Von Micha Hörnle

Heidelberg. Im kommenden Jahr wird das Darmstädter-Hof-Centrum (DHC) 40 Jahre - und just zum 1. Januar wechselt es seinen Betreiber. Das Management der Immobilie, die weiterhin der Allianz-Versicherung gehört, geht ab dem 1. Januar von Deutschlands größtem Einkaufszentrumsbetreiber ECE auf die hierzulande relativ unbekannte Firma Multi über. Momentan betreibt Multi zusammen mit dem DHC fünf solcher Zentren in Deutschland (weltweit sind es 120); die Firma ist eine Tochter der US-Investmentgesellschaft Blackstone und hat ihren Sitz in Amsterdam.

Nach Angaben von Multi-Sprecher Daniel Frischkopf wird sich zunächst erst einmal wenig im DHC - eine ungewöhnliche Immobilie mit seinen 24 Läden, elf Büros, 102 Wohnungen, Parkhaus und dem Hallenbad - ändern. Man wolle "einen reibungslosen Übergang sicherstellen", habe aber "schon Ideen für 2019".

Die bisherige DHC-Leiterin Olga Hripchenko verlässt nun Heidelberg - wenn auch nur dienstlich -, ihr folgt Bettina Fuchs nach, die vorher Citymanagerin in Stuttgart war. Für die RNZ zieht Hripchenko, die für ECE in Heilbronn tätig sein wird, eine Bilanz ihrer knapp drei Jahre in Heidelberg.

Center-Leiterin Olga Hripchenko.

Frau Hripchenko, wieso gibt Ihr Unternehmen ECE das Darmstädter-Hof-Centrum auf?

Wir sind nicht der Eigentümer, sondern wurden von ihm, der Allianz, mit dem Betrieb des Centers beauftragt. Nach zehn Jahren verlängerten wir den Geschäftsbesorgungsvertrag nicht mehr. Für uns ist das DHC ein untypisches Objekt, mit seinen über 100 Wohnungen und Büros, und ECE will sich nun auf reine Einkaufszentren konzentrieren.

Ist diese Entscheidung gegen den Einzelhandelsstandort Heidelberg gerichtet?

Nein, absolut nicht.

Geht es denn dem DHC schlecht?

Nein, im Gegenteil. Die Frequenz ist gut, die Umsätze zufriedenstellend. Wir haben genügend Interesse nach den Ladenlokalen - und gar keine Leerstände.

Wie hat sich in Ihren drei Jahren in Heidelberg der Einzelhandelsstandort entwickelt?

Gut, die Stadt hat sich enorm weiterentwickelt, es wurde viel investiert - siehe Henschel -, es gibt neue, interessante Konzepte. Heidelberg ist gut aufgestellt, hier gibt es noch viele traditionelle Läden - und die ganze Stadt hat einen besonderen Charme.

Bemerken Sie die Konkurrenz aus dem Internet?

Von Frequenzverlusten kann ich nicht sprechen, auch wenn es, je nach Branche, besondere Herausforderungen gibt - gerade im Modebereich und in der Unterhaltungselektronik. Aber ich glaube, dass der stationäre Handel überleben wird. Denn nur hier bekommt der Kunde Erlebnis und Emotionen zugleich vermittelt, kann die Dinge anfassen - und damit können die Läden punkten.

Herrscht gerade bei Einkaufszentren nicht so etwas wie Endzeitstimmung?

Nein, wir müssen uns nur anders aufstellen. Und da bin ich wieder bei den Emotionen. Nicht umsonst haben wir hier zur Adventszeit einen Weihnachtsmann, der auf einem Thron sitzt und Süßigkeiten verteilt. Wir werden eben auch zu einem Ort der Unterhaltung und des Erlebnisses.

Aber auch bei Ihnen wächst die Zahl der Imbisse ...

Der Trend wird auch weiter hin zur Gastronomie gehen. Aber das liegt an den Kunden: Sie wollen essen, ausgehen und Freunde treffen.

Wenn Sie für das Darmstädter-Hof-Centrum einen Wunsch frei hätten, was wäre der?

Dass sich unser Center in die Stadtkultur weiter integriert, mit der Innenstadt zu einem Ganzen wird - denn alleine kann man nicht überleben. Und generell wäre ein großer Textilmarkt wie "Zara" für die Innenstadt nicht schlecht, auch wenn wir ihm bei uns keine Fläche anbieten können.

Wie schwer fällt Ihnen persönlich der Abschied aus Heidelberg?

Schwer. Normalerweise sagt man ja gern, dass man mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht. Bei mir sind es zwei weinende Augen. Mir ist Heidelberg sehr ans Herz gewachsen, auch wegen der guten Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Einzelhändlerverband "Pro Heidelberg". Außerdem bleibe ich hier ja noch wohnen.