Von Ekaterina Venkina

Heidelberg. Die Pandemie machte den Erbacher Theaterpädagogen Dirk Kaufmann zum Heidelberger "Corona-Detektiv": Er sollte sich neu erfinden und hat inzwischen wieder zu sich selbst gefunden. Kaufmann ist einer von bundesweit Hunderten "Containment Scouts", die Infektionsketten nachverfolgen. Der 37-Jährige hat sich an seine Rolle als Hiobsbotschafter bereits gewöhnt. "Ich stelle mich vor und frage: ,Sie kennen doch die Person XY? Haben sie schon gehört, dass er positive Befunde auf Covid-19 hat?‘"

Kaufmann hat bisher Dutzende solcher Anrufe getätigt. Seit dem Frühjahr arbeitet er in Heidelberg als "Containment Scout". Der Begriff stammt aus dem Englischen. Er bezieht sich hauptsächlich auf diejenigen, die sich mit der Ermittlung von Kontaktpersonen während einer Pandemie befassen. Bis Ende Mai waren bundesweit fast 500 Scouts im Einsatz. Alleine in Baden-Württemberg sind es zurzeit 63, hieß es im Bundesverwaltungsamt auf Anfrage.

Dirk Kaufmann trägt ein blaues Hemd mit aufgeknöpftem Kragen, sein braunes Haar ist etwas unordentlich. Er sitzt in seinem Büro im Gesundheitsamt in der Kurfürsten-Anlage, vor sich zwei Bildschirme, zwei dicke Ordner und einen Notizblock. Daneben stapeln sich Unterlagen für die Flächentests, Laborzettel und eine Ablage mit Listen. Einen Mundschutz hat Kaufmann nicht an; ist ja auch nicht nötig bei einem virtuellen Treffen.

Vor Covid-19 arbeitete Kaufmann als freier Theaterpädagoge. Kein Thema war ihm dabei zu heikel. Diese Arbeit verknüpfte Kaufmann mit den Kommunikationstrainings an Rettungsdienstschulen: Eine erste Ausbildung machte er zum Rettungsassistenten. Als ihm Mitte März aufgrund der Pandemie fast alle Aufträge wegbrachen, war das "ein ziemlicher Schock". Denn im Herbst wird er Vater.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich im März bundesweit knapp 10.000 Menschen als "Containment Scouts" beworben. Das seien "in der Regel Studierende", teilte eine Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart auf Anfrage mit. Sie wurden "für ein halbes Jahr den Gesundheitsämtern fest zugeordnet", so Schlager.

Für viele von ihnen ist diese Tätigkeit angesichts der jetzigen Arbeitsmarkt-Turbulenzen eine relativ gut bezahlte Alternative zu einem traditionellen Sommerjob im Gastronomiebereich, der besonders stark von den Kürzungen betroffen ist. Das Monatsgehalt liegt bei mehr als 2300 Euro brutto.

Als Dirk Kaufmann von der Ausschreibung erfuhr, nutzte er die Chance. Als Teil eines Dreier-Scout-Teams half er zuerst im Krisenstab dabei, Strategien zum Schutz der Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen zu entwickeln. Später beteiligte er sich daran, den Kontaktpersonen von Corona-Infizierten hinterherzutelefonieren: "Wie fühlen sie sich? Haben Sie Symptome?" Und wenn jemand mit einer infizierten Person Auto fuhr: "Wo saßen Sie denn im Wagen?"

In der ersten Phase werden die Getesteten darüber informiert, dass sie sich angesteckt haben. Dann werden Kontaktpersonen ermittelt. Es geht darum, für sie gegebenenfalls einen Quarantäne-Bescheid zu erstellen. Die Informationen über ihre Kontaktpersonen werden in der Regel von den Betroffenen eingeholt. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tests durchzuführen – etwa das Drive-in-Abstrichzentrum in Schwetzingen.

Neben der "Detektivarbeit" spielt auch Seelsorge eine Rolle. "Ich will der Person das Gefühl geben, dass ich bei diesem Telefonat für sie da bin. Dass ich alles ruhig und einfühlsam vermitteln kann", sagt Dirk Kaufmann. Seine Stimme klingt warm und hat einen beruhigenden Ton. Er vermittelt: Keine Frage ist blöd, man kann über alles reden. Wie ist die Lebensmittelzustellung organisiert, wenn man 14 Tage lang nicht von zu Hause weg darf? Wer geht mit dem Hündchen Gassi? "Kommunikation ist eine Sache, die ich im Rettungsdienst unterrichte, deswegen bringe ich von dort schon was mit."

Die "Containment Scout"-Initiative ist zeitlich begrenzt. Nach Angaben des Bundesverwaltungsamtes erwägen das RKI und das Bundesministerium für Gesundheit und Soziales derzeit "eine Verlängerung des Projektes". Es ist jedoch noch nicht klar, wie dies genau gestaltet werden könnte. Konkrete Zeitrahmen wurden nicht genannt.

Der Vertrag von Dirk Kaufmann läuft Ende Oktober aus. Damit geht auch seine kurze Phase als Corona-Detektiv zu Ende. Im Laufe der Zeit hat er sich in seine neue Arbeit hineingefunden, will diese aber nach Ablauf der Frist nicht fortsetzen. Sein Ziel wäre es, mit den Schulkindern kreativ an ihren Erfahrungen aus den Corona-Zeiten zu arbeiten: "Ich sehe einen extremen Sinn darin, künstlerisch an einer Persönlichkeitsentfaltung beteiligt zu sein." Theaterpädagogik sei immerhin sein Herzblutberuf.