Bis zu 200 Personen täglich werden an drei Tagen die Woche in der Alten Chirurgie im Neuenheimer Feld geimpft. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der Andrang bei der dauerhaften Impfaktion (DIA) des Rhein-Neckar-Kreises in der Alten Chirurgie in Heidelberg ist schon groß. Zwei Wochen im Voraus kann man einen Termin buchen – die ersten beiden Wochen waren bei der Eröffnung am Montag schon weg. Nur am Standort Eberbach gab es noch freie Termine. Zwei Teams schaffen jeweils täglich bis 18.30 Uhr rund 200 Impflinge – montags, mittwochs und freitags.

Das Angebot könnte sich als viel zu gering erweisen. Auch wenn das Land Baden-Württemberg die vier fünfköpfigen Impfteams, die bisher mobil unterwegs waren, auf zehn aufgestockt hat und weitere zehn ankündigte – die Bürger haben schon verstanden, dass nach einem halben Jahr eine dritte, eine Booster-Impfung, wichtig ist. "Ich nutze das gleich, wenn es angeboten wird", sagte eine Mitarbeiterin der Uniklinik, die mit ihrer Mutter zur Auffrischimpfung gekommen war. Zehn bis 15 Prozent der Interessenten, so schätzt der verantwortliche Mediziner Christoph Schulze, haben sich zur Erstimpfung entschlossen. Ein 62-Jähriger zum Beispiel, dessen krebskranke Ehefrau bisher vehement gegen den Piks war. Erst als sich der große Sohn heimlich impfen ließ und angesichts der mütterlichen Impfgegnerin ausrastete, so der Vater, habe er sich auch durchgesetzt: "Entschlossen war ich längst." Junge Erst-Impflinge, so Schulze, wollten dagegen endlich Freiheiten genießen bei Urlaub und Ausgehen.

Doreen Kuss, die Dezernentin für Ordnung und Gesundheit beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, sieht das Angebot der Impfstationen in Heidelberg, Wiesloch, Schwetzingen, Weinheim, Heddesheim und Sinsheim als Zusatzangebot zu den Impfungen in den Arztpraxen an. Denn eigentlich sollten die niedergelassenen Ärzte die Impfungen gegen die Corona-Viren ab Anfang Oktober ganz übernehmen. Aber das schaffen sie vermutlich nicht, weil zum Impfen selbst noch eine Menge Organisationsarbeit kommt.

Für die angekündigte Aufstockung der Impfteams des Kreises auf 20 fehlt laut Kuss ebenfalls noch Personal für den administrativen Bereich. Bundeswehrsoldaten wurden bereits angefordert, allerdings zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Vor allem müsse man wissen, ob Kindergärten, Schulen oder Altenheime betroffen seien, erklärte Doreen Kuss. Immerhin werden dem Gesundheitsamt in Heidelberg derzeit täglich mehr als 250 Neuerkrankungen gemeldet.

Dass bei den baden-württembergischen Impfaktionen auch mit Impftourismus zu rechnen ist, ist den Verantwortlichen klar. Schließlich sind weder Rheinland-Pfalz noch Hessen bisher mit eigenen Impfaktionen eingestiegen. Das war zu Jahresbeginn schon so, als in PHV die ersten Biontech-Dosen verimpft wurden, weiß Christoph Schulze: "Am weitesten reiste ein Berliner an." Im Januar könnte es auch wieder eng werden mit den Booster-Impfungen, denn die höchsten Impfraten gab es im Juli. Der Vertrag des Rhein-Neckar-Kreises mit dem Land läuft zwar nur bis Ende des Jahres, doch Doreen Kuss rechnet jetzt schon mit einem Impfangebot bis März.

Wer vor weniger als sechs Monaten geimpft wurde und wer keinen Termin gebucht hat, hat in der Chirurgie keine Chance. Das musste gestern zum Beispiel ein 35-jähriger Heidelberger erfahren, der nach zwei Dosen Astra-Zeneca jetzt den Booster abholen wollte. Dabei wäre die Auffrischung mit Biontech wichtig für ihn: Sein Impfstoff nur noch wenig. Laut einer Beobachtungsstudie aus der schwedischen Universität Umea mit 842.000 geimpften Personen, die jetzt als "Preprint" vor einer Begutachtung öffentlich wurde, bietet Astra-Zeneca nach vier bis sechs Monaten keinen Schutz vor einer symptomatischen Infektion mehr. Nur vor schweren Krankheitsverläufen seien die Menschen noch geschützt.

Info: Terminbuchung unter 06221/522-1881 (7.30 bis 16 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) und unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.