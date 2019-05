Heidelberg. (RNZ) Vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin von Heidelberg war Beate Weber-Schuerholz Abgeordnete im Europaparlament (1979 bis 1990). Zeitgleich und zudem bis 1999 vertrat Luciana Castellina die italienischen Wähler in Straßburg.

Am heutigen Montag, 20. Mai (20 Uhr) sprechen beide im Deutsch-Amerikanischen Institut über Frieden.

Was hält die Gesellschaft zusammen, was trennt? Lange Jahre im Europäischen Parlament haben beide an ihren Zielen gearbeitet, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität europäisch zu verwirklichen. Wie gefährdet ist das europäische Projekt heute? Wie gelingt es, Europa neu zu denken?

Die Veranstaltung moderiert der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Gert Weisskirchen.