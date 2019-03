"Error 404 - Demokratie not found" ("Fehler 404 - Demokratie nicht gefunden") stand auf einem Schild - in Anspielung an die gängige Fehlermeldung, wenn ein Internetlink nicht funktioniert. Die Demonstranten sehen mit der EU-Urheberrechtsreform die Meinungsfreiheit bedroht. Foto: Rothe

Von Manfred Ofer

Heidelberg. Mit einer solchen Masse an Demonstranten hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Über 900 überwiegend junge Menschen protestierten am Samstag in der Heidelberger Innenstadt gegen die geplante Urheberrechtsreform in der Europäischen Union. Damit waren sie Teil einer Bewegung, die am Wochenende bundesweit Zehntausende auf die Straße brachte. Die Demonstranten drückten dabei vor allem ihre Sorge vor einer Zensur durch sogenannte Upload-Filter im Internet aus.

"Wir hatten mit gerade einmal 200 bis 300 Leuten gerechnet", sagte einer der Organisatoren des Protests, Juso-Sprecher Daniel Al Kayal. Das Aktionsbündnis, das die Demo in Heidelberg veranstaltete, besteht aus SPD, Grünen, Die Linke und Piratenpartei, sowie den Jugendorganisationen von SPD, Grünen und FDP (Junge Liberale). "Das ist ja fast wie auf einem Festival hier", rief Al Kayal den Demonstranten, die in einem langen Zug durch die Hauptstraße auf den Marktplatz strömten, begeistert zu. Der 24-Jährige musste auf den Herkules-Brunnen klettern, um sich Gehör zu verschaffen. Die Abschlusskundgebung wurde dann kurzfristig auf den Karlsplatz verlegt, um die unerwartet hohe Zahl der Teilnehmer fassen zu können. Auch die Polizei schätzte die Menge auf rund 900 Menschen.

"Freies Internet" und "Stoppt die Zensur!" forderten viele auf ihren Schildern. Immer wieder zu lesen war auch "Ich bin kein Bot" oder "Sehe ich wie ein Bot aus?". Die Teilnehmer spielten damit darauf an, dass manche Politiker die Flut an Protestmails gegen die EU-Urheberrechtsreform auf automatisierte Programme - sogenannte Bots - geschoben hatten. Nun wollten die Demonstranten zeigen: Uns gibt es wirklich und wir sind dagegen!

Mit der Demo wollten die Aktivisten vor der am Dienstag im Europaparlament geplanten Abstimmung über die Urheberrechtsreform noch einmal Druck auf die Entscheidungsträger machen. Im Kern dreht sich der Protest um den Artikel 13, der in der Gesetzesvorlage mittlerweile in Artikel 17 umbenannt wurde. Gegner sehen darin einen Täuschungsversuch. Der Artikel will Betreiber von Internetplattformen verpflichten, Inhalte auf Verstöße gegen das Urheberrecht zu prüfen - und zwar noch ehe sie online gehen. Technisch ermöglicht wird das durch die Installation von Upload-Filtern. Soweit die Theorie.

"Das öffnet der Zensur im Internet Tür und Tor", sagte Al Kayal in seiner Rede. Er hofft, dass sich am Dienstag noch genug Stimmen finden werden, um das Paket in der Abstimmung zu verhindern. "Alles einfach zu verbieten, ohne auf eine Einbindung und Aufklärung der Menschen zu setzen, ist ein typisch konservativer Gedanke", sagte er.

Demonstranten wie Mirco Wilding (23) und Simon Wolff (34) aus Speyer befürchten, dass der Einsatz von Upload-Filtern eine Beschneidung der freien Meinungsäußerung bedeutet. "Ich bin ja nicht gegen eine Stärkung der Urheberrechte, aber wenn es um deren Umsetzung geht, bleibt vieles in der Gesetzesvorlage schwammig", kritisierte Mirco Wilding, der Informatik in Mannheim studiert. Zudem hätten Experten zum Ausdruck gebracht, dass eine unbedenkliche Kontrolle von Inhalten durch Upload-Filter technisch noch gar nicht machbar sei.

"Außerdem verstößt das auch gegen das Grundgesetz", sagte Marcello Jorizzo. Der 39-Jährige war aus Nußloch gekommen und schwenkte die Fahne der Piratenpartei. Automatische Algorithmen, meint Jorizzo, dürften niemals über die Meinungsfreiheit bestimmen.