Heidelberg. (abs/dpa-lsw) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch in Heidelberg und hat unter anderem die Rhein-Neckar-Zeitung besucht. Bei einem Gespräch mit der Geschäftsleitung, Redakteuren und Volontären diskutierten das Staatsoberhaupt und First Lady Elke Büdenbender unter anderem über den Klimawandel, wachsenden Rechtspopulismus und die Bedeutung von Tageszeitungen. Steinmeier beantwortete über eine Stunde lang Fragen – und zeigte sich seinerseits interessiert an der Geschichte der RNZ, die von einem seiner Vorgänger, Theodor Heuss, mitbegründet worden war.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte die RNZ-Redaktion Kamera: Götz Münstermann, Manuel Reinhardt / Produktion und Kamera: Reinhard Lask

Anschließend traf sich der Bundespräsident mit jungen Menschen in der Universität. Steinmeier sprach sich dort für mehr Wertschätzung der Demokratie und demokratischer Verfahren aus. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sagte er am Mittwoch bei der Sommerakademie der Begabtenförderungswerke in Heidelberg. Vor 200 jungen Menschen erinnerte er an die konfliktreiche Geschichte Europas und aktuelle rechtsstaatliche Mängel in Polen und Ungarn. Bedenklich seien auch populistische Strömungen in Westeuropa wie in Frankreich und den Niederlanden. «Wir werden verhindern müssen, dass das nicht das Modell der Zukunft wird.»

Es stelle sich deshalb die Frage: «Wie schaffen wir, dass unter veränderten Umständen eine liberale Demokratie eine Zukunft hat?» Und Demokratie müsse liberal sein, sonst sei sie keine.

Steinmeier ist Schirmherr der einwöchigen Veranstaltung. Er und seine Frau Elke Büdenbender haben selbst in ihrer Jugend von der Unterstützung eines Förderwerks profitiert. Diese unterstützen derzeit rund 34 000 junge Frauen und Männer in Deutschland bei Studium oder Promotion. 200 von ihnen nehmen an der Akademie teil. Neben der finanziellen Hilfe durch Stipendien spielt die ideelle Förderung eine wichtige Rolle. In deren Zentrum steht nach Angaben der Hans-Böckler-Stiftung das klare Bekenntnis zur Demokratie. Die Stipendiaten sollen sich nicht nur den Werten des Grundgesetzes verpflichtet fühlen, sondern auch auf dessen Basis diskutieren lernen.

Steinmeier und seine Gattin besuchten auch das Rathaus und trugen sich dort ins Goldene Buch Heidelbergs ein.