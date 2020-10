Von Holger Buchwald

Heidelberg. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr rund 220.000 Menschen an Krebs. Mit guter Prävention, so eine vorherrschende Expertenmeinung, ließen sich 70 Prozent dieser Todesfälle vermeiden. Aus diesem Grund kündigte Prof. Michael Baumann, Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), schon vor rund einem Jahr die Pläne für ein Nationales Krebspräventionszentrum in Heidelberg an. Damit, so Baumann, könne man in Europa eine Vorreiterrolle einnehmen. Nun ist klar, wo der Neubau entstehen soll: im südöstlichen Neuenheimer Feld, direkt an der Berliner Straße – gegenüber der Einmündung der Gerhard-Hauptmann-Straße. Ursula Weyrich, kaufmännische Stiftungsvorständin des DKFZ, informierte jetzt den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss über den Stand des Projekts.

Drei Neubauten mit je 3000 Quadratmeter Nutzfläche und vier bis sechs Geschossen sind an der Stelle geplant, wo sich heute noch ein Parkplatz befindet. Neben dem Präventionszentrum sollen auf der Fläche von 84 mal 50 Metern das Schadeberg Center for Digital Oncology and Disruptive Technologies (DODT) sowie ein Laborgebäude für die Grundlagenforschung Platz finden. Im DODT werden die schnell wachsenden Datenmengen der modernen Krebsforschung erhoben und ausgewertet sowie IT-Lösungen für die Wissenschaft entwickelt. Im Laborgebäude für Grundlagenforschung werden den Forschergruppen Flächen für molekularbiologische und biochemische Laboratorien zur Verfügung gestellt. Je nach Architektenentwurf ist zwischen den Gebäudeteilen ein verbindendes Sockelgeschoss geplant. Unter dem Komplex wird eine Tiefgarage mit 100 Stellplätzen gebaut.

Die Information für die Stadträte erfolgte jetzt sehr frühzeitig, denn noch werde an dem Konzept für die Raumplanung gefeilt, wie Weyrich erklärt. Ein überwiegender Teil der Gelder für das Projekt stammt von privaten Spendern. Das DKFZ lobt einen Architektenwettbewerb in Mehrfachbeauftragung aus. Die Jurysitzung ist für Juni 2021 geplant. "Wir wünschen uns eine anspruchsvolle Architektur", so Weyrich: "Es ist gut, dass wir direkt an der Berliner Straße bauen, damit man uns auch sieht." In einer ersten Visualisierung, die dem Ausschuss als Ideenskizze präsentiert wurde, sind die Fassaden und das Dach begrünt.

Ein wichtiger Bestandteil des Zentrums ist eine Präventionsambulanz. Dort können sich dann auch noch Gesunde zu persönlichen Risiken wie familiär gehäuften Erkrankungen an Brust-, Darm- und Prostatakrebs beraten lassen. Dementsprechend begeistert waren die Stadträte von dem Konzept. Allerdings fürchteten sie auch, dass die Pläne für die Neubauten dem Masterplan Neuenheimer Feld vorgreifen.

Die Überschreitung der im Bebauungsplan "Neues Universitätsgebiet" festgelegte Geschossflächenzahl dürfe nur genehmigt werden, wenn im Vorfeld der Autoverkehr reduziert werde, beantragte SPD-Stadtrat Sören Michelsburg. Dazu müsse die Stadt einige der vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation umsetzen. Auf Nachfrage von Baubürgermeister Jürgen Odszuck nannte Michelsburg unter anderem separate Busspuren und die Installation von Fahrradabstellanlagen. Auch "Bunte Linke"-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz mahnte solche verkehrlichen Verbesserungen an, die bereits vom Gemeinderat gefordert und beschlossen worden waren. Zudem sei im Masterplanprozess bereits für das DKFZ eine Erweiterungsfläche von 123.000 Quadratmetern vorgesehen. Die Neubauten müssten hier eingerechnet werden.

"Sie sollten erst im Bebauungsplanverfahren solche Anträge stellen, nicht schon jetzt", konterte Wolfgang Lachenauer (Heidelberger) Michelsburgs Antrag. Und auch Manuel Steinbrenner (Grüne) meinte, es sei nicht zumutbar, dass das DKFZ die Verkehrsprobleme des Neuenheimer Feldes lösen soll. Am Ende wurde der Antrag der SPD mit dem Ergebnis von vier zu acht Stimmen und drei Enthaltungen abgelehnt.

Wie viele Menschen in den Neubauten arbeiten werden, kann Sybille Kohlstädt, Pressesprecherin des DKFZ, noch nicht beziffern. Dies hänge auch vom Ergebnis des Architektenwettbewerbs ab. Die privaten Spender, die sich an dem Projekt beteiligt werden, könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Das gesamte Projekt werde aber voraussichtlich rund 70 Millionen Euro kosten.