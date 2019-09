Heidelberg. (tt) Ist ein RNV-Betriebshof auf dem Areal des Recyclinghofs am Oftersheimer Weg eine wirkliche Alternative zur Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf? Die RNZ hat die Argumente zusammengetragen.

Was spricht für den Alternativstandort? Genug Platz ist auf dem Areal, es ist mit 4,2 Hektar größer als die 3,4 Hektar große Fläche auf dem Ochsenkopf. Erweiterungsflächen für zusätzliche Fahrzeuge wären also vorhanden. Diese würden notwendig, wenn die Grünen ihre Pläne umsetzen, die Verkehrswende im großen Stil regional anzugehen. Dann könnte das Schienennetz nicht nur um eine Straßenbahn ins Neuenheimer Feld und ins Patrick Henry Village (PHV) erweitert werden, sondern auch durch einen Anschluss der Altstadt, der Bergstraße und nach Süden - mit einer Ringbahn über Nußloch, Wiesloch, Walldorf und Sandhausen.

Mit einer Trasse über die Speyerer Straße könnten zudem der Heidelberg Innovation Park, die neue Großsporthalle, PHV und Schwetzingen angeschlossen werden. Die Grünen sind überzeugt: Baut man die Strecke ins PHV in zwei Abschnitten - zuerst von der Montpellierbrücke bis zum Recyclinghof -, dann könnte ein Betriebshof dort 2025 in Betrieb gehen. Die Stadt will den RNV-Betriebshof nicht dort haben. Allerdings gibt es in der Verwaltung durchaus Überlegungen, anderes in den Süden zu verlegen - nämlich den städtischen Zentralbetriebshof und den Messplatz vom Kirchheimer Weg auf das Airfield. Zusammen haben diese einen Flächenbedarf von acht Hektar.

Was spricht gegen den Alternativstandort? Der Recyclinghof ist bislang nicht an das Schienennetz angebunden, ein Ausbau könnte nach Schätzung der Verwaltung mindestens zehn Jahre dauern. Denn entlang der Strecke (bis nach PHV) gibt es über 150 Grundstückseigentümer, die zu einem Tausch oder Verkauf ihres Grundes und Bodens animiert oder gegebenenfalls enteignet werden müssten. Im Gegensatz zum Ochsenkopf ist das Areal im Flächennutzungsplan für die Abfallentsorgung vorgesehen, nicht für Gewerbe. Deshalb müsste der Plan hier geändert werden, was genauso wie erneute Diskussionen über die Eignung des Standorts zu Verzögerungen führen könnte.

Bereits im November 2018 hatten die Grünen eine tiefergehende Prüfung des Standortes beantragt, diese wurde vom Gemeinderat aber abgelehnt. Eine Prüfung in gleicher Tiefe wie am Ochsenkopf würde nach Schätzungen der Verwaltung mindestens ein Jahr dauern. Da es sich um eine ehemalige Kiesgrube handelt, die mit Hausmüll und Bauschutt verfüllt wurde, könnte das Erstellen der Fundamente für Gebäude teurer werden. Eine Gefahr geht laut Stadt von den Stoffen im Untergrund nicht aus. In unmittelbarer Nähe befinden sich aber auch ökologische Ausgleichsflächen, welche die Zufahrt zu dem Gelände behindern könnten.

Die Machbarkeitsstudie für das nahe am Recyclinghofgelände gelegene Airfield geht von mehr als 150.000 Leerkilometern pro Jahr aus, was Kosten von rund 760.000 Euro pro Jahr verursachen würde. Ohne Anbindung von PHV wäre die Lage so dezentral, dass laut RNV der Betrieb unwirtschaftlich wäre.