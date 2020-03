Wissenschaftsministerin Theresia Bauer besuchte am Sonntag die Thoraxklinik in Heidelberg. Foto: Rothe

Heidelberg. (rie) Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer vermutet, dass Baden-Württemberg ein etwas präziseres Bild von der Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus hat als andere Bundesländer. "Wir testen am meisten", sagte sie bei einem Pressegespräch in der Thoraxklinik in Heidelberg am Sonntag. Rund 20 Prozent der bundesweiten Tests würden in Baden-Württemberg gemacht. Daraus ergebe sich eine etwas realistischere Einschätzung der tatsächlichen Fallzahlen. Aktuell (Stand: 22.3., 15 Uhr) sind in Baden-Württemberg knapp 4000 Menschen positiv auf Corona getestet werden.

Zur Frage, ob eine Ausgangssperre notwendig sei, meinte Bauer: "Das muss genau geprüft werden." Es sei wichtig, dass die Bundesländer nicht alle unterschiedliche Regelungen hätten, um den Menschen eine Verlässlichkeit und Sicherheit zu geben. "Wir dürfen auch nicht den Eindruck vermitteln, als schaukelten wir uns gegenseitig hoch." Am Sonntagnachmittag tagen Kanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder, um zu entscheiden, ob das öffentliche Leben noch weiter eingeschränkt werden sollte. Bauer meint: "Die Regeln kommen bei den Menschen an.