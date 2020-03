Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Corona-Krise ist eine riesige Herausforderung für die allermeisten Menschen. Viele haben ganz plötzlich große finanzielle Nöte oder sorgen sich um ihre Familie und Freunde. Dazu kommt, dass sich fast stündlich die Bedingungen des Alltagslebens ändern – kaum einer kommt noch mit.

Doch inzwischen sollten zumindest alle verstanden haben: Jede und jeder muss Abstand zu anderen halten, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und damit unserem Gesundheitssystem Zeit zu geben, sich um die schwerer verlaufenden Fälle gut kümmern zu können. Alle müssen mit ihrem ganz persönlichen Verhalten dabei helfen, diese Krise zu bewältigen.

Leider haben das auch in Heidelberg noch immer nicht alle verstanden. Am Mittwoch versammelten sich Menschen in Gruppen auf der Neckarwiese – die von der Stadt inzwischen gesperrt wurde. Auch an anderen Orten in der Stadt kommen immer wieder mehrere Leute zusammen und witzeln mitunter sogar über jene Vernünftigen, die genau darauf achten, anderen nicht zu nahe zu kommen.

Dramatisch ist die Situation in den Lebensmittelmärkten. Nicht etwa, weil die Ware dauerhaft knapp wird – diese Gefahr besteht nicht. Sondern weil die Menschen an der Kasse drängeln, ohne einen Mindestabstand von zwei Metern zu wahren. In Läden, in denen die völlig unnötigen Hamsterkäufe von Toilettenpapier, Nudeln oder Mehl unterbunden werden, müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal sogar beschimpfen lassen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Viele zeigen jetzt, wozu Menschen eben auch fähig sind. Überall in Heidelberg hängen Zettel mit Hilfsangeboten für Menschen mit Vorerkrankungen oder für Ältere, die jetzt zu Hause bleiben sollten. Passanten lächeln sich auf der Straße an, während sie beim Aufeinanderzugehen darauf achten, dem anderen großräumig auszuweichen. Und der Blumenhändler am Bismarckplatz verschenkte am Mittwoch Rosen, bevor er seinen Laden bis auf Weiteres schloss.

Mein Appell an alle Heidelbergerinnen und Heidelberger: Zeigen wir in dieser Krise, was in uns steckt. Seien wir vernünftig, rücksichtsvoll, freundlich und klug. Und wenn der Spuk irgendwann vorbei ist – dann bleiben wir einfach so.