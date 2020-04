Heidelberg (rie/mare) Eine eigentlich für Samstagnachmittag angemeldete - und für bis zu 15 Teilenehmer genehmigte - Demonstration gegen Corona-Verordnungen am Bismarckplatz ist schnell wieder aufgelöst worden. Denn die Anmelderin war die einzige Teilnehmerin. Um 15.03 Uhr löste sie die Demo offiziell auf. Die Polizei ist aktuell noch in Stand-By vor Ort.

Parallel dazu findet am Uniplatz eine weitere Demo statt. Es sind hier weit mehr als die genehmigten 30 Teilnehmer dabei. Ersten Informationen zufolge sind es rund 50 Teilnehmer. Aber sie stehen in großen Abstand voneinander, die Polizei überwacht das Geschehen und spricht Menschen an, die etwas zu nah beisammen stehen. Bisher halten fast alle permanent genug Abstand.

Die Polizei zählt dabei so: Wer direkt auf dem Platz steht, gilt als Demoteilnehmer. Wer daneben unter Bäumen oder im Bereich direkt vor dem Eingang der neuen Uni steht, zählt nicht dazu. Das sind nochmal etwa 50 Leute, darunter auch einige Schaulustige.

Eine Demonstration hatte die Stadt am Freitagnachmittag kurzfristig genehmigt - unter Auflagen: Dazu gehört die Bedeckung von Nase und Mund. Die allermeisten halten sich daran. Die Polizei selbst trägt keinen Mundschutz.