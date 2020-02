Von Hans Böhringer

Heidelberg. "Heimat, das ist ein Wort, das ich lange nur mit dem Herzen verstanden habe", erklärt Linda Ziskind. Im Halbkreis stehen die Zuhörer vor dem ehemaligen Wohnort ihres Großvaters nahe dem Rohrbacher Markt. Noch ist der Zement nass rings um die sechs Messingschilder vor der Türschwelle, eben erst kniete Gunter Demnig dort auf dem Boden, klopfte und strich die neu gesetzten Steine ins Lot. Jetzt hat er sich zurückgezogen, an allen Stationen an diesem Montag erledigt er seine Aufgabe sorgfältig und schnell – und überlässt anderen das Erzählen.

Europaweit lässt der Künstler Demnig die Plaketten in den Boden ein. Auf einer jeden dokumentiert er die Lebensdaten einer von den Nationalsozialisten verfolgten Person. Mit den Stolpersteinen will Demnig diesen Menschen "ihren Namen zurückgeben". Als Ort wählt er dafür die letzte selbst gewählte Wohnung der Opfer vor der Flucht oder der Deportation. An den Ort kommen dann mit den Namen auch die Geschichten zurück.

Linda Ziskind ist mit ihren Cousins aus den Vereinigten Staaten angereist. Ihr Großvater war Oskar Ehrmann, er lebte mit seinen beiden Söhnen Hans und Rolf in Rohrbach. 1936 musste der jüdische Geschäftsmann unter dem Druck der Nürnberger Rassengesetze seinen Tabakladen schließen und das Haus verkaufen. Den Ehrmanns gelang die Flucht in die USA. Später lernte dort, in New Jersey, Linda Ziskind die Heimat ihres Vaters Hans kennen, im Haus der Großeltern: Denn die hatten ihren gesamten Hausrat mitgenommen – wie eine Zeitmaschine habe das einen in das Rohrbach der Dreißigerjahre transportiert, erklärt sie.

Zum neunten Mal werden Stolpersteine auch in Heidelberg verlegt, ungefähr die Hälfte von Demnig persönlich.

Ziskind betont damit, wie sehr ihre Familie in Deutschland verwurzelt war: Nicht etwa Juden, die zufällig in Deutschland lebten, seien ihre Vorfahren gewesen, sondern Deutsche, die eben jüdisch waren. Sie hat einen Stammbaum dabei und erklärt, ihr Vater sei die siebte Generation gewesen, die in der Region Heidelbergs zur Welt kam.

Die Brüder Hans und Rolf Ehrmann wollten der US-Armee beitreten, um die Nazis zu bekämpfen. Hans wurde abgelehnt, denn seit einem Unfall im Tabakladen seines Vaters war er auf einem Auge blind. Viele Jahre später, in den Achtzigern, kehrte er dennoch nach Heidelberg zurück, klingelte bei einem Nachbarhaus und stellte sich vor: "Ich habe hier einmal gelebt." Der alte Mann, der an die Tür geholt wurde, erkannte Hans: "Ach ja, du bist der kleine Junge, der sich das Auge mit dem Messer ausgestochen hat." Viele solche Anekdoten kann Linda Ziskind erzählen – sie alle zeigen: Die Ehrmanns waren mitten drin in ihrer Nachbarschaft.

Auch bei einer weiteren Stolperstein-Verlegung sind Nachfahren zugegen: Die Brüder Arnon und Gilead Lammfromm sind aus Isreal angereist. Ihr Vater Alfred floh mit nur 15 Jahren nach Palästina, ihre Großmutter Dora wurde in Auschwitz ermordet. "Ich hoffe, dass Leute sich erinnern werden, hier lebten einmal jüdische Familien", sagt Arnon. Maria Martus ist Bewohnerin des ehemaligen Hauses der Lammfromms in der Weststadt, sie hat zusammen mit anderen die Steine davor gestiftet. Bestürzt zeigt sich Martus, wie schleichend die Verfolgung der jüdischen Mitbürger aufkam: "Haben die Leute nicht gemerkt, dass die Lammfromms sich von ihrem einzigen Sohn trennen?"

Auf dem Weg zwischen zwei Stationen eröffnet Demnig, dass es auch ihm mit den Stolpersteinen um die Frage gehe: "Wie konnte so etwas geschehen im Land der Dichter und Denker?" Er hofft, Jugendliche dazu zu bringen, sich mit dieser Frage auseinander zu setzen. Immer wieder äußern die Gäste der Verlegungen ihre Sorge über das Wiedererstarken des Antisemitismus in Deutschland. Ziskind betont ihre Zuversicht in die Erinnerungspraxis: Sie habe festgestellt, dass es viele Deutsche gebe, die sich der Aufgabe angenommen hätten, die Verfolgten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Stolpersteine seien ein gutes Beispiel dafür: "So wird das Unsichtbare wieder sichtbar."

Info: Am Dienstag werden Stolpersteine verlegt, angefangen wird um 10 Uhr in der Mühltalstraße 101.