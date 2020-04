Von Timo Teufert

Heidelberg. Mit einem Hilferuf hatte sich Zoodirektor Klaus Wünnemann an die RNZ gewandt. Seine Sorge: Durch die Schließung des Heidelberger Zoos wegen der Corona-Pandemie fehlten dem Tiergarten jeden Monat 500 000 Euro Einnahmen. Weil die Kosten für das Tierfutter, das Beheizen der Tierhäuser und das Personal aber unvermindert weiterliefen, müsse der Zoo nun auf seine Rücklagen zurückgreifen. Mit gravierenden Folgen für die Zukunftsprojekte: Sowohl das Winterquartier für die Flamingos als auch die Erweiterung des Gorilla-Geheges seien dadurch in Gefahr. Wünnemann forderte deshalb einen Ausgleich von der Stadt für die fehlenden Einnahmen und ein Bekenntnis zum Zoo.

"Mit größter Verwunderung" reagierte gestern Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß auf die Forderungen von Zoodirektor Klaus Wünnemann. Heiß bezeichnete die Kritik als in der Sache falsch und "vollkommen deplatziert" in dieser gesellschaftlichen Lage. "Ich muss die Vorwürfe in aller Deutlichkeit zurückweisen. Fakt ist: Wir haben mit der Zoo-Direktion bereits vor zwei Wochen klipp und klar besprochen, wie der Zoo in der Corona-Krise seine Finanzierung sicherstellen kann", erklärte Heiß in einer Stellungnahme. Von den Geldern seien bisher aber nur 25 Prozent abgerufen worden.

"Unsere Frage nach weitergehendem Bedarf hat die Zoo-Direktion bis heute unbeantwortet gelassen. Warum der Zoo-Direktor dennoch Rücklagen auflösen möchte, ist nicht nachvollziehbar und kaufmännisch höchst fragwürdig", so Heiß. Nach seinem Kenntnisstand sei die Liquidität des Zoos gesichert.

Wünnemann hatte zudem kritisiert, der Zoo sei in den vergangenen Jahren neben Projekten für Schulen, Kultur, Jugendarbeit und Wirtschaftsförderung hinten runtergefallen. "Das Gegenteil ist der Fall. Der Gemeinderat hat den Zuschuss permanent erhöht. Er ist seit 2010 um 65 Prozent gestiegen – auf aktuell 2,8 Millionen Euro pro Jahr", so Heiß. Allerdings ging es im RNZ-Artikel nicht um den jährlichen Zuschuss, sondern um das Engagement bei einzelnen Großprojekten. Hier hatte die Stadt zuletzt vor 35 Jahren das Menschenaffenhaus finanziert. Seither sind laut Zoodirektor Wünnemann alle Entwicklungen – wie etwa die Erweiterung der Löwenanlage – durch zooeigene Mittel und Spenden finanziert worden.

Zur Forderung Wünnemanns nach mehr Geld in den kommenden zehn Jahren sagte Heiß: "Diese Forderung ist in der aktuellen Lage vollkommen deplatziert. Viele öffentliche Institutionen, aber vor allem auch Privatunternehmen, Selbstständige und Beschäftigte mit ihren Familien leiden unter den erheblichen Auswirkungen der Coronakrise. Viele fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. In diesem Kontext sollten sich die Institutionen, die sich überwiegend aus Steuermitteln finanzieren und die durch die öffentliche Hand abgesichert sind, mit Hilferufen eher zurückhalten."

Heidelberg. Die Idylle trügt: Während Erdmännchen, Faultiere und Kaninchen mit ihren Jungtieren die Sonne im Heidelberger Zoo genießen, ist die Zukunft des Tiergartens stark bedroht. Denn seit der Zoo am 16. März wegen der Corona-Pandemie seine Tore für Besucher schließen musste, fehlen ihm – wie vielen anderen Unternehmen auch – die Einnahmen. Zwar ist der Zoo eine städtische Gesellschaft, doch erwirtschaftet er in normalen Zeiten weit mehr als die Hälfte seiner Ausgaben durch die Eintrittsgelder, die Bildungsangebote, den Zoo-Shop und das Parkhaus. Da diese Einnahmen nun wegfallen, fehlen dem Zoo jeden Monat 500 000 Euro und er muss auf Rücklagen zurückgreifen, die eigentlich den Tieren zu Gute kommen sollten: Schon nächste Woche sind die Gelder aufgebraucht, die für den Bau eines neuen Flamingohauses vorgesehen waren. Kurzfristig braucht der Zoo deshalb von der Stadt einen Ausgleich für die fehlenden Einnahmen.

