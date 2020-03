Die Inhaber von mehreren Altstadt-Geschäften kamen am Dienstag zusammen, um gemeinsam zu überlegen, wie sie weitermachen. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ). Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen haben Bund und Länder beschlossen, dass die allermeisten Läden geschlossen werden. Um als Einzelhändler überleben zu können, sind nun gerade kleinere Geschäfte darauf angewiesen, dass sie weiterhin Dinge verkaufen – und sie etwa per Fahrrad oder Post ausliefern. Um die Einzelhändler zu unterstützen, listet die RNZ die Geschäfte in Heidelberg auf, die weiterhin für ihre Kunden da sind.

Inhaber weiterer Geschäfte, die ebenfalls weiter Produkte liefern und in diese Liste aufgenommen werden wollen, melden sich bitte per E-Mail an Aktion@rnz.de und schicken die entsprechenden Infos mit.

Buchhandel

Buchladen Artes Liberales

Kornmarkt 8

Telefon: 06221 / 7786574

E-Mail: Buchladen@ArtesLiberales.Name

Homepage: www.artesliberales.name

Bücher-Truhe Heidelberg

Modernes Antiquariat

Brückenstraße 9

69120 Heidelberg

06221 / 400660

E-Mail: buecher-truhe@t-online.de

Kinder- & Jugendbuchhandlung Murkelei

Plöck 46a

Telefon: 06221/7282020

Homepage: www.buchhandlung-murkelei.de

E-Mail: info@buchhandlung-murkelei.de

Petras Bahnstadt-Buchhandlung

Pfaffengrunder Terrasse 6

69115 Heidelberg

Telefon: 06221 353 9749

E-Mail: petra.berschin@gmx.de

Lehmanns Media GmbH

Universitätsplatz 12

Telefon: 06221 / 90567-0 (10-16 Uhr)

