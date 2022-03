Von Denis Schnur

Heidelberg. Geht es nach der CDU, bleibt Eckart Würzner auch für die nächsten acht Jahre Oberbürgermeister Heidelbergs – auch wenn Partei und Stadtoberhaupt nicht immer einer Meinung sind. Was die CDU an Würzner schätzt und was sie sich von seiner dritten Amtszeit verspricht, erläutert der Kreisvorsitzende Alexander Föhr (41) im RNZ-Gespräch.

Herr Föhr, die CDU verzichtet auf einen eigenen Kandidaten und unterstützt erneut Eckart Würzner. Warum?

Wir setzen auf denjenigen, den wir bislang unterstützt haben. Eckart Würzner war ja schon bei den letzten beiden OB-Wahlen unser Kandidat. Außerdem sind wir überzeugt, dass er 16 Jahre gute Arbeit geleistet hat. Ich glaube, man sollte das Pferd nur wechseln, wenn man denkt, dass es danach besser wird. Würzner hat uns glaubhaft vermittelt, dass er noch viel vor hat für diese Stadt. Er ist der richtige Oberbürgermeister für Heidelberg.

Was hat er Ihnen denn vermittelt?

Er hat uns zunächst den Weg aufgezeigt, den die Stadt und er in den letzten 16 Jahren gemeinsam gegangen sind. Dazu gehört die finanzielle Konsolidierung, ohne die wir uns jetzt vieles in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport oder der Stadtentwicklung gar nicht leisten könnten. Dadurch sind wir an einem Punkt, wo wir als Stadt absolut handlungsfähig sind – auch in Krisenzeiten. Jetzt geht es darum, diese Fähigkeit weiterzuentwickeln – etwa durch den Ausbau des Wissenschaftsstandortes oder der Kinderbetreuung. Da sind wir auf einem super Weg, den wir mit Würzner und seiner Erfahrung fortsetzen möchten.

Bei allen inhaltlichen Überschneidungen gibt es auch Themen, wo Würzner und Ihre Fraktion nicht einer Meinung sind – vor allem im Verkehrsbereich. Etwa bei Tempo 30 oder den Parkgebühren. Haben Sie da nie darüber gedacht, jemand eigenes aufzustellen?

Beim Thema Verkehr haben wir manchmal andere Schwerpunkte. Wir hätten uns etwa gewünscht, dass die Erhöhung der Parkgebühren nicht kommt. Andererseits hat Würzner klargemacht, dass diese 120 Euro pro Jahr für ihn aus sozialen Gründen das Ende der Fahnenstange sind. Dass man auch mal unterschiedliche Positionen hat, gehört zur Politik dazu. Aber trotzdem: Die große Linie, die politische Überzeugung ist bei Eckart Würzner die gleiche wie bei uns.

Hintergrund Unter dem Titel "Heimat Heidelberg – Was uns wichtig ist" hat die CDU ein Papier mit sieben Positionen für die OB-Wahl zusammengetragen: > Stadt an den Fluss: Das Großprojekt soll trotz aller Widerstände kommen – am besten mit Tunnel. [+] Lesen Sie mehr Unter dem Titel "Heimat Heidelberg – Was uns wichtig ist" hat die CDU ein Papier mit sieben Positionen für die OB-Wahl zusammengetragen: > Stadt an den Fluss: Das Großprojekt soll trotz aller Widerstände kommen – am besten mit Tunnel. > "Alte" Stadtteile in den Fokus: Nach der Konversion müsse sich die Stadt wieder verstärkt um Probleme in den Siedlungsbereichen kümmern, die es bereits vor 2006 gab. > Einzelhandel stärken: Heidelberg soll seine Rolle als Oberzentrum wahrnehmen und den Einzelhandel unterstützen – in der Innenstadt sowie dezentral. Besonderen Handlungsbedarf sieht die CDU beim Bismarckplatz. > Wohnen in der Region: Heidelberg wird laut CDU niemals all die Nachfrage nach Wohnraum decken können. Daher brauche es "regionale Lösungen", die das Wohnen im Umland und Pendeln attraktiv machen – etwa eine Taktverdichtung der S-Bahnen. > Mobilität für alle: Alle Mobilitätsformen sollen auch zukünftig in Heidelberg ihren Platz haben. Auch das Parken müsse bezahlbar bleiben. > Wissen, was finanziell leistbar ist: Die CDU will die "Politik der finanziellen Vernunft" weiterführen – inklusiver einer aktiven Standortpolitik und einer "Ausgabenpolitik, die zukünftigen Generationen eigene Handlungsspielräume erhält". > Junge Stadt mit Zukunft: Die Christdemokraten wollen dem hohen Kinder- und Jugendlichenanteil in der Stadt Rechnung tragen – mit hochwertigen Betreuungs- und Bildungsangeboten und Freizeitangeboten für alle Altersklassen.

