Heidelberg. (RNZ) Kostenlose Schnelltests für Heidelberger Bürger (gemäß der Bundesverordnung sogenannte "Bürgertestung") gibt es aktuell in den beiden Testzentren der Firma Aspilos (Online-Terminvereinbarung: www.aspilos.de/testzentrum), Tiergartenstraße 13 und Eppelheimer Straße 68.

Ferner bieten immer mehr Apotheken kostenlose Schnelltests an – eine jeweils aktuelle Übersicht bietet die Landesapothekenkammer im Internet an. Auch bei einigen niedergelassenen Ärzten können die Schnelltests gemacht werden – Interessierte sollten sich aber in jedem Fall vorher in den Praxen erkundigen, ob kostenlose Tests angeboten werden und Termine vereinbart werden müssen.