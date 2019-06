An dieser Stelle in der Poststraße hat mