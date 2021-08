9100 Endgeräte – also Tablets, Laptops und PCs – betreut die Stadt an den 35 öffentlichen Schulen in Heidelberg. Vor gut einem Jahr waren es noch knapp 4600. Insbesondere im Bereich der mobilen Geräte gab es eine massive Steigerung – wegen Corona. Symbolfoto: dpa

Von Anica Edinger

Heidelberg. Im März 2020 traf es die Schulen eiskalt: Der erste coronabedingte Lockdown samt Schulschließung und Fernunterricht offenbarte, wie viel Nachholbedarf es deutschlandweit in Sachen Digitalisierung an Schulen gibt. Heute, eineinhalb Jahre danach, hat sich viel bewegt.

Doch welche Schwächen in der Schuldigitalisierung hat die Pandemie offengelegt? Was hat sich verbessert? Und was muss noch getan werden? Stephan Brühl, Leiter des Amts für Schule und Bildung, und Manfred Leutz, Leiter des Amts für Digitalisierung und Informationsverarbeitung, ziehen im RNZ-Interview Bilanz.

Manfred Leutz, Leiter des Amts für Digitalisierung und Informationsverarbeitung, und Stephan Brühl, Leiter des Amts für Schule und Bildung. Fotos: zg

Herr Brühl, Herr Leutz, bei unserem letzten Gespräch zum Thema Schuldigitalisierung vor gut einem Jahr war gerade der erste Lockdown mit Heimunterricht überstanden. Zwischenzeitlich liegt ein zweiter hinter uns – mit Fernlernen, Hybrid- und Wechselunterricht. Wie stehen die Heidelberger Schulen in Sachen Digitalisierung da?

Brühl: Im interkommunalen Vergleich sind wir sehr gut aufgestellt. Gerade, was die Ausstattung der Schulen mit Endgeräten – also PCs, Laptops und Tablets – betrifft, haben wir während der Pandemie einen unglaublichen Schub erlebt. Das Gleiche gilt für die personelle Aufstellung im Bereich der Schul-IT. Doch auch inhaltlicher Art, im Hinblick auf digitalen Unterricht, sind wir in eine vor der Pandemie kaum vorstellbare Entwicklung eingetreten, sodass wir heute auf allen Feldern wirklich gut dastehen.

Was die Ausstattung betrifft: Wie viele Endgeräte gibt es mittlerweile an Heidelberger Schulen?

Leutz: Aktuell betreut die Stadt an den 35 städtischen Schulen insgesamt rund 9100 Endgeräte – vor einem Jahr waren es knapp 4600. Die größte Steigerung hatten wir im Bereich der mobilen Endgeräte – nämlich eine Verfünffachung der Geräte. Das ist natürlich den vielen Förderprogrammen von Bund und Land zu verdanken, die während der Pandemie aufgelegt worden sind.

Wie viele Gelder flossen denn von Bund und Land nach Heidelberg?

Leutz: Noch bis 2024 profitiert die Stadt vom "Digitalpakt Schule" des Bundes mit einer Förderung von rund 6,7 Millionen Euro vor allem für bauliche Infrastrukturmaßnahmen. Aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schülerendgeräte flossen zudem rund 1,4 Millionen Euro nach Heidelberg, aus dem Ausstattungsprogramm für Lehrerleihgeräte etwa 750.000 Euro.

Brühl: Wir haben die Gelder immer sehr schnell abgerufen und haben alles sehr früh bespielt: Als andere noch diskutiert haben, hat unsere Schul-IT schon die Geräte bestellt. Das lief wirklich hervorragend.

Leutz: In diesem Zusammenhang muss man auch dem Gemeinderat danken, der alles, was wir gemacht haben, immer sehr unterstützt hat.

Ein großes Problem im vergangenen Jahr war die Betreuung der vielen neuen Endgeräte. Gibt es zwischenzeitlich genug Personal in der Schul-IT?

Leutz: Tatsächlich war die Personalsuche in diesem Bereich ein zäher und aufwändiger Prozess, da die Nachfrage so groß und passende Bewerberinnen und Bewerber schwer umkämpft sind. Am 15. August stellen wir den letzten Mitarbeiter ein, der als Schul-IT-Manager arbeiten wird. Damit haben wir dann zehn Schul-IT-Manager vor Ort, die mit weiteren 7,2 Stellenanteilen aus dem Team des Amtes für Digitales und Informationsverarbeitung unterstützt werden und sich etwa um Verkabelung oder Netzwerke kümmern.

Brühl: Das ist eine äußerst beeindruckende Entwicklung. Als ich vor zwölf Jahren bei der Stadt angefangen habe, war die Schul-IT ein Ein-Mann-Betrieb und wurde gerade zum Zwei-Mann-Betrieb ausgebaut.

Schul-IT-Manager: Was genau ist deren Aufgabe?

