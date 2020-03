Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es gibt sie in Blau, Rot, Lila, aber auch ganz klassisch in Weiß, es gibt sie einfarbig und gemustert: Seit Kurzem nähen die Mitarbeiter der Kostümabteilung des städtischen Theaters selbst Atemschutzmasken. Diese sollen als Tröpfchenschutz dienen – und helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Hintergrund Kulturschaffende trotzen der Krise Die Heidelberger Kulturschaffenden trotzen kreativ der Krise: Auch wenn Theater, Kinos, Konzertsäle, Museen und Musikclubs geschlossen und Festivals abgesagt sind, bleibt das Heidelberger Kulturleben lebendig: Viele Kulturinstitutionen und Kulturschaffende reagieren auf die schwierige aktuelle Situation, indem Sie Angebote online [+] Lesen Sie mehr Kulturschaffende trotzen der Krise Die Heidelberger Kulturschaffenden trotzen kreativ der Krise: Auch wenn Theater, Kinos, Konzertsäle, Museen und Musikclubs geschlossen und Festivals abgesagt sind, bleibt das Heidelberger Kulturleben lebendig: Viele Kulturinstitutionen und Kulturschaffende reagieren auf die schwierige aktuelle Situation, indem Sie Angebote online auf ihren Internetseiten und in sozialen Medien zu ihrem Publikum frei Haus liefern – von den täglichen künstlerischen Grüßen des Theaters und Orchesters über Hauskonzerte im Karlstorbahnhof bis hin zu den "Corona-Readings" des Interkulturellen Zentrums oder dem digitalen Gang durch die Sammlung des Kurpfälzischen Museums. Was Kulturinteressierte derzeit auf dem heimischen Sofa miterleben können, hat die Stadt auf ihrer Homepage gebündelt: Im Überblick sind die digitalen Heidelberger Kulturangebote zu finden unter www.heidelberg.de/kulturamt. Die Liste wird fortwährend ergänzt. Kulturbürgermeister Joachim Gerner sagt: "Es ist ein ermutigendes Zeichen, das von der Heidelberger Kulturszene in diesen schwierigen Zeiten ausgeht. Digitale Formate werden das unmittelbare persönliche Erleben nie ersetzen. Aber sie sind gerade jetzt ein wertvolles Hilfsmittel."

"Die aktuelle Krise ist furchbar", sagt Intendant Holger Schultze. Aber diese Krise bringe auch Positives mit sich – etwa die Chance, sich selbst zu helfen, kreativ zu sein. Am Theater kennen sie sich bestens damit aus. "Wir sind extrem flexibel und trotzdem super strukturiert", sagt Katharina Kromminga. Die Leiterin der Kostümabteilung stieß vor wenigen Tagen auf den Aufruf der Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden, Masken zum Fremdschutz herzustellen – und entschied gemeinsam mit Schultze: Da machen wir mit.

Da der Spielbetrieb am Theater mindestens bis zum 30. April ruht, habe man gerade entsprechende Kapazitäten, erklärt Schultze. Hinzu kommt: Hier gibt es eine große Werkstatt und viele Menschen, die sich mit der Nähmaschine auskennen: 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst die Kostümabteilung. Einige von ihnen arbeiten derzeit im Home-Office. Aber auch von zuhause aus könne man die Masken einfach herstellen. "Man braucht ja nur eine Nähmaschine und ein kleines Stück Stoff", sagt Kromminga. Jeden Tag könnten sie und ihre Kollegen bis zu 60 Stück herstellen.

Mit Masken gegen Corona: Annette Krone-Ball (l.) und Julia Gless. Foto: Philipp Rothe

Die Masken bestehen aus hundertprozentiger Baumwolle und können bei hoher Temperatur – im Idealfall 95 Grad – mindestens zehn Minuten gekocht werden. Einen vergleichbaren Schutz wie zertifizierte Produkte bieten die selbst genähten Baumwollmasken natürlich nicht. Darum geht es aber auch nicht, so Kromminga. Vielmehr komme es auf den Fremdschutz an – darauf, zu vermeiden, dass sich das Virus über Tröpfchen ungehindert übertragen könne. "Wenn ich andere schütze, dann schütze ich am Ende auch mich selbst", sagt Kromminga.

Hintergrund Schutzmasken: Wer hat Lust und Zeit zu nähen?Nicht nur das Heidelberger Theater und Orchester (s. Artikel rechts), auch die Einzelhändlerin Julia Gless ruft nun Menschen dazu auf, Schutzmasken zur Eindämmung des Coronavirus zu nähen. Gless ist Inhaberin des Ladens "Room Mate" in der Plöck. Ihre Mutter, früher Schneiderin und Modedesignerin, habe zu ihr gesagt, sie [+] Lesen Sie mehr Schutzmasken: Wer hat Lust und Zeit zu nähen?Nicht nur das Heidelberger Theater und Orchester (s. Artikel rechts), auch die Einzelhändlerin Julia Gless ruft nun Menschen dazu auf, Schutzmasken zur Eindämmung des Coronavirus zu nähen. Gless ist Inhaberin des Ladens "Room Mate" in der Plöck. Ihre Mutter, früher Schneiderin und Modedesignerin, habe zu ihr gesagt, sie wolle etwas Gutes tun, so Gless. Zudem habe sie selbst Bekannte im Pflegebereich, die ihr berichteten, dass Schutzmasken dringend benötigt würden. Also ist Gless auf die Idee gekommen, einen Aufruf auf Facebook zu starten: "Wir sind auf der Suche nach Leuten, die dringend benötigte Behelfs-Mund-Nasen-Schutze zur Unterstützung von Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen nähen." Mittlerweile hat Gless sich mit der Heidelberger Nähbloggerin Annette Krone-Ball zusammengetan, die unabhängig von Gless einen eigenen Aufruf gestartet hatte. "Uns ist klar, dass diese selbst genähten Masken keinen vergleichbaren Schutz wie zertifizierte Masken bieten können", sagt Gless. Aber sie könnten helfen, dass andere Menschen nicht angesteckt werden. Die Masken seien für den Notfall gedacht, als Übergangslösung. Denn Gless ahnt: "Der Bedarf an Schutzmasken wird steigen." Alle Heidelberger, die Zeit haben und etwas Gutes tun wollen, können sich an der gemeinsamen Aktion von Gless und Krone-Ball beteiligen. Gesucht werden jedoch vor allem erfahrene Näherinnen und Näher. Wer eine oder mehrere Masken fertiggestellt hat, kann sich per E-Mail melden an: mundschutz.hd@gmail.com. Anschließend werden Zeitpunkt und Ort für eine kontaktlose Übergabe vereinbart. Info: Eine Nähanleitung findet man auf der Facebook-Seite von "Room Mate": www.facebook.com/room.mate.hd/

Wo genau die Baumwollmasken zum Einsatz kommen, ist noch nicht ganz klar. Darüber entscheidet nun die Stadt. Vorerst gehen die Masken an die Feuerwehr, von wo aus sie später verteilt werden sollen. Schultze kann sich vorstellen, dass gerade im sozialen Bereich, etwa in Kindergärten, Bedarf da ist. Zudem könnten zum Beispiel Kunden die Masken im Supermarkt tragen, um Mitmenschen und Personal zu schützen.

Der Intendant ist stolz, dass seine Mitarbeiter in dieser Phase an einem Strang ziehen und alles dafür tun, einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten. Das zeige: "Das Theater kann mehr als nur Theater spielen." Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner ist begeistert von der Aktion. "Kreativität und Solidarität – genau das ist es, was wir jetzt in der aktuellen Krise brauchen." Jeder müsse derzeit seine Lebensgewohnheiten ändern. Dazu gehöre es auch, sich und andere zu schützen. Diese bunten Baumwollmasken des Theaters sähen nett aus – "und können in dieser schwierigen Zeit Freude machen".

Info: Das Theater ruft alle, die Lust, Zeit und Equipment haben, dazu auf, sich selbst solche Masken zu nähen. Eine Anleitung gibt es unter: www.theaterheidelberg.de. Die fertigen Masken können montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr an der Theaterpforte abgegeben oder per Post an folgende Adresse geschickt werden: Theater und Orchester Heidelberg, Kostümabteilung, Theaterstraße 10, 69117 Heidelberg.