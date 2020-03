Heidelberg. (RNZ) Die Stadt will in der Corona-Krise Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler unterstützen. Direkte finanzielle Hilfen kann sie zwar nicht leisten, will aber indirekt den Betrieben unter die Arme greifen. Die Angebote reichen von der Vermittlung von Bundes- und Landesgeldern über die Stundung von Abgaben und Pachten bis hin zu Gesprächen mit Vermietern. "Allein in der vergangenen Woche konnten wir mehreren Hundert Betrieben helfen.

Wenn Sie als Unternehmen oder Selbstständiger ein Problem haben und Unterstützung benötigen – melden Sie sich bitte bei uns. Ein Anruf reicht", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Die Stadt hat mit der "Heidelberger Wirtschaftsoffensive" ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung von Unternehmen, Einzelhändlern, Gastronomen und Selbstständigen erarbeitet. Es wird im Gemeinderat am Donnerstag beraten. Die Maßnahmen sind:

> Alle direkten Forderungen der Stadt an Betriebe werden zunächst bis zum 31. Juli 2020 zinslos gestundet. Das gilt zum Beispiel für Gebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Mieten. Gegenüber privaten Immobilienbesitzern, Lieferanten und anderen Vertragspartnern setzt die Stadt damit ein Zeichen und einen Appell, sich – wenn möglich – dieser Wirtschaftsoffensive anzuschließen.

> Unterstützung von Bund und Land will die Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner der Betriebe schnell vermitteln.

> Hilfe beim Einstieg in Online-Handel wollen Wirtschaftsförderung und Citymarketingverein Pro Heidelberg bieten.

> Eine Kampagne für Heidelberger Anbieter will die Stadt starten. Einen Überblick gibt die Internetseite www.heidelberg.de/heidelbergkauftlokal

Info: Die städtische Wirtschaftsförderung steht Unternehmern und Selbstständigen unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@heidelberg.de und unter Telefon 06221 / 58-30000 zur Verfügung.