leben kann, umzuwandeln. Hierzu, so der DKFZ-Chef, brauche man Forschung, die immer auch Grundlagenforschung, Austestung, nicht-klinische Prüfung und dann letztendlich die klinische Einführung umfasse. In den nächsten Jahren soll dazu zum Beispiel ein neues Institut aufgebaut werden, das ganz innovative Möglichkeiten der Immuntherapie testet. Schon bis Ende 2018 - das berichtete Josef Puchta, Kaufmännischer Vorstand des DKFZ - wird wahrscheinlich das Radioonkologische Forschungs- und Entwicklungszentrum bezogen werden, und 2020 sei der Baubeginn des Radiopharmazeutischen Entwicklungszentrums vorgesehen.

Gewohnt locker und souverän, in der Wortwahl exakt und kreativ präsentierte Claus Kleber, das Gesicht des ZDF-"Heute-Journals", im proppevollen Hörsaal des DKFZ seinen Vortrag "Was können wir von Silicon Valley lernen?" Seine Filmreportage "Schöne neue Welt" führte die Zuhörer zunächst in das Mekka der amerikanischen IT- und High-Tech-Industrie, das sich in einem Tal bei San Francisco ausbreitet. Ist der Filmtitel wörtlich gemeint oder eher im Anklang an Aldous Huxleys gleichnamigen dystopischen Roman? Trotz einiger skeptischer Töne scheint bei Kleber die Begeisterung für das gewaltige Potenzial, für das Silicon Valley steht, zu überwiegen.

Es geht um nichts Geringeres als die Umwälzung unserer Lebensverhältnisse, durch künstliche Intelligenz, durch völlig neue Technologien, durch "Design Thinking" - und durch das immense Kapital von Google & Co. Der Journalist zitierte Neil Jacobstein, einen Wissenschaftler aus Silicon Valley, der davon überzeugt ist, dass diese Weltgegend als eine Region in Erinnerung bleiben wird, "in der die Menschheit endlich die Werkzeuge gefunden und entwickelt hat, die so groß waren wie unsere Probleme".

Ein spannender Vortrag, bei dem Fragen wie diese zurückbleiben: Wollen wir die Zukunft der Menschheit tatsächlich intransparenten Megakonzernen überlassen, deren Interesse vor allem im Geschäftlichen liegt? Ist alles, was machbar ist, auch sinnvoll unter dem Aspekt einer liebenswerten Welt? Eine Diskussion hätte sich gelohnt.