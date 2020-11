Heidelberg. (jul) Mit der steigenden Zahl von Infektionen müssen auch immer mehr Menschen in häusliche Quarantäne. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer muss in Quarantäne? Diejenigen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind – egal, ob sie Symptome zeigen oder nicht –, außerdem Einreisende aus Risikogebieten und Kontaktpersonen ersten Grades, die aufgrund von physischer Nähe oder besonderen Umständen einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Zu den Kontaktpersonen ersten Grades zählen etwa Menschen, die über den Tag verteilt mindestens 15 Minuten lang mit einem Infizierten Kontakt hatten und dabei weniger als anderthalb Meter Abstand hielten, oder auch medizinisches Personal, das ohne Schutzausrüstung Kontakt zu einem Infizierten hatte.

Wie läuft Quarantäne ab? Die Quarantäne unterliegt dem Infektionsschutzgesetz und kann daher vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Das Gesundheitsamt hebt sie auch wieder auf. Wer in Quarantäne ist, darf keinen Besuch bekommen, darf das Haus nicht verlassen – auch nicht zum Einkaufen oder um spazieren zu gehen. Medizinische Hilfe darf man natürlich trotz Quarantäne in Anspruch nehmen. Bei Beschwerden sollte man einen Arzt kontaktieren, zunächst telefonisch. Wer in Quarantäne ist, muss sich zusätzlich von anderen Haushaltsmitgliedern isolieren.

Wie lange dauert die Quarantäne? Auch das wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Bei Erkrankten mit Symptomen dauert die Quarantäne mindestens zehn Tage. Sie endet erst, wenn diese dann auch mindestens zwei Tage lang symptomfrei waren. Ist das am Ende der zehn Tage nicht der Fall, wird die Quarantäne verlängert. Bei Kontaktpersonen ersten Grades dauert die Quarantäne 14 Tage. Treten in dieser Zeit Symptome auf und sie werden positiv getestet, wird die Kontaktpersonenquarantäne durch eine mindestens zehntägige Infiziertenquarantäne ersetzt. Diese beginnt dann entweder ab Symptombeginn oder ab dem Testdatum. Kontaktpersonen ersten Grades sollten zwischen dem fünften und siebten Tag der Quarantäne getestet werden. Sie dürfen trotz Quarantäne zum Auto laufen, um damit zum Testzentrum zu fahren. Ein negatives Ergebnis hebt die Quarantäne jedoch nicht auf.

Wann ist man ansteckend? Die ansteckende Phase beginnt etwa zwei Tage vor Symptombeginn und endet zwei Tage nach Verschwinden der Symptome.

Was will das Gesundheitsamt wissen? Wenn es anruft, interessiert es sich unter anderem für Folgendes: Liegen Symptome vor, seit welchem Tag? Welche Begegnungen fanden in den zwei Tagen vor den ersten Symptomen statt? Wie lauten Email-Adressen und Telefonnummern der Kontaktpersonen ersten Grades? Diese Daten sollte man daher möglichst parat haben.