Leutz: Die Schul-IT ist für die direkte Betreuung der Schulen verantwortlich und steht bereit, sollte es vonseiten der Schulen akute Probleme mit Geräten geben. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben die Nummer unserer Hotline, die sie im Zweifelsfall wählen können.

Brühl: Und das wird auch sehr gut angenommen. Wir bekommen die Rückmeldung von Schulen, dass Lehrkräfte es sehr wertschätzen, wie intensiv die Betreuung ist. Auch im interkommunalen Vergleich sind wir hier an der Spitze.

Welche Probleme waren denn im zurückliegenden Schuljahr während des Fernlernens die häufigsten?

Leutz: Eines der drängendsten Probleme während der Fernlernphasen war, dass viele zu Hause mit einer schmalbandigen Internetverbindung zu kämpfen hatten. Leider lässt sich das aber zentral gar nicht lösen. Denn was die Versorgung mit schnellem Internet angeht, sind Städte und Kommunen noch immer darauf angewiesen, dass Telekommunikationsanbieter den Ausbau vorantreiben. Die Stadt kann aktiv nur dort eingreifen, wo es sogenannte weiße Flecken gibt.

Wie steht es mit dem Ausbau des Glasfasernetzes an den Schulen selbst?

Leutz: Bis Ende des Jahres werden wir alle Schulen in städtischer Trägerschaft ans Glasfasernetz angebunden oder mit Richtfunk ausgestattet haben. Nur drei fehlen noch. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für Heidelberg: Es gibt nur wenige Kommunen, die bei der Breitbandversorgung ihrer Schulen so gut aufgestellt sind wie wir.

Abseits von der Internetverbindung und der Ausstattung der Schulen mit Endgeräten: Welche Mängel in der Digitalisierung der Schulen hat die Corona-Pandemie sonst noch aufgezeigt?

Brühl: Ein großes Problem war und ist nach wie vor, dass das Land noch immer keine einheitliche Lernplattform zur Verfügung gestellt hat. Nach dem Scheitern von "Ella" gibt es hierfür leider noch keine tragfähige Alternativlösung. Da ist die Landesregierung definitiv noch in der Bringschuld.

Welche Lernplattform-Lösungen wurden denn in Heidelberg genutzt?

Leutz: Vom Land wurde ja die Lernplattform Moodle bereitgestellt. Die hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten auch deutlich stabilisiert.

Brühl: Wir haben in Heidelberg das besondere Glück, dass wir von der Hopp Foundation unterstützt werden. Deshalb konnten wir vor allem im Grundschulbereich Jitsi einsetzen, andere Schulen arbeiteten auch mit Big Blue Button.

Viele Abiturienten berichteten in der RNZ-Abi-Zeitung, dass sie mit Microsoft Teams arbeiteten.

Brühl: Ja, einige Schulen sind diesen Weg gegangen. Der Datenschutzbeauftragte des Landes hatte ja Bedenken angemeldet, doch aufgrund der Pandemie wurde schließlich beschlossen, dass auch Microsoft Teams unter bestimmten Voraussetzungen zur Nutzung zugelassen wird. Und wir haben gehört, dass Schulen, die davon Gebrauch gemacht haben, auch sehr zufrieden waren.

Herr Brühl, Sie sprachen zu Beginn auch von einer inhaltlichen Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts. Für die Lehrerfortbildung ist eigentlich das Land zuständig. Konnte die Stadt da überhaupt unterstützen?

Brühl: Wir sehen Land und Stadt in diesem Bereich in gemeinsamer Verantwortung. Dank unseres regionalen Bildungsbüros haben wir ein Vernetzungstreffen ins Leben gerufen, bei dem auch alle Schulen im Boot waren. Über Videokonferenzen konnten sich Lehrkräfte bei diesen Treffen austauschen. Zudem wurde eine digitale Lernwerkstatt eingerichtet. Dort wurden Unterrichtsmaterialien und Unterrichtserfahrungen zur Verfügung gestellt. Das wurde sehr gut nachgefragt.

Das klingt, als seien die Heidelberger Schulen bestens gewappnet für einen etwaigen dritten Lockdown im Herbst.

Brühl: Ich gehe zunächst davon aus, dass die Politik alles versuchen wird, einen erneuten Lockdown zu verhindern. Ob das gelingt, das haben wir alle ein Stück selbst in der Hand. Sollte es dennoch erforderlich werden, sind wir von der digitalen und der inhaltlichen Seite her gut vorbereitet. Nur einen Wunsch hätte ich noch ans Land.

Und der wäre?

Brühl: Eine umfangreichere Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften. Was sich gezeigt hat, ist, dass es eine riesige Herausforderung ist, Präsenzunterricht, Notbetreuung und Fernunterricht miteinander zu kombinieren. Da kommen die Lehrkräfte in einen Bereich, wo sie extrem bis an die Grenzen gefordert sind. Um deshalb in Krisenzeiten Vertretungsstunden, Betreuung und schlicht Unterrichtszeit sicherzustellen, sollte das Land mehr Lehrer an allen Schularten einstellen.