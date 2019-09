Heidelberg. (HR) Die Pressefreiheit und welchen Angriffen dieses Grundrecht in Polen und Ungarn, aber auch international aktuell ausgesetzt ist, diskutieren am Montag, 23. September, der ungarische Journalist Márton Gergely und der polnische Journalist Bartosz Wielinski mit Christoph Dreyer (Reporter ohne Grenzen).

Die beiden Journalisten berichten aus erster Hand über die Situation in ihren Heimatländern. Beide schreiben für unabhängige Medien. Christoph Dreyer beleuchtet die internationale Lage der Pressefreiheit und belegt die Angriffe auf das Grundrecht mit Beispielen von Einschüchterung und gewalttätigen Übergriffen.

Freie und unabhängige Medien sind eine Grundvoraussetzung einer funktionierenden Demokratie. Als "vierte Gewalt" begleiten Journalisten das Handeln von Regierung, Parlament und Gerichten idealerweise mit kritischer Distanz. Gleichzeitig bilden sie einen wichtigen öffentlichen Raum für politische und gesellschaftliche Debatten und erfüllen damit eine zentrale Funktion für eine offene und pluralistische Gesellschaft.

30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und 15 Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union, zeichnet sich ein Backlash in der Pressefreiheit ab. In Polen und Ungarn setzen autoritär agierende Regierungen die unabhängigen Medien unter Druck.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit 2019 von Reporter ohne Grenzen findet sich Polen auf Rang 59, Ungarn auf Rang 87 - in beiden Fällen mit absteigender Tendenz. In beiden Ländern, die einst die Demokratisierungsprozesse in Mittelosteuropa angeführt haben, steht die Freiheit der Presse auf dem Spiel. Die PiS-Regierung in Polen und die ungarische Fidesz-Regierung kämpfen gegen kritische Medien.

Die Deutsche Journalisten Union Heidelberg veranstaltet den Abend gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Es geht los um 19 Uhr im Interkulturellen Zentrum, Bergheimer Straße 147. Der Eintritt ist frei.