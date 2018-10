Heidelberg. (sm) Wenn es 150 Gäste waren, wäre das konservativ geschätzt. Übervoll waren die neugestalteten Räume des Traditionscafés Schafheutle am gestrigen Sonntag während der Einweihungs- und nicht zuletzt der Geburtstagsfeier. Das Café in der Hauptstraße 94 gibt es jetzt seit 85 Jahren.

Nach sechsmonatigem Umbau konnten Martina Schafheutle-Kübel und ihr Sohn Julian Kübel viele Gäste begrüßen, unter ihnen Bürgermeister Joachim Gerner und natürlich die Stammgäste, die es sich während des Umbaus nicht haben nehmen lassen, ihr Stammcafé zu besuchen. Ihnen, dem Personal und den vielen Handwerkern, die zum guten Gelingen des neuen Schafheutle-Gesichts beigetragen haben, wurde gedankt, aber ganz besonders dem Architekten, Paul Heemskerk, der in seinem Grußwort stolz behauptete, "dass wir gemeinsam ein Stück Heidelberg bewahrt haben."

Die Kaffeehaustradition in diesem Haus - erbaut von Jean Pierre Rigal um 1830 im kurfürstlichen Herrengarten - reicht sogar noch weiter: 1832 gründete Konditormeister M.C. Krall ein Kaffeehaus, das 1934 von Otto Schafheutle übernommen und als Theatercafé Schafheutle neu eröffnet wurde. Mittlerweile arbeitet die vierte Generation im Betrieb.

Der Spagat zwischen Tradition und Moderne ist offensichtlich gelungen. "Die Kaffeehauskultur wollten wir auf jeden Fall erhalten", formulierte Martina Schafheutle-Kübel in ihrer Begrüßungsrede ihr Anliegen. Und deshalb habe man auch nicht auf benachbarte Bistros oder Coffeeshops geschielt, sondern sei der Tradition des Hauses gefolgt "mit einem nicht allzu modernen Konzept."

Das hat seine Wirkung auf die Gäste nicht verfehlt, denn der Verkaufsraum und zwei weitere Räume präsentieren sich in einem modernen, aber gemütlichen Stil. Bestechend sind die handgefertigten Mosaikfliesen, die den Weg in den hinteren Bereich weisen, zum Wintergarten und zur Gartenterrasse. Von hier aus blickt man auf die Bäume des Providenzgartens.

Zu dem aktuell diskutierten Thema äußerte sich dann auch Karl Risch vom Rotary-Club Alte Brücke in seinem Grußwort: "Wir können nur hoffen, dass der Wunsch, einen Park in der Altstadt zu bekommen, in Erfüllung geht."