Von Maria Stumpf

Heidelberg. Aufbruch auf neuen Wegen: Eine lebenswerte, klimafreundliche, sichere und flächengerechte Stadt ist das Ziel mehrerer Dutzend Menschen, die ein politisches Zeichen setzen. Das Team "Radentscheid Heidelberg" trat am Samstag nach neun Monaten Vorarbeit in einer digitalen Konferenz erstmals mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit. Am Ende der Kampagne soll eine andere Verkehrspolitik in Heidelberg stehen, der Weg dahin könnte über ein Bürgerbegehren führen. "Unsere Mission ist es, mit direkter Demokratie den Bürgerwillen für bessere und sichere Fahrradwege direkt ins Rathaus zu bringen", sagen die Veranstalter. Ab April will man dafür Unterschriften sammeln.

Rund 100 Teilnehmer hatten sich online zugeschaltet. Auch der Chatverlauf zeigte reges Interesse. "Wir schmieden jetzt ein breites Bündnis mit der Heidelberger Zivilgesellschaft", hoffen Dominic Egger und Friederike Benjes als Sprecher. Politische Parteien seien bewusst ausgeschlossen: "Wir wollen nicht die üblichen Verdächtigen." Wenngleich man Parteien natürlich ausdrücklich "zu einem intensiven Austausch" über den Radverkehr einladen will.

Nach der Heidelberg-Studie aus dem Jahr 2019 sei das Fahrrad innerstädtisch mit einem Anteil von 33 Prozent das am häufigsten benutzte Verkehrsmittel, rund 60 Prozent wünschten sich eine stärkere Förderung des Radverkehrs und damit eine Verkehrswende und Investitionen in den Klimaschutz. "Bisher bleiben diese Bemühungen aber weit hinter den Erwartungen zurück und es fehlt ein Gesamtkonzept. Wir machen deshalb die Verkehrswende selbst. Auf diese Formel lässt sich unser Vorhaben bringen", heißt es beim Radentscheid-Team. Ihre Vision heißt dort "Heidelberg 2030".

Zehn "Forderungen" hat das Radentscheid-Team aufgestellt. So soll etwa ein durchgängiges und sicheres Netz mit grüner Welle für den Radverkehr, sofern dies mit der Vorrangschaltung des ÖPNV vereinbar ist, entstehen. Außerdem sollen Fuß- und Radverkehr räumlich getrennt werden, indem die Stadt eine Umwidmung von Auto-Parkplätzen und Auto-Spuren in Betracht zieht. Innerorts will man Tempo 30 als Regel-Geschwindigkeit beantragen und bis zum Jahr 2025 etwa 4000 sichere Fahrradabstellplätze schaffen. In allen Stadtteilen soll es auch verkehrsberuhigte oder autofreie Bereiche geben und mit verschiedenen Maßnahmen soll die Familien-Rad-Mobilität gefördert werden, um nur einige Beispiele aus den "Forderungen" zu nennen.

Von April bis Ende Juni will die Initiative dazu bis zu 10.000 Unterschriften für das entsprechende Bürgerbegehren sammeln und mit Aktionen auf das Vorhaben aufmerksam machen. Ab Juli prüfe die Stadt dann wohl die Rechtmäßigkeit des Begehrens "oder der Gemeinderat übernimmt unsere Forderungen". Und wenn nicht? "Gleichzeitig zur Bundestagswahl am 26. September soll dann unser Bürgerentscheid stattfinden", so die Sprecher. Ab Oktober könnten "mithilfe eines öffentlich-rechtlichen Vertrags" die Maßnahmen mit der Stadt festgelegt werden. "Deren Umsetzung begleiten wir dann kritisch." Man sei sich zwar durchaus bewusst, dass die juristischen Hürden hoch seien, doch Dominic Egger und sein Team gehen davon aus, dass viele Menschen in Heidelberg ihre Vision unterstützen.