Von Maria Stumpf

Heidelberg. Eine moderne Mitmach- und Mitgliederpartei will man sein, basisorientiert agieren und im Fokus soll die solidarische Stadt mit einem konsequenten sozial-ökologischen Profil stehen: "Denn wir sind die treibende Kraft dafür in dieser Stadt", gab sich Sahra Mirow, Stadträtin und Fraktionsvorsitzende der "Linken" in Heidelberg und Landessprecherin ihrer Partei in Stuttgart, selbstbewusst. Zur Aufstellung der Kandidatenliste für die Kommunalwahl im Mai trafen sich rund 30 Mitglieder im Bürgerhaus im Emmertsgrund. Mirow wird erneut als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen.

Die 35-jährige wissenschaftliche Mitarbeiterin geht davon aus, dass ihre Partei die Anzahl ihrer Mandate - bislang wird die Linke von ihr und Stadtrat Bernd Zieger vertreten - verdoppeln kann. "Das ist machbar", meint sie. Zieger wurde von den Mitgliedern erwartungsgemäß auf den zweiten Listenplatz gewählt. Um den dritten Platz bewarben sich Fabian Giese und Florian Lamade. Der 27-jährige Student Lamade setzte sich nach einer Fragerunde aus dem Publikum mit 15 zu zwölf Stimmen durch. Der Bezirksbeirat vom Boxberg fordert "neue radikale Konzepte und Ideen für den Gemeinderat". Mit der 19-jährigen Studentin Zara Kiziltas auf Platz vier der Kandidatenliste, eine junge Frau mit Migrationshintergrund, beweisen die Linken Mut für frischen Wind in der Stadtratsarbeit.

Hintergrund Kandidatenliste "Die Linke" 1. Sahra Mirow, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 35, Ziegelhausen 2. Bernd Zieger, Betriebsrats- vorsitzender, 50, Rohrbach 3. Florian Lamade, Student, 25, Boxberg 4. Zara Kiziltas, Studentin, 19, Neuenheim 5. Sarah-Sophia Kindsvogel, 26, Elternzeit, Rohrbach 6. Jochen Wier, Sachbearbeiter, 27, [+] Lesen Sie mehr Kandidatenliste "Die Linke" 1. Sahra Mirow, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 35, Ziegelhausen 2. Bernd Zieger, Betriebsrats- vorsitzender, 50, Rohrbach 3. Florian Lamade, Student, 25, Boxberg 4. Zara Kiziltas, Studentin, 19, Neuenheim 5. Sarah-Sophia Kindsvogel, 26, Elternzeit, Rohrbach 6. Jochen Wier, Sachbearbeiter, 27, Kirchheim 7. Dr. Estela Scipioni, wissenschaftliche Angestellte, 63, Südstadt 8. Harald Stierle, Rentner, 69, Handschuhsheim 9. Imke Veit-Schirmer, Übersetzerin 58, Kirchheim 10. Fabian Giese, Bergbahnführer, 27, Neuenheim 11. Chrysoula Drossa, Studentin, 21, Neuenheim 12. Leonhard Späth, Student, 21, Weststadt 13. Karin Sledge, Studentin, 42, Altstadt 14. Markus Jakovac, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 44, Wieblingen 15. Faiza Jerbi, Hauswirtschaftlerin, 45, Kirchheim 16. Wolfgang Vogt, Übersetzer, 36, Ziegelhausen 17. Hannah Ferner, Angestellte, 36, Südstadt 18. Alexander Hummel, Sozialwissenschaftler, 29, Wieblingen 19. Lisa Glasner, Referendarin, 27, Wieblingen 20. Wolf-Rüdiger Branscheid, Lehrer, 54, Südstadt 21. Viktoria Fahrenkamp, Studentin, 27, Neuenheim 22. Hans-Dieter von Westernhagen, Drucker, 55, Kirchheim 23. Said Aron Khantour, Pädagoge, 28, Neuenheim 24. Thomas Hehn, Heilpädagoge, 54, Emmertsgrund 25. Gunhilde Polack-Kuhlbrodt, Rentnerin, 59, Handschuhsheim 26. Nicolas Weber, Student, 21, Weststadt 27. Peter Johann, Rentner, 71, Bergheim 28. Dr Gerhard Lotze, Allgemeinarzt, 62, Emmertsgrund 29. Felix Kluge, Sozialarbeiter, 32, Rohrbach 30. Yannik Bock, Softwareentwickler, 25, Handschuhsheim 31. Michael Waldi, Diplom-Ingenieur, 39, Weststadt 32. Paul Eckartz, Referendar, 27, Handschuhsheim 33. Dr. Detlef Thiel, Berufsschullehrer, 47, Handschuhsheim 34. Authony-Klaus Pollmann Tuya, Student, 20, Handschuhsheim 35. Joachim, Fürgut, Fechtlehrer, 60, Altstadt 36. Florian Friedrich, Student, 23, Handschuhsheim 37. Kai Rüdiger Sehls, Kraftfahrer, 47, Pfaffengrund 38. Andreas Tremml, Fachkrankenpfleger, 35, Bergheim 39. Michael Berghoff, Einzelhandelsverkäufer, 46, Rohrbach 40. Fernando Unser, Student, 20, Handschuhsheim 41. Sebastian Brütt, Student, 21, Schlierbach 42. Julian Aßmann, Student, 20, Handschusheim 43. Georg Werner, Lehrer, 37, Altstadt 44. Wolf-Dietrich Wyrwas, Grafiker, 74, Ziegelhausen 45. Alexander Schorn, Student, 32, Kirchheim 46. Max Hirsch, Student, 20, Altstadt 47. Hendry Mahla, Arzt, 30, Kirchheim 48. Ursula Frede, Rentnerin, 66, Pfaffengrund

[-] Weniger anzeigen

Der stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Elwis Capece aus Karlsruhe, sprach ein Grußwort. Eine engere Zusammenarbeit von Kommunalpolitik und Gewerkschaften war einer seiner Kerngedanken. Beschäftigungspolitik und Wohnsituation in einer Stadt seien "der rote Faden linker Politik". Das nahm Spitzenkandidatin Mirow gerne auf. "Heidelberg ist mehr als Schloss, Bismarckplatz und Untere Straße", begründete sie kurz die Wahl des etwas abgelegenen Treffpunkts auf dem Berg. Die Stadt der Zukunft müsse aber eine Stadt von unten sein. Mirow legt ihren Schwerpunkt auf soziale Politik. Auf ihrer Agenda steht eine Umverteilung im städtischen Haushalt. Denn: Der Bericht der sozialen Lage offenbare, was eigentlich bekannt sei: "Heidelberg ist eine Stadt mit enormen sozialen Ungleichheiten, Platz zwei in Baden-Württemberg nach Baden-Baden."

Es gelte, neue Weichen zu stellen. "Warum auch nicht mit mehr Bürgerbeteiligung in den Haushaltsberatungen?" Zum Beispiel durch feste Wohnungskontingente der städtischen Wohnungsgesellschaft (GGH) für soziale Träger, um Veränderungen bei Mietzuschüssen für Sozialleistungsbeziehende oder um die Weiterentwicklung des Sozialtickets. Auch der 50-jährige Betriebsratsvorsitzende Bernd Zieger, unisono Aufsichtsratsmitglied bei der GGH, warb für "mehr Transparenz in der Bürgerbeteiligung". Die GGH sei mit rund 7000 Wohnungen Heidelbergs größter Wohnungsanbieter. "Wir Linke wollen, dass der Bestand von bislang zehn Prozent auf 30 Prozent erhöht wird."