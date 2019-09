Von Timo Teufert

Heidelberg. Nur zu gerne hätten die Stadträte am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss über mögliche Standorte für den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) diskutiert. Drei Anträge lagen dazu auch vor, doch um die Standortfrage ging es in der Sitzung überhaupt nicht. Die Stadträte sollten vielmehr darüber beraten, ob und wie sie den Bürgerentscheid vom Juli - bei dem eine Mehrheit der Bürger zwar die Bebauung der Ochsenkopfwiese abgelehnt hat, aber das nötige Quorum nicht erreicht wurde - im Gemeinderat bewerten werden. Einstimmig votierten sie dafür, dass in der Sitzung am 17. Oktober über die Frage entschieden werden soll, die auch den Bürgern gestellt wurde.

Die lautete: "Sind Sie dafür, dass auf den gegenwärtig als Grünflächen genutzten Bereichen des Großen Ochsenkopfes kein RNV-Betriebshof gebaut wird?" Wer mit "Nein" stimmte, war für die Bebauung, wer mit "Ja" stimmte, war gegen die Verlagerung auf das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs der OEG. Von den 110.282 Wahlberechtigten beantwortete die Mehrheit der 33.338 gültigen Stimmen am 21. Juli die Frage mit "Ja" - 19.020 Stimmen gegenüber 14.318 Nein-Stimmen. Das erforderliche Quorum von 20 Prozent der Stimmberechtigten (22.057 Stimmen) wurde aber nicht erfüllt. "Somit ist ein wirksamer und bindender Bürgerentscheid, der die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses aufgehoben hätte, nicht zustande gekommen", heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Deshalb muss diese "Angelegenheit" - wie es in der Gemeindeordnung heißt - nun vom Gemeinderat entschieden werden, wie Steffen Brucker und Klaus Mevius vom Rechtsamt erklärten. "Sie müssen aber nicht zwangsläufig die Frage des Bürgerentscheids abstimmen", betonte Brucker. Vielmehr müssten sich die Stadträte überlegen, wie sie mit der "Angelegenheit" umgehen und ob sie die Entscheidung aufschieben wollen.

"Wir müssen doch zunächst klären, ob wir das Ergebnis des Bürgerentscheids akzeptieren, oder ob wir es nicht tun", sagte CDU-Fraktionschef Jan Gradel. Wenn es nicht akzeptiert werde, könnten die Planungen bereits am Tag nach der Gemeinderatssitzung weitergehen. Er verwies zusammen mit Michael Eckert (FDP) darauf, dass das Ergebnis des Entscheids nicht bindend sei, weil das Quorum nicht erreicht wurde. "Der Gemeinderat sollte inhaltliche Konsequenzen aus dem Bürgerentscheid ziehen und nicht darauf beharren, dass das Quorum nicht erreicht wurde", mahnte hingegen Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke). Eine Verschiebung der Abstimmung lehnte die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster ab: "Der Bürgerentscheid ist nicht eindeutig. Wir brauchen Klarheit und sind den Bürgern verpflichtet, die auf eine Entscheidung warten."

Judith Marggraf (GAL) appellierte an ihre Kollegen, sich inhaltlich auf die verfahrene Situation einzulassen: "Wir haben 2008 das Ergebnis des Bürgerentscheids über den Verkauf der GGH-Wohnungen auf dem Emmertsgrund akzeptiert. Es wäre nicht vermittelbar, wenn wir das Votum beim Betriebshof nicht akzeptieren würden", so Marggraf. Auch Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo meinte: "Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden und einen neuen Standort suchen."