Sie haben nicht nur die Unterstützung beschlossen, sondern das mit einem inhaltlichen Papier verbunden. Wieso? Würzner tritt ja als Person an und ist nicht an CDU-Positionen gebunden.

Und trotzdem war es wichtig, dass wir uns nochmal vergewissern, welchen Weg wir gemeinsam gehen möchten. Diese Wahl ist eine Richtungsentscheidung. Wir möchten etwas erreichen für die Stadt. Die sieben Punkte sind kein umfassendes Programm, wie vor einer Kommunalwahl. Aber es sind Orientierungspunkte, die uns wichtig sind und über die wir mit dem Oberbürgermeister geredet haben.

Und Würzner steht dahinter?

Die Punkte waren die Basis des Gesprächs mit dem CDU-Vorstand und er hat sich dazu bekannt, dass sie auch ihm wichtig sind. Wir sind da auf einer Wellenlänge. Vieles sieht Würzner ähnlich oder hat betont, dass er da schon auf dem Weg ist. Etwa wenn es um die enge Abstimmung mit den Umland-Kommunen geht. Bei "Stadt am Fluss" sagt er, dass es eine große Herausforderung wird – aber es ist für ihn eine Herzensangelegenheit und eine riesige Chance für die Lebensqualität in Heidelberg. Das sind Punkte, bei denen es sich lohnt, zu streiten, bei denen wir uns klar von anderen Parteien unterscheiden.

Sie fordern auch einen größeren Fokus auf die "alten Stadtteile". Was meinen Sie damit?

Wir haben in den letzten Jahren eine unglaubliche Wachstumsdynamik erlebt mit der Bahnstadt und den Konversionsflächen. Der Konversionsprozess läuft ja auch richtig gut. Aber: So ein Wachstum bindet enorm viele Kapazitäten. Wir alle merken, dass die Verwaltung an ihre Grenzen kommt – auch personell. Und wir glauben, dass wir nach diesem Wachstum, spätestens wenn PHV in der Entwicklung ist, auch mal durchatmen und schauen müssen, was an anderer Stelle liegen geblieben ist. Einfach weil nicht unendlich viele Projekte gleichzeitig bearbeitet werden können. Wir haben den Bismarckplatz als Beispiel genannt, aber es gibt auch andere Punkte in den Stadtteilen. Würzner hat zugesagt, dass er das unterstützt.

Zum Verkehr heißt es im Papier: "Alle Mobilitätsformen müssen auch zukünftig in Heidelberg ihren Platz haben." Das klingt sehr allgemein – damit auch Würzner zustimmen konnte?

Nein. Wir sind ja beim Thema Verkehr in der CDU auch keine homogene Gruppe. Da gibt es auch Menschen, die einen stärkeren Fokus auf den Fuß- und Radverkehr legen wollen, andere sagen, dass auch das Auto wichtig ist. Uns geht es um eine grundsätzliche Botschaft: Wir wollen eine Stadt, die alle Mobilitätsformen mitdenkt, die auch an das Umland denkt, an die äußeren Stadtteile mit Hanglagen. Da muss es einfach einen Mix geben – und auch Autos. Uns ist bewusst, dass wir noch Handlungsbedarf haben bei der Fuß- und Radinfrastruktur. Aber wir erleben die politische Diskussion derzeit so, dass es dem linken politischen Spektrum vor allem darum geht, das Auto zu verbannen. Und da sind wir nicht dabei.

Die größte Konkurrenz für Würzner dürfte von den Grünen kommen, die in den letzten Jahren viele Erfolge in Heidelberg feiern konnten. Wie schätzen Sie da die Chancen von Würzner ein?

Ich sehe große Chancen. Eine OB-Wahl ist vor allem eine Personenwahl. Da geht es darum, was erreicht worden ist, wem die Leute vertrauen. Und wie gesagt: Die Bilanz von Würzner ist sehr positiv. Warum sollte man jetzt jemand anderes nehmen, nur weil der ein grünes Parteibuch hat? Zumal Würzner ja auch jemand ist, dem Nachhaltigkeitsthemen wichtig sind, der Umweltbürgermeister war. Bei dem Thema ist er sicher kompetenter als die meisten Grünen.