Die Polizisten Bernhard Drüssel und Heiko Kallen (v.l.) gehen auf Streife in der Innenstadt und sprechen mit Bürgern über die geltenden Corona-Maßnahmen. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Polizei kontrolliert seit Montag vermehrt die Einhaltung der neuen Corona-Verordnung. Auf der Hauptstraße und am Bismarckplatz sind neben den regulären Streifen jetzt auch werktags von 11 bis 19 Uhr sogenannte Kommunikationsteams – erkennbar an den gelben Westen – unterwegs, die sonst auf Demonstrationen oder bei Fußballspielen eingesetzt werden.

Bernhard Drüssel und Heiko Kallen sind im Kommunikationsteam und am Montag erstmals seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung auf dem Bismarckplatz und der Hauptstraße unterwegs. Wie sich herausstellt, wissen viele nicht, dass dort weiterhin eine Maskenpflicht herrscht. "Ich dachte, da hat sich etwas geändert", sagt eine junge Frau zu den Beamten. Sie hat recht. Maske tragen muss man allerdings trotzdem fast immer, wenn viel los ist in der Fußgängerzone. "Da gucken die Leute immer mit großen Augen, wenn man ihnen das sagt", erklärt Kallen.

Am Montag vor einer Woche entschied das Verwaltungsgericht Karlsruhe im Eilverfahren, dass die unbeschränkte Heidelberger Maskenpflicht "voraussichtlich rechtswidrig" sei. Die Stadt reagierte und schaffte die eigene Regelung zur Maskenpflicht ab. Damit gilt, wie in ganz Baden-Württemberg: In Fußgängerzonen und auf Plätzen ist eine Maske zu tragen, außer man kann den Abstand von 1,5 Meter einhalten.

Mittlerweile sind die Schilder, die in der Hauptstraße auf die Maskenpflicht hinweisen, überarbeitet worden. Jetzt heißt es: Entweder Maske tragen oder Abstand halten. "Das Wort ,oder’ lädt zum Argumentieren ein", weiß Kallen aus Erfahrung. Doch am Montag haben sie wenig zu tun.

Trotz des guten Wetters ist vor allem in der hinteren Hauptstraße wenig los. Eine Frau ohne Maske kommt den Beamten entgegen, sie sprechen sie aber gar nicht an. "Sie war ja allein unterwegs", sagt Drüssel. Es gehe um die Leute im Pulk, die ihre Maske nicht aufsetzten.

Neben der Maskenpflicht gilt jetzt auch, dass in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige aus zwei Haushalten und maximal zehn Personen unterwegs sein dürfen. "Wenn mir jetzt zehn Personen entgegenkommen, dann nehme ich die Personalien auf", sagt Kallen. Eine Abfrage über die Melderegister sei aber bei nur drei Personen nicht immer verhältnismäßig. "Da müsste man schon richtig einsteigen", so Drüssel. Auch die Kontrolle von Treffen im privaten Raum sei schwierig. Dort gilt dieselbe Regel zur Personenzahl. "Da bin ich auf die Nachbarn angewiesen", erklärt Kallen.

Ob Drüssel und Kallen bald an anderen Orten in der Stadt eingesetzt werden, ist noch nicht klar. "Es ist eine dynamische Situation", sagt Horst Wetzel, Einsatzleiter des Kommunikationsteams. Christopher Weselek, Pressesprecher der Polizei, erklärt am Montag, es gehe jetzt darum, "engmaschig zu kontrollieren und konsequent zu sanktionieren". Die Polizei soll aber auch ein Ansprechpartner für die Bürger sein: "Wir sehen, dass noch viele Fragen da sind", betont der Pressesprecher.