"Die Situation ist sehr angespannt, ich mache mir große Sorgen um die Zukunft", sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann im RNZ-Gespräch. Man habe zwar zusammen mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über Kurzarbeit abgeschlossen, die die Mitarbeiter in allen Bereich des Zoos betreffe, doch im Vergleich zu anderen städtischen Gesellschaften sei man besonders schlecht dran: "Im laufenden Betrieb können wir wenig einsparen und die Arbeit nicht reduzieren, da die Tiere weiterhin versorgt werden müssen", so der Zoodirektor. Hinzu komme, dass die Tierhäuser beheizt und die technischen Anlagen gewartet werden müssten – ob Besucher im Zoo sind oder nicht.

"Für jeden Mitarbeiter ist das ein Einschnitt", weiß Wünnemann. Doch man müsse versuchen, die Folgen der jetzigen Situation für das Unternehmen so gering wie möglich zu halten. "Aber es gehört auch dazu, denjenigen, die uns tragen, zu sagen: Es brennt", wird der Zoodirektor deutlich. Die Stadt ist neben den Erben von Carl Bosch, den Tiergartenfreunden und der Pädagogischen Hochschule Mehrheitseigner der Tiergarten-Gesellschaft.

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht, etwa Schulen und Theater saniert, die Großsporthalle und das Kongresszentrum geplant, ebenso die Neubauten für Karlstorbahnhof und das Haus der Jugend. "Der Zoo als besucherstärkste Kultur- und Bildungseininstitution ist dabei hinten runtergefallen", sagt Wünnemann. Die letzte große Investition der Stadt im Zoo sei das Menschenaffenhaus gewesen – das ist 35 Jahre her. Alle anderen Entwicklungen, wie die neue Löwenanlage, seien durch eigene Mittel und Spenden finanziert worden.

"Wir haben deshalb noch einen riesigen Investitionsberg vor uns. Umso schlimmer ist es, wenn die wenigen Mittel, die wir haben, jetzt für den laufenden Betrieb verbraucht werden müssen", so der Zoodirektor. Neben dem Flamingohaus steht ein weiteres Projekt auf der Kippe: "Jeden Monat fehlen uns Einnahmen von fast 500 000 Euro, die wir im Spätjahr nicht mehr aufholen können. Wenn sich die aktuelle Situation weiter zieht, ist Ende Juli der geplante Ausbau der Gorilla-Anlage vorerst Geschichte", zeichnet Wünnemann ein Schreckensszenario.

Von der Stadt erwartet der Zoochef jetzt eine klare Aussage, wie die fehlenden Einnahmen kompensiert werden können. "Es ist jetzt nötig, dass für die nächsten zehn Jahre der Zoo im Fokus des Engagements der Stadt Heidelberg steht. Der Zoo Heidelberg darf nicht vergessen werden", so Wünnemann.

Heidelberg. (dpa-lsw) Nach dem Brandbrief der deutschen Zoos an die Bundesregierung wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ruft der Heidelberger Zoo auch die Stadt um Hilfe. "Noch kann der Zoo Heidelberg auf eigene Rücklagen zugreifen, jedoch mit fatalen Auswirkungen für die Zukunft", sagte Zoodirektor Klaus Wünnemann am Mittwoch. Mit dem Geld hätten unter anderem das neue Flamingohaus und die Außenanlage für die Gorillas finanziert werden sollen.

Kurzfristig brauche der Zoo Heidelberg einen Ausgleich für die fehlenden Einnahmen. "Es ist jetzt nötig, dass für die nächsten zehn Jahre der Zoo im Fokus des Engagements der Stadt Heidelberg steht", sagte Wünnemann. "Der Zoo Heidelberg darf nicht vergessen werden."

Der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart, die Wilhelma, befürchtet ebenfalls Ausfälle in Millionenhöhe. Allein im Zeitraum vom 17. März bis Ende der Osterferien hätten im vergangenen Jahr 270.000 Menschen die Wilhelma besucht, sagte Zoo-Sprecher Harald Knitter. Setze sich die Schließung bis Mitte Juni fort, würden sich diese Verluste schätzungsweise verdoppeln. "Die Kosten lassen sich hingegen kaum reduzieren, weil die Tiere und Pflanzen weiterhin täglich gehegt und gepflegt werden müssen, um zu überleben", sagte Knitter.

Der Verband der Zoologischen Gärten hat bereits ein Soforthilfe-Programm in Höhe von 100 Millionen Euro für mehr als 50 Zoos in Deutschland gefordert. "Anders als andere Einrichtungen können wir unseren Betrieb nicht einfach runterfahren – unsere Tiere müssen ja weiterhin gefüttert und gepflegt werden", heißt es in dem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zoos arbeiteten derzeit ohne Einnahmen, aber mit gleichbleibend hohen Ausgaben weiter.