Fax: 06221 / 90567-22

E-Mail: hd-uniplatz@lehmanns.de

Homepage: www.lehmanns.de

Reisebuchladen

Michael Oberdorf

Kettengasse 5

Telefon: 06221 / 20552

E-Mail: info@reisebuchladen-heidelberg.de

Homepage: www.reisebuchladen-heidelberg.de

WortReich

Blumenstraße 25

Telefon: 06221 / 189644

E-Mail: wortreich@t-online.de

Homepage: www.wortreich-hd.de

Buchhandlung am Eichendorffplatz

Karlsruher Straße 50

69126 Heidelberg

Telefon: 06221/ 373838

E-Mail: info@buchhandlung-eichendorffplatz.de



Bücherstube an der Tiefburg

Dossenheimer Landstraße 2

69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 475510

E-Mail: rkg@buecherstube-hd.de

Homepage: www.buecherstube-handschuhsheim.de

LOB - Liane Opitz Bücher & Erlesenes

Mannheimer Str. 258

69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 7533050

E-Mail: liane.opitz@buecher-lob.de

Homepage: www.buecher-lob.de



Büchergilde Buch+ Kultur

Kleinschmidtstraße 2

69115 Heidelberg

Telefon 06221 / 28288

E-Mail: heidelberg-buechergilde@t-online.de





Fremdsprachenbuchhandlung Wetzlar GmbH

Plöck 79-81

69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 24165

E-Mail: fbw-hd@t-online.de

Buchhandlung & Antiquariat Schöbel

Plöck 56a

69117 Heidelberg

Telefon.: 06221/26036

E-Mail: schoebel@schoebel-buch.de

Homepage: www.schoebel-buch.de

Blumen

Blume sucht Vase

Susanne Diehl

St. Anna Gasse 3

Telefon: 06221-22375

E-Mail: info@blumesuchtvase.de

Homepage: www.blumesuchtvase.de

Florales Ambiente

Blumenfachgeschäft

Anja Thijssen

Bahnhofstraße 35

69115 Heidelberg/ Weststadt

Telefon: 06221 / 6 58 0 59

E-Mail: Info@ florales-ambiente.de

Homepage: www.florales-ambiente.de

Einrichtung und Möbel

Seyfarth - Die Kunst sich einzurichten

Plöck 64

69117 heidelberg

Telefon: 06221 / 160550

E-Mail: heidelberg@seyfarth-einrichtungen.de

Homepage: www.seyfarth-einrichtungen.de

Eis

Gelato go

Pasquale Ieva

Hauptstraße 100

Telefon: 0178 / 7890079

E-Mail: p.ieva@t-online.de

Homepage: www.gelatogo.de

Fahrräder und Zubehör

Heidelbike

Susann Kattus

Rohrbacher Straße 13-15

Telefon: 06221 / 23170

E-Mail: info@heidel-bike.de

Homepage: www.heidel-bike.de

Fotografie

Angelika Löffler & Team

Alte Glockengießerei 2

Telefon: 06221 / 28823

E-Mail: info@fotoagenten-hd.de

Homepage: www.fotoagenten-hd.de

Geschenke

victor&linchen / Schöne Dinge schenken

Schwetzinger Terrasse 6

69115 Heidelberg-Bahnstadt

Telefon: 0170 / 81 31 769

E-Mail: sandra.walter@victorundlinchen.de

www.victorundlinchen.de

Heimat - Schönes aus der Region

Marktplatz 2

69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 166677

E-Mail: unsere@heimatheidelberg.de

Homepage: www.heimatheidelberg.de

Kaffee und Tee

Rada Coffee+Rösterei

Daisy Schwarz, Raphael Pulgar

Untere Straße 21

Telefon: 06221 / 1805585

E-Mail: radacoffeeroesterei@gmail.com

Homepage: www.rada-roesterei.com



TeeGschwendner Heidelberg

Hauptstraße 56

69117 Heidelberg

Telefon 06221 / 20557

E-Mail: heidelberg@teegschwendner.com



Tea Time TEE-Fachgeschäft

Dossenheimer Landstr. 48-50

69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 455757

E-Mail: info@teatime-Heidelberg.de

Kunst und Antiquitäten

Kunstmaßnahmen Jürgen Leibig

Hauptstr. 106

69117 Heidelberg

Telefon: 0179 / 8275650

E-Mail: info@kunst24.shop

Homepage: www.kunst24.shop

Antiquariat Goethe & Companie

Ingrimstr. 20a

69117 Heidelberg

Telefon 06221 / 16 61 14

E-Mail: Goetheundco@online.de

Homepage: www.zvab.com/goethe-companie-heidelberg

Antiquariat Hatry

Hauptstr. 119

Telefon: 06221 / 26202

E-Mail: info@antiquariat-hatry.de

Homepage: facebook.com/antiquariathatry/

Kleidung/Stoffe/Accessoires

Atelier Juni & Co.

Christiane Lachnitt

Ladenburger Straße 31

Telefon: 0174 / 3086985

E-Mail: atelier@juniundco.com

Facebook: www.facebook.com/AtelierJuniundCo

Backpacker Store & Jack Wolfskin Store

Kurfürstenanlage 62

Telefon: 06221 / 6501965

E-Mail: info@backpacker-store.de

Homepage: www.backpacker-store.de

Blue Sense

Nathalie Nicoletti

Theaterstraße 2a

Telefon: 06221 / 6567170

E-Mail: info@bluesense.me

Homepage: www.bluesense.me

Mein Brautkleid

Christina Sonnek

Langer Anger 68

Telefon 06221/4312267

E-Mail: info@mein-brautkleid.de

Homepage: www.mein-brautkleid.de

Ezati

Solmaz Ezati

Untere Straße 1

69117 Heidelberg

Telefon: 0162 / 3338980

E-Mail: Info@ezati.de

www.ezati.de

Farbenreich

Barbara Wolf

Plöck 75

Telefon: 06228 / 912279

E-Mail: kontakt@farbenreich-shop.de

Homepage: www.farbenreich-shop.de

Freudenhaus

Michael Schweyher

Plöck 7

Telefon: 06221 / 166660

E-Mail: freudenhaushd@gmail.com

Homepage: www.freudenhaus-hd.de

Glück

Katrin Dellmuth

Hauptstraße 134

Telefon: 06221/8936856

E-Mail: info@glueck-hd.de

www.glueck-hd.de

GoodsHouse

Nicola Mirus

Hauptstraße 113a

E-Mail: nicola.mirus@goodshouse-hd.de

Homepage: www.goodshouse.wordpress.com

I-am Design-Manufaktur

Marta Sobczyk

Hauptstraße 152

Telefon: 06221 / 6555055

E-Mail: info@i-am-for-you.com

Homepage: www.i-am-for-you.com

Incognito

Brückenstraße 24

69120 Heidelberg

Telefon: 06221 / 401779

Homepage: www.incognito-shop.com

Napapijri

Wibke Münscher

Hauptstraße 100

Telefon: 06221 / 24411

E-Mail: napapijri-heidelberg@t-online.de

Niebel KG

Dossenheimer Landstr. 98

69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 6511622

E-Mail: marketing@niebelmode.de

Homepage: www.niebel-mode.de

Room Mate

Julia Gless

Plöck 20

Telefon: 06221 / 7197754

E-Mail: Gless@room-mate.biz

Homepage: www.room-mate.biz

Stoffe Lott

Rohrbacher Straße 45

Telefon: 06221 / 25275

E-Mail: info@stoffelott.de

Homepage: www.stoffelottshop.de

The Flame Store

Martin Stieber

Plöck 20

Telefefon: 06221-182127

E-Mail: info@freshoutthebox.de

Homepage: www.freshoutthebox.de

Vierling

Gudrun Vierling

Theaterstraße 16

E-Mail: gudrun@vierling.eu

Homepage: www.vierling.eu

WerkStaat

Stavroula Papadopoulou

Oberbadgasse 2

Telefon: 06221 / 903183

E-Mail: werkstaat@gmx.de

Homepage: www.werkstaat-design.com

Musik

Musikhaus Hochstein

Bergheimer Straße 9-11

Telefon: 06221 / 9106-0

E-Mail: kontakt@musikhaus-hochstein.de

Homepage: www.musikhaus-hochstein.de

Schmuck

Goldschmiede

höllwerk - Schmuck & Design

Kleingemünder Str.12

69118 Heidelberg

Telefon 06221 / 7297913

E-Mail: info@hoellwerk.de

Homepage: www.hoellwerk.com

Süßwaren

Bonbon-Manufaktur

Jens Meier

Steingasse 4

Telefon: 06221 / 7352561

E-Mail: hallo@heidelbonbon.de

Homepage: www.heidelbonbon.de

Café Schafheutle

Julian Kübel

Hauptstraße 94

Telefon: 06221 / 14680

E-Mail: info@cafe-schafheutle.de

Homepage: www.cafe-schafheutle.de

Heidelberger Zuckerladen

Jürgen und Marion Brecht

Plöck 52

Telefon: 06221 / 24365

E-Mail: hdzuckerladen@t-online.de

Homepage: www.heidelberger-zuckerladen.de

Rocos Süße Metzgerei

Dirk Rethfeldt

Plöck 14

Telefon: 0162 / 1625539

E-Mail: reisedienst.hd@gmx.de

Pralinenmanufaktur Vorbach

Hauptstraße 211

69117 Heidelberg

E-Mail: info@vorbachpralinen.de

Homepage: www.vorbachpralinen.de

Telekomunikation

BusinessPoint Herz

Schlierbacher Landstraße 126

Telefon: 06221 / 80 50 70

E-Mail: herz@business-heidelberg.de

Homepage: www.business-heidelberg.de

The iPhone Doc

Nicole Becker

Untere Straße 24

Telefon: 06221 / 1866377

E-Mail: support@theiPhoneDoc.de

Homepage: www.theiphonedoc.de

Tiere

Zoo&Co. - Tom’s Tierwelt

Grenzhöfer Weg 31

69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 166 173

E-Mail: info@toms-tierwelt.de

www.toms-tierwelt.de

Weine



Feine Weine in der Weststadt

Kleinschmidtstraße. 18

69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 9157573

E-Mail: info@feine-weine-weststadt.de

www.feine-weine-weststadt.de

Waffen

Waffen Lux

Dorothee von Humboldt

Friedrich-Ebert Anlage 9

Telefon: 06221 / 22873

E-Mail: service@waffen-lux.de

Homepage: www.waffen-lux.de

Jagd Sport Heidelberg Stefan Übelhör e.K.

Wieblinger Weg 100

69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 7554425

E-Mail: info@jshd.de

Homepage: www.jagdsportheidelberg.de