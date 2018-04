Von Lisa Legina und Julia Nodehi, Klasse 9c, Hölderlin-Gymnasium

Heidelberg. Die Bahnstadt ist Europas größte Passivhaussiedlung und bietet Wohnraum für 6800 Menschen. Im letzten Jahr wurde das Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus B³ auf dem Gadamerplatz eröffnet. Der Gadamerplatz mit dem B³ ist ein zentraler Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger der Bahnstadt und lädt damit zum Verweilen, Erholen und Bewegen ein. Im B³ befindet sich die einzige Grundschule des Stadtteils mit 120 Schülerinnen und Schülern, eine von insgesamt fünf Kindertagesstätten in der Bahnstadt, das Bürgerhaus, das vom Stadtteilverein betrieben wird, und der Treff LA33. Der Bahnstadttreff wurde im März 2013 eröffnet und ist im Januar 2018 vom Langen Anger ins Bürgerhaus umgezogen. Das Projekt war vonseiten der Stadt von Anfang an so geplant und angelegt.

Was der Bahnstadttreff ist und welche Aufgaben er hat, beantwortet Stefanie Ferdinand in einem Interview. Sie ist die Leiterin des Bahnstadttreffs, Erziehungswissenschaftlerin, Theaterpädagogin und Zivilcourage-Trainerin. Der Bahnstadttreff ist ein Kommunikations- und Begegnungsort für Bewohnerinnen und Bewohner und steht unter der Trägerschaft des Kulturfensters Heidelberg.

"Der Bahnstadttreff war und ist eine Anlaufstelle für alle neu Zugezogenen in der Bahnstadt, die Informationen brauchen oder andere Leute kennenlernen wollen", so definiert Stefanie Ferdinand die Funktionen des Treffs. "Die Aufgaben sind ganz klar: Förderung guter Nachbarschaften, Information und Beratung und Veranstaltungen vorbereiten." Viele Aktivitäten und Veranstaltungen werden von engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern organisiert, wie zum Beispiel das Stadtteilfrühstück, das Kinderkino, das Repaircafé und die Bahnstadtbühne, und dabei von Stefanie Ferdinand unterstützt. Bei den kulturellen Veranstaltungen, Vorträgen und Workshops bieten manche Bewohnerinnen und Bewohner selbst Kurse an, treten als Künstlerinnen und Künstler auf oder stellen ihre kreativen Werke in den Räumen des Treffs aus.

Außerdem finden auf der Bahnstadtbühne im Bürgersaal, in dem rund 200 Menschen Platz finden, Theateraufführungen und Konzerte statt. Zusätzlich kann der Bürgersaal für große Familienfeste oder andere Veranstaltungen gemietet werden. "Meine Aufgabe im Nachbarschaftstreff ist es, mit dem Stadtteilverein, der dieses Haus betreibt, viel zusammenzuarbeiten und dann alles, was ich gemacht habe, im kommenden Oktober in komplett ehrenamtliche Hände zu geben", sagt Stefanie Ferdinand. Was die Leiterin des Bahnstadttreffs an der größten Passivhaussiedlung toll findet, sind die vielen Freizeitangebote: "Es gibt einen Beachvolleyballplatz, eine Boulebahn und eine ganze Menge an Kletteranlagen und Sandkästen. Was auch ganz schön ist, sind die Promenade und die vielen Innenhöfe. Der Naturschutz wird hier sehr groß geschrieben und darum gibt es diese Eidechsenmauer. Denn vor Baubeginn gab es eine Eidechsenumsiedlung."

Stefanie Ferdinand findet das Ganze hier unglaublich und hätte niemals gedacht, dass auf einem ehemaligen Güterbahnhof so ein attraktiver Stadtteil entstehen kann. "Klar wird die Bahnstadt nach wie vor heftig diskutiert, aber wenn du die Leute, die hier wohnen, fragst, wie sie sich fühlen und ob sie gerne hier wohnen, wirst du ganz selten negative Antworten bekommen", berichtet Ferdinand, "und da ist die Bahnstadt eben, weil sie so neu ist und weil jetzt viele Familien gleichzeitig einziehen, so einzigartig."