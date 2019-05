Das Riesenrad steht bereits eine knappe Woche, bevor es am Samstag richtig losgeht, auf dem Gelände des US-Hospitals auf den Konversionsflächen. Die Besucher erwartet zum Auftakt und zum Ende des Fests am 26. Mai ein bis zu 25-minütiges Feuerwerk. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Deutschlands größte mobile Achterbahn, ein mehr als 50 Meter hohes Riesenrad und der "Schaukelgigant" Artistico: Schon bevor das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest am kommenden Samstag um 14 Uhr seine Pforten öffnet, spricht Horst Kräher, Vorsitzender des Heidelberger Schaustellerverbands, in Superlativen. Zum zweiten Mal findet das Volksfest nun auf dem Gelände des US-Hospitals in Rohrbach statt. Dort haben Kräher und seine Kollegen gut 60 Geschäfte - und damit mehr als 2018 - unterbringen können. Und auch die vom letzten Jahr bekannten Feuerwerke sollen noch einmal neue Maßstäbe setzen: "Das hat die Region sicher noch nicht gesehen", schwärmt Kollege Alf Fischer. Was die Besucher erwartet:

Die Attraktionen: Neben der Achterbahn "Rock & Roller Coaster" wird auch das Riesenrad nach einer Pause wieder Teil des Festes sein: "Wir hatten es zwei mal in Folge und wollten mal Abwechslung", erklärt Kräher. Deshalb verzichteten die Planer im letzten Jahr auf die Attraktion. Die Besucher können in geschlossenen Gondeln auf 55 Metern einen Blick über die Stadt werfen. Kräher: "Die geschlossenen Gondeln kommen immer besser an - manche sind bei der Höhe empfindlich." Für Adrenalinjunkies wird die Riesenschaukel - einmalig in Deutschland mit den nach außen zeigenden Gondeln - ein Höhepunkt. Zuletzt sollen die Feuerwerke zu Beginn (am Samstag, 18. Mai, etwa 22 Uhr) und zum Abschluss des Fests (am Sonntag, 26. Mai) für Staunen sorgen. Bis zu 25 Minuten lang wird der Himmel über den Konversionsflächen erleuchtet sein.

Die Sicherheit: "In den letzten drei Jahren gab es nicht eine Schlägerei", so Kräher. Auf dem Gelände wird neben der Polizei, dem kommunalen Ordnungsdienst und einem privaten Sicherheitsdienst auch die amerikanische Militärpolizei unterwegs sein. Die Amerikaner kommen extra aus ihren Kasernen, etwa aus Kaiserslautern.

Das Gelände: 1460 Meter Wasserschläuche und kilometerweise Stromkabel haben die Schausteller auf dem Hospitalgelände verlegt. Schon vor Monaten haben sie mit der Planung des Festes begonnen. Es wird das letzte Mal auf dem Hospital-Gelände stattfinden, das in diesem Jahr wegen der dortigen Baumaßnahmen sogar etwas weniger Platz bietet. "Wir wünschen uns für die Zukunft ein festes Gelände. Wo man gesehen wird - das ist wichtig", sagt Kräher. Das Areal auf den Konversionsflächen ist kinderfreundlich: Von 2400 Meter Bauzaun umgeben, "können die Kinder frei rumspringen", erklärt Fischer.

Die Familien: Für Familien wird es am Mittwoch wieder einen Tag mit halben Fahrpreisen und besonderen Angeboten für Kinder geben.

Das Kulinarische: Es gibt wieder eine Menge amerikanischer Leckereien: Hamburger, Hot Dogs, Maiskolben oder amerikanische Süßigkeiten zum Beispiel. Aber auch Crêpes, Bratwurst oder Lángos werden angeboten.

Die Anreise: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Festgelände hervorragend zu erreichen: Die Straßenbahnen 23 und 24 halten an der Ortenauer Straße und Freiburger Straße, der 33er-Bus hält in der Freiburger Straße, die Linie 28 in der Kolbenzeil. Der Bus 29 stoppt von Rohrbach-Markt kommend an der Ortenauer Straße. Parkplätze für Autos gibt es dagegen kaum.

Info: Weitere Informationen gibt es online auf der Facebookseite des Fests: www.facebook.com/freundschaftsfest.