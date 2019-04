Heidelberg. (ani) Ein Riesenwahlplakat der CDU-Kandidaten Hans-Jörg Kraus und Peter Schlör mitten auf der Hauptstraße mussten die Unternehmer bereits wieder entfernen. Doch wie sich jetzt zeigt, war das nur der erste Streich. Die Plakate - große wie auch kleine - hängen mittlerweile auch am Alten Hallenbad in Bergheim, bei der Alten Glockengießerei, in der Dossenheimer Landstraße in Handschuhsheim, an den Campbell Barracks in der Südstadt und im Breitspiel in Rohrbach-Süd.

Unter RNZ-Lesern sorgt das für Unmut. Es widerspreche dem Gleichheitsgedanken des Wahlkampfprozesses, schreibt RNZ-Leser Dierk Helmken in einem Leserbrief. Ebenso Alt-Stadtrat Hans-Peter Pollich (CDU), der findet: "Der festgelegte Termin für den Beginn der Wahlkampfwerbung sollte grundsätzlich von allen Kandidaten eingehalten werden." Der ist am 26. April um 0 Uhr, gilt aber nur für öffentliche und nicht für private Flächen, auf denen Kraus und Schlör plakatieren.

Auf Nachfrage zu diesem Vorgehen reagierte Andreas Grasser, einer der Spitzenkandidaten der SPD, so: "Wenn Herr Kraus meint, Plakate von sich auf seinen Gebäuden aufhängen zu müssen, dann sollte er das bei all seinen Gebäuden machen und zugleich die Mietpreise seiner Gebäude auf seine Plakate schreiben, damit die Bürger wissen, ob Herr Kraus als Immobilienunternehmer und die CDU glaubhaft für preiswertes Wohnen stehen oder nicht."

Die Grünen verweisen auf ihre Leitlinien für einen fairen Wahlkampf, in denen es etwa heißt: "Wir respektieren die Plakatierordnung der Stadt und halten uns daran." Und Alexander Föhr, Kreisvorsitzender der CDU, betonte, dass seine Mit-Kandidaten nicht gegen geltendes Recht verstoßen. "Es ist nicht verboten - und damit legitim." Wie man die Aktion inhaltlich bewerte, bleibe jedem selbst überlassen.

Kraus selbst findet: "Wir haben die Gelegenheit, an Gebäuden zu plakatieren, andere haben dafür generell mehr Zeit für den Wahlkampf." Und überhaupt: "Jeder sollte sich fragen: Wenn er diese Möglichkeit hat, würde er sie nicht auch nutzen?"