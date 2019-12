Von Timo Teufert

Heidelberg. Warum dürfen Beschäftigte des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) kostenlos im Neuenheimer Feld parken und warum bietet die Einrichtung ihren Mitarbeitern kein Jobticket an? Diese Fragen brannten den Stadträten im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss vor dem Hintergrund der Verkehrsbelastung im Neuenheimer Feld auf den Nägeln. Dort stand Kerstin Hoff, Architektin beim Krebsforschungszentrum, Rede und Antwort, als es um die kurzfristigen Maßnahmen zur Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes ging, und konnte manche Fehlinformationen ausräumen.

„Das DKFZ hat seit über 20 Jahren ein eigenes Jobticket und über 600 Mitarbeiter nutzen es“, berichtete Hoff den überraschten Stadträten. Einziger Unterschied zu den Jobtickets anderer Firmen: „Die Ermäßigung des Arbeitgebers gibt es bei uns nicht“, so Hoff. Grund dafür sei das Finanzstatut des Bundes, demzufolge ein Besserstellungsverbot für Beschäftigte an Einrichtungen gilt, die vom Bund eine institutionelle Förderung erhalten.

Auch persönliche Dienstwagen – wie sie Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck am DKFZ vermutete – gebe es deshalb nicht. „Es gibt nur zwei Wagen mit Fahrer für den Vorstand“, berichtete Hoff. Für die 3200 Mitarbeiter des DKFZ gebe es 960 Stellplätze, von denen 900 nutzbar seien. Die 60 anderen Plätze seien zum Beispiel für Servicefahrzeuge oder Menschen mit Behinderungen reserviert. „Zu keinem Tageszeitpunkt sind diese Parkplätze komplett ausgelastet“, erklärte die Architektin. Allerdings könnten diese 900 Parkplätze für die Mitarbeiter nicht kostenpflichtig gemacht werden: „Da die Parkplätze aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert wurden, dürfen wir diese Stellplätze nicht verkaufen oder vermieten.“ Sonst würden die Autofahrer anderen Mitarbeitern gegenüber schlechtergestellt.

Bei den Stadträten und Odszuck rief diese Regelung Kopfschütteln hervor: „Die Autofahrer werden doch bessergestellt“, wunderte sich Michael Pfeiffer (GAL) darüber, dass der Bund durch diese Regelung den Individualverkehr fördere. „Sie haben den Ausschuss nicht überzeugt“, sagte Odszuck. Er könnte sich vorstellen, einen Betriebskostenbeitrag für die Stellplätze zu erheben. „Wenn das DKFZ den Aufwand für die Parkplätze in Rechnung stellen würde, dürfte das mit dem Verbot konform gehen“, ist Odszuck überzeugt.

Doch auch in anderen Städten macht das Besserstellungsverbot Probleme. So etwa in Karlsruhe, wo am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein Jobticket eingeführt werden sollte. Das KIT setzt sich aus der vom Land finanzierten Universität Karlsruhe und dem zum Großteil aus Bundesmitteln finanzierten Forschungszentrum Karlsruhe zusammen. In einer Mitteilung des Landtages heißt es dazu: „Das Besserstellungsverbot besage, dass die Forschungseinrichtungen ihre Beschäftigten nicht besserstellen dürfen als vergleichbare Bundesbeschäftigte.“ Obwohl das Land die Finanzierung des Jobtickets auch für die Bundesbeschäftigten aus klima- und umweltpolitischen Gründen übernehmen wollte, sei dies nicht möglich. „Das Besserstellungsverbot steht der Einführung des Jobtickets entgegen.“ Auch der Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung sei abgelehnt worden, heißt es weiter.

Einstimmig beschlossen die Stadträte anschließend, vier Fahrkartenautomaten für insgesamt 212.000 Euro anzuschaffen. Es handelt sich dabei um eine von 25 Maßnahmen, die der Gemeinderat zur besseren Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes beschlossen hatte. Die Automaten sollen am Zoo, am Uni-Campus, an der Medizinischen Klinik und an der Jugendherberge aufgestellt werden, damit die Fahrgäste schon vor dem Einstieg in den Bus die Tickets lösen können und der Bus so zügiger voran kommt.