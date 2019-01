In den Stadtteilen bleiben die Weihnachtsbäume auch nach Dreikönig liegen - in Neuenheim sogar 13 Tage. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Bei der Stadtredaktion häufen sich die Beschwerden aus den Stadtteilen, dass die Weihnachtsbäume noch nicht abgeholt worden sind - und stattdessen die Gehwege blockieren. Am längsten dauert es in Neuenheim, da werden die Bäume erst in acht Tagen, am 19. Januar, abgeholt; am frühesten ist Schlierbach dran, da sammelt bereits am Freitag die Freiwillige Feuerwehr das welke Grün ein.

Aber wieso ist das so, hätte die Abholung nicht näher am Dreikönigstag erfolgen können - der für viele traditionell das Datum ist, an dem der Baum aus der Wohnung kommt? Die Stadtverwaltung erklärt das vor allem damit, dass dieser Tag auf einen Samstag gefallen ist.

Die Heidelberger Abfallwirtschaft habe die Erfahrung gemacht, dass vor dem Feiertag - und auch unmittelbar danach - noch nicht alle Weihnachtsbäume am Straßenrand abgestellt werden. Das heißt: Bei einem früheren Abholtermin müsste unter Umständen eine weitere Tour gefahren werden.

Hinzu komme, dass die Bäume aus betriebstechnischen Gründen nicht gleichzeitig mit dem Biomüll abgeholt und verarbeitet werden können - sie müssen erst in Wieblingen zerkleinert werden. Die Fahrten müssen also mit den regulären Müllabfuhrterminen koordiniert werden.

Das ist deswegen wichtig, weil in zwei Dritteln der Stadtteile die städtische Abfallwirtschaft die Weihnachtsbäume abtransportiert. In Handschuhsheim, Pfaffengrund, Schlierbach und Ziegelhausen übernimmt die Freiwillige Feuerwehr, in Wieblingen die Evangelische Jugend die Abholung.

Wem das alles zu lange dauert: Man kann die Weihnachtsbäume aber auch jederzeit bei den Recyclinghöfen kostenlos abgegeben: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (in Kirchheim und Wieblingen durchgehend) sowie samstags von 8 bis 15 Uhr.

Info: Mehr unter: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Weihnachtsbaumabholung