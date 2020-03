Bis Redaktionsschluss gestern hat sich die Zahl der Corona-Infizierten, die am Universitätsklinikum Heidelberg behandelt werden, nicht erhöht. Dafür aber ermittelte das Gesundheitsamt Rhein-Neckar nun die Kontaktpersonen der drei neuen Fälle, die am Mittwoch gemeldet wurden. Demnach

32 Personen in Quarantäne - Kontaktpersonen von Corona-Infizierten ermittelt

Bis Redaktionsschluss gestern hat sich die Zahl der Corona-Infizierten, die am Universitätsklinikum Heidelberg behandelt werden, nicht erhöht. Dafür aber ermittelte das Gesundheitsamt Rhein-Neckar nun die Kontaktpersonen der drei neuen Fälle, die am Mittwoch gemeldet wurden. Demnach hatten 32 Personen direkten Kontakt mit einem nachgewiesenen Corona-Fall. Alle 32 befinden sich nach Auskunft des Gesundheitsamts in Quarantäne – zum Großteil in häuslicher. 19 davon kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, 13 aus Heidelberg.

Bisher gibt es in Baden-Württemberg 80 bestätigte Fälle mit positivem Testergebnis, von der Infektionsambulanz am Uniklinikum werden vier betreut. Wie die Pressestelle der Klinik gestern mitteilte, befinden sich alle drei neuen Patienten – genau wie der erste Patient vom 27. Februar – in einem stabilen gesundheitlichen Zustand und zeigen nur milde Symptome. (ani)

