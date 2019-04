Heidelberg. (RNZ) Bei der Heidelberger Einkaufsnacht am kommenden Samstag, 13. April, sind nicht einfach nur die Geschäfte länger geöffnet: Bis 22 Uhr gibt es an diesem Tag viele verschiedene Angebote und Aktionen in den Geschäften und einen Street Food Markt am Universitätsplatz. Pünktlich zum Frühlingsbeginn lädt der Citymarketingverein Pro Heidelberg zum ausgiebigen Einkaufen und Bummeln ein. Die Highlights im Überblick:

Für Neugierige: Bei Tee Gschwendner, Hauptstraße 56, können sich die Besucher durch frische Frühlingstees probieren, bei der Alten Brennerei, Hauptstraße 159, Liköre, Brände und Gin testen, bei "Lebe gesund", Hauptstraße 168, Pestos, Soßen und Aufstriche kosten und bei der Süßen Metzgerei, Plöck 14, die Hauspralinen unter die Lupe nehmen.

Für Weinliebhaber: Im Galeria Kaufhof am Bismarckplatz findet eine Weinmesse statt, bei der Besucher die Möglichkeit haben, unter 60 verschiedenen Weinen ihren Favoriten zu finden. Teilnahmegebühr: zehn Euro.

Für Kinder: Die Buchhandlung Schmitt & Hahn, Hauptstraße 8, bietet Kindern die Gelegenheit, ihre eigene Stofftasche zu gestalten.

Für Hungrige: Auf dem Bismarckplatz und am Anatomiegarten werden Grillspezialitäten und süße Leckereien von Schaustellern aus Heidelberg und dem Umland angeboten.

Für Modefans: Beim Modehaus Henschel, Hauptstraße 39, kann man sich den Einkauf mit tollen Leckereien an der Candy-Bar versüßen. Ein DJ sorgt für musikalische Unterhaltung, und an der Cocktailbar werden Drinks serviert.

Für Probierfreudige: Bei dem Street-Food-Markt machen von 11 bis 22 Uhr zehn Food Trucks Halt am Universitätsplatz, um ihre Kochkunst zu präsentieren. Die Aussteller zeigen dabei, wie vielfältig und spannend die mobile Art des Kochens sein kann. Alles wird, wie bei "Street Food" üblich, direkt vor Ort frisch zubereitet und gegessen. Aber auch in den Cafés, Restaurants und Bars in der Innenstadt können Late-Night-Shopper den Abend ausklingen lassen.

Info: Weitere Informationen zur Heidelberger Einkaufsnacht und eine Übersichtskarte gibt es im Internet unter www.proheidelberg.de