Von "Schon wieder was mit Sex" bis "Freude ist nur ein Mangel an Information": Die Bandbreite der Gefühle im Kabarett ist groß. Beim Festival "Denke.Schön" des Kulturfensters sind viele bekannte Gesichter in der Stadt. Florian Schroeder stellt die wirklich wichtigen Fragen ...

Heidelberg. RNZ. Das politische Kabarett lebt. Das beweist das Kulturfenster jedes Jahr aufs Neue mit seinem Kabarett-Herbst "Denke.Schön", den es in Kooperation mit dem Karlstorbahnhof veranstaltet. Am Freitag, 19. Oktober, beginnt das Festival mit Florian Schröder in der Stadthalle, insgesamt 13 Kabarettisten werden mit ihren aktuellen Programmen auftreten. Viele von ihnen haben bereits einschlägige Preise erhalten - andere sind Neuentdeckungen. Neu ist auch der "Denke.Schön Pass" für 125 Euro, mit dem alle Veranstaltungen besucht werden können. Die Karten sind im Internet unter www.kulturfenster.de /kleinkunstbuehne und in der Geschäftsstelle der RNZ, Neugasse 4-6, erhältlich.

"Schon wieder was mit Sex": Martina Brandl wird am Freitag, 9. November, im Kulturfenster nach unzähligen ausverkauften Vorstellungen von "Irgendwas mit Sex" ihr neues Programm vorstellen. Was nach einer billigen Verkaufsstrategie klingt, hat allerdings überraschend viel Tiefgang. Diesmal hat sie noch einen Überraschungsgast im Gepäck. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 (ermäßigt 13) Euro, an der Abendkasse gibt es bei allen Veranstaltungen einen Aufpreis.

Word Up! Urknall: Gemeinsam mit Word Up! präsentiert das Kulturfenster einen Abend mit gleich drei Künstlern, die es im Bereich zwischen Poetry und Kabarett neu zu entdecken gibt. Am Freitag, 16. November, sind Sarah Bosetti aus "Die Anstalt", David Scheid aus Wien sowie Jason Bartsch zu Gast. Eintritt: 16 (ermäßigt 14) Euro.

Der traurigste Komiker: Nico Semsrott ist am Samstag, 17. November, in der Stadthalle mit dem Programm "Freude ist nur ein Mangel an Informationen" zu Gast. Eintritt: 19 (Studenten: 15) Euro.

Lieber totlachen als kaputtärgern: Anka Zink geht am Freitag, 23. November, im Kulturfenster mit den gängigen Denkmustern auf Konfrontationskurs und ist dabei "extrem positiv", denn sie meint: "Lieber totlachen als kaputtärgern". Eintritt: 15 (ermäßigt 13 Euro).

"Niemand weiß, wie man mich schreibt" heißt das Programm des am Samstag, 24. November, im Kulturfenster auftretenden Artikulations-Akrobaten Nektarios Vlachopoulus. Eintritt: 15 (ermäßigt 13) Euro.

Die Anstalt: Nachdem Claus von Wagner letztes Jahr dabei war, wird dieses Jahr Max Uthoff sein neues Programm "Moskauer Hunde" vorstellen. Er tritt am Freitag, 30. November, in der Stadthalle auf. Eintritt: 21,50 (ermäßigt 14) Euro.

Jahresabschluss: Im Dezember gibt es vier weitere Auftritte, alle im Kulturfenster: Am Sonntag, 2. Dezember, kommt Andrea Bongers mit "gebongt!", Anny Hartmann am Samstag, 8. Dezember, mit dem Jahresrückblick "Schwamm drüber?". Eintritt: jeweils 15 (ermäßigt 13) Euro. Am Sonntag, 9. Dezember, ist Martin Zingsheim mit "Aber mit ohne" zu Gast; Eintritt: 16 (ermäßigt 14) Euro. Und zuletzt kommt am Freitag, 14. Dezember, Thomas C. Breuer ins Kulturfenster. Er startet mit "Letzter Aufruf" seine Abschiedstour. Eintritt: 15 (ermäßigt 13) Euro.

"Ausnahmezustand": Florian Schroeder wird am Freitag, 19. Oktober, in der Stadthalle die Fragen stellen, auf die es wirklich ankommt: Wie kommt das Böse in die Welt? Und wie kriegen wir es da wieder raus? Der Auftaktabend von "Denke.Schön" wird politisch, philosophisch, anarchisch. Eintritt: 21,50 (ermäßigt 14) Euro.

