Von Timo Teufert

Heidelberg. Der Saal war voll, die Stühle reichten nicht. Und angesichts der hohen Temperaturen hatten einige mit einer hitzigen Debatte bei der Informationsveranstaltung zum Bürgerbegehren über die Verlagerung des Betriebshofes an den Großen Ochsenkopf gerechnet. Doch die Atmosphäre am Dienstagabend in der Halle 02 war ruhig und konstruktiv. Sowohl die Vertreter der Stadt als auch Karin Weber und Rainer Zawatzky vom Bündnis für den Bürgerentscheid Klimaschutz hatten jeweils 20 Minuten lang die Möglichkeit, ihre Sichtweise den rund 400 Interessierten darzulegen.

Welche Bedeutung der Veranstaltung beigemessen wurde, zeigte sich schon daran, dass vier der fünf Bürgermeister in die Halle 02 gekommen waren und auch unzählige Amtsleiter anwesend waren, die nach den Vorträgen den Besuchern zwei Stunden lang Rede und Antwort standen.

Hintergrund > Beim Bürgerentscheid am Sonntag, 21. Juli können 110.988 Heidelberger - alle über 16 Jahren - mit entscheiden, ob der RNV-Betriebshof an den Großen Ochsenkopf verlagert wird oder nicht. Die Frage auf den Stimmzetteln lautet: "Sind Sie dafür, dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf erhalten bleibt und dort kein Betriebshof gebaut wird?" Das heißt: Wer mit "Ja" [+] Lesen Sie mehr > Beim Bürgerentscheid am Sonntag, 21. Juli können 110.988 Heidelberger - alle über 16 Jahren - mit entscheiden, ob der RNV-Betriebshof an den Großen Ochsenkopf verlagert wird oder nicht. Die Frage auf den Stimmzetteln lautet: "Sind Sie dafür, dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf erhalten bleibt und dort kein Betriebshof gebaut wird?" Das heißt: Wer mit "Ja" stimmt, ist für den Erhalt der Ochsenkopfwiese und gegen die Verlagerung des Betriebshofs. Wer sein Kreuz bei "Nein" macht, ist für die Verlagerung des Straßenbahn- und Busdepots auf den Ochsenkopf. Entscheidend ist nicht nur, welche Antwort die Mehrheit der gültigen Stimmen bekommt: Zudem müssen mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten die siegreiche Antwort angekreuzt haben. Wird dieses "Abstimmungsquorum" nicht erreicht oder hat das "Nein"-Lager eine Mehrheit, durchläuft das Vorhaben ein Planfeststellungsverfahren. Wird dieses positiv beschieden, könnte 2023 mit dem Bau auf der Ochsenkopfwiese begonnen werden. (tt)

So war Oberbürgermeister Eckart Würzner, Erstem Bürgermeister Jürgen Odszuck, Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson und RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek die Anspannung auch deutlich anzumerken, als sie die Bühne betraten: Jeder musste in nur fünf Minuten die wichtigsten Argumente für einen Betriebshof auf dem Großen Ochsenkopf schlüssig herüberbringen.

Während der Vorträge lief eine Stoppuhr mit, doch das Quartett hatte am Ende sogar noch eine Minute und 22 Sekunden übrig, die der OB für einen Appell nutzte: "Es ist wichtig, dass Sie wahrnehmen, dass die Verwaltung und der Gemeinderat alle Argumente aufnehmen und erst dann eine Entscheidung treffen." Und so sei es eben auch bei der Betriebshof-Entscheidung gewesen.

Würzner sprach in seinem Part über die Gründe für einen neuen Betriebshof-Standort auf dem Großen Ochsenkopf. In der Beek stellte die Planungen für das neue Depot vor ("Zukunftssicher für die nächsten Jahre") und Odszuck sprach von den Entwicklungsmöglichkeiten des bisherigen Areals: "Der Betriebshof in der Bergheimer Straße ist ein Klotz am Bein der Stadtentwicklung." Anschließend stellte Erichson das Kleinklimagutachten für den Großen Ochsenkopf vor.

Während Würzner, Odszuck, Erichson und in der Beek mit einem freundlichen Applaus von der Bühne verabschiedet wurden, brandete beim Auftritt von Weber und Zawatzky Jubel im Publikum auf. "Grünflächenschutz ist Klimaschutz mit Sofortwirkung", rief Zawatzky. Er stellte die ökologischen Gesichtspunkte heraus, die aus seiner Sicht eine Bebauung der Ochsenkopfwiese verbieten. Gleichzeitig kritisierte er die Visualisierungen der Stadt, mit denen für die zukünftige Nutzung des bisherigen Areals und des geplanten Neubaus geworben wird, als unglaubwürdig.

Weber ging hingegen auf die verkehrstechnischen und wohnungspolitischen Aspekte ein und übte Kritik an den Plänen für das heutige Gelände, für die Berechnungsgrundlagen fehlten. "An der Einfahrt zum geplanten Betriebshof wird zudem eine unnötige Gefahrenquelle geschaffen." Dort treffen die Radfahrer, die von der Gneisenau-Brücke kommen und zur geplanten Neckarquerung für Fuß- und Fahrradfahrer wollen, auf die Zufahrt zum Betriebshof. "Fahrrad und Bus sind wichtige Säulen der Verkehrswende. Sie dürfen sich nicht behindern."

Im Anschluss stellten sich beide Parteien – für die Stadt Odszuck und in der Beek – den Fragen von Moderator Michael Lobeck. Er wollte etwa wissen, wie dringend Heidelberg einen neues Betriebshof brauche? Hier waren sich alle einig, dass man zügig eine Lösung brauche. Bei allen anderen Fragen – nach einem guten Kompromiss und der optimalen Lösung – gingen die Meinungen weit auseinander. "Ein neuer Betriebshof darf auf keinen Fall auf eine unversiegelte Fläche", findet Zawatzky, in der Beek hat hingegen Sorge, dass auch jeder andere Standort Widerstände hervorrufen würde. Für seine Aussage "Global betrachtet ist ein guter Nahverkehr wichtiger als 100 Bäume auf der Ochsenkopfwiese" erhielt Odszuck Buhrufe und den Zwischenruf: "Lüge!"

An den Infotafeln ergriffen nach der Diskussion viele Besucher die Chance, mit Vertretern von RNV, Stadt und Bündnis zu sprechen. Wobei bei den städtischen Vertretern mehr Andrang herrschte.

Warum der Heidelberger Betriebshof auf den Ochsenkopf soll Redaktion, Kamera und Produktion: Reinhard Lask