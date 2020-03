Heidelberg. (dns) Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Stadt Heidelberg nun auch die Neckarwiese geschlossen. Dutzende Schilder weisen seit Mittwochmorgen daraufhin, dass der Aufenthalt auf der Wiese dort verboten ist.

"Die Neckarwiese ist eine Stätte, wo die Erfahrungen der letzten Tage gezeigt haben, dass sich dort große Menschenmengen gegeben hat. Und diese Menschenmengen gilt es zu vermeiden", erklärt ein Pressesprecher der Stadt am Mittwoch gegenüber der RNZ.

Jedoch zeigt die Maßnahme nur begrenzt Wirkung: Zwar sitzen am Mittwochmittag wohl deutlich weniger Menschen am Neckar, als es sonst bei dem schönen Frühlingswetter üblich wäre. Aber viele – vor allem junge – Menschen ignorieren das Verbot und versammeln sich zum Teil auch in größeren Gruppen.

Gleichzeitig haben Polizei und kommunaler Ordnungsdienst begonnen, in der Stadt Streife zu laufen. Sie wollen Restaurants, Cafés und Läden über die Verbote und Schließungen aufklären.