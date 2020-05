Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Heidelberger Krankenhäuser bereiteten sich auf das Schlimmste vor: Intensivkapazitäten wurden in den letzten Wochen und Monaten für potenzielle Covid-19-Patienten frei gehalten, viele nicht so dringliche Operationen aufgeschoben, ins Krankenhaus kam nur noch, wer dringend musste – und das ohne Begleitperson. Nun normalisiert sich nach und nach die Lage an den Heidelberger Kliniken. Die Uniklinik verkündete eine "Rückkehr zur neuen Normalität", wie es auf einer Pressekonferenz hieß, schon vor über einer Woche.

Nun heißt es auch aus dem St. Josefskrankenhaus in der Weststadt: In allen Abteilungen des Krankenhauses werden wieder verstärkt Patienten aufgenommen. "Das St. Josefskrankenhaus hat Vorbereitungen für die Behandlung von Covid-19-Patienten getroffen und höchste Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen", betont Manfred Albrecht, Geschäftsführer des Krankenhauses – und dankt allen Mitarbeitern schon jetzt für "ihren außerordentlichen Einsatz und die herausragende Mitarbeit". Durch den Maximalschutz konnte auch sichergestellt werden, dass sich bislang kein einziger Mitarbeiter am Josefskrankenhaus mit dem Coronavirus infizierte. Die Rückkehr zu einer gewissen Art von Normalität sei zwar noch keine Entwarnung, "aber ein Lichtblick, dass die einschneidenden Maßnahmen greifen", sagt der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Abteilung "Innere Medizin", Erhard Siegel.

Ähnliche Meldungen kommen aus der Klinik St. Elisabeth in Neuenheim. In den Fachabteilungen Orthopädie, Plastische Chirurgie und Gynäkologie seien in den vergangenen Wochen etliche Eingriffe abgesetzt worden, die nun ab sofort nachgeholt werden. "Die Menge der Operationen wird in Abhängigkeit von personellen und materiellen Ressourcen durch die OP-Leitung gesteuert", heißt es aus Neuenheim. Dennoch: Solange weiterhin die Pandemie-Lage gegeben sei, könne sich die Lage nicht gänzlich normalisieren, weshalb auch geschaffene Isolierbereiche vorerst bestehen blieben. Das gilt auch für den separaten Kreißsaal mit angrenzenden Isolierzimmern für werdende Mütter, die mit dem Virus infiziert sind. Bislang habe an der Klinik eine Schwangere entbunden, bei der im Laufe der Verweildauer im Wochenbett die typischen Symptome der Covid-19-Erkrankung auftraten und die dann positiv getestet wurde. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt seien dann alle erforderlichen Schritte zum Schutz der übrigen Patienten und der Mitarbeiter umgesetzt worden. Hygienestandards und Sicherheitsmaßnahmen werden auch weiterhin aufrechterhalten. Außerdem gilt in der Klinik nun eine Mundschutzpflicht in allen Bereichen. Auch der Besucherverkehr bleibt eingeschränkt. Am Eingang müssen alle einen Besucherfragebogen ausfüllen.

Diese Strategie fährt man auch am benachbarten Krankenhaus Salem. Der Ärztliche Direktor, Moritz von Frankenberg, erklärt, dass 25 Prozent der Intensivkapazität auch weiterhin Covid-19-Patienten vorbehalten blieben. Er sagt dennoch: "Was diese Patienten angeht, blieb es sehr ruhig." Deshalb werden nun auch nach und nach verschobene Operationen nachgeholt. Bestehen bleibt aber die wöchentliche Telefonkonferenz mit den anderen Kliniken in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.