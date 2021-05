Shweta Gaikwad ist Wissenschaftlerin am EMBL und sammelt Spenden für die von Covid Betroffenen in Indien. Foto: Philipp Rothe

Von Joris Ufer

Heidelberg. Während die Corona-Fallzahlen in Deutschland zurückgehen, schießen sie in Indien in die Höhe. Das Gesundheitssystem ächzt und das Land ist abgeriegelt. Wie also helfen, wenn man nicht dort ist? Zwei indische Wissenschaftler vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg haben sich diese Frage gestellt und engagieren sich nun in Initiativen, die dem Land aus der Krise helfen sollen.

"Es ist erschreckend und herzzerreißend, den katastrophalen Anstieg der Corona-Fälle in Indien aus der Entfernung mitansehen zu müssen", erklärt Shweta Gaikwad. Die studierte Molekularbiologin ist vor 15 Jahren nach Europa gekommen und arbeitet mittlerweile als Bildungsbeauftragte am EMBL. "Ich habe Familie und Freunde dort und wollte auf irgendeine Weise helfen", berichtet sie. Deshalb habe sie getan, was viele getan hätten, und nach Hilfsorganisationen gesucht, um Unterstützung zu leisten. Dabei sei sie aber auf Hunderte Kampagnen gestoßen und habe erst einmal herausfinden müssen, welche davon wirklich seriös sind – eine zeitraubende Aufgabe.

"Mir wurde schnell klar, dass ich nicht die einzige in dieser Situation bin", stellt sie fest. Daher habe sie sich an ihren Arbeitgeber EMBL gewandt, der über eine hervorragende interne Hilfsplattform verfüge. Nachdem sie ihre indischstämmigen Kollegen kontaktiert habe, sei die Rückmeldung überwältigend gewesen. Gemeinsam vernetzten sie sich mit Betroffenen und Hilfskräften vor Ort in Indien. Mittlerweile tragen die EMBL-Mitarbeiter unter dem Namen "Support India" intern Spenden für die lokalen Hilfsorganisationen "Mukul Madhav foundation", "One Billion Literates Foundation" und das internationale "Project Hope" zusammen. Diese Nichtregierungsorganisationen helfen unter anderem mit dem Aufbau von Covid-Stationen, Mahlzeiten für Pflegekräfte und medizinischem Equipment wie Beatmungsgeräten.

Als die Lage in Indien eskalierte, begann auch der promovierte Zellbiologe Gautam Dey sich Sorgen zu machen. Der Wissenschaftler arbeitete zuvor als Postdoktorand in London und leitet seit Januar eine Forschungsgruppe am EMBL. "Die Nachrichten von zu Hause sind niederschmetternd", sagt er. Sauerstoff und freie Krankenhausbetten seien extrem schwer zu finden und es mangele an vielem. "Wie alle, die sozusagen im Ausland festsitzen, habe ich einen Weg gesucht, zu helfen", bekräftigt er. Vor einigen Wochen habe er dann erfahren, dass indischstämmige Wissenschaftler, Klinikmitarbeiter, Ingenieure und andere Fachkräfte in den USA eine Gruppe namens "India COVID SOS" gegründet hätten. Indem sie sich mit Helfern vor Ort vernetzten, wollten sie wissenschaftliche und medizinische Expertise sowie Engagement zusammenbringen, so Dey. Das erklärte Ziel der Initiative: "Gegen Covid in Indien kämpfen!"

Auch Gautam Dey bringt sich dabei ein und hat bei der Erstellung einer Internetseite geholfen, die unter anderem Informationen über die Pflege von Covid-Patienten daheim und die richtige Anwendung von Sauerstoffgeräten in mehreren indischen Sprachen zugänglich macht. Auf diese Weise hofft die Gruppe, auch strukturschwache, ländliche Regionen mit zuverlässigen Informationen zu versorgen. Dahinter steht ein hoher Organisationsaufwand: In Indien leben ungefähr 1,3 Milliarden Menschen, die über 100 verschiedene Sprachen sprechen.

"Ein weiterer Teil der Initiative sind Leute, die günstige technische Lösungen für die Diagnostik, Sauerstofflieferungen und Beatmungsmaschinen entwickeln", erklärt der Zellbiologe weiter. "Außerdem versuchen wir, Gruppen in Indien mit ausländischen Hilfsorganisationen zu vernetzen." Er betont jedoch, dass er kein offizieller Sprecher von "India COVID SOS" sei, sondern nur auf die Gruppe aufmerksam machen wolle. Shweta Gaikwad und Gautam Dey sind sich einig, dass es keine einfache Lösung für diese systemische Krise gebe. Dennoch müsse man alles tun, um den Menschen in Indien zu helfen – jetzt.

Info: Spenden sind an "India COVID SOS” sind im Internet unter www.indiacovidsos.org/fundraising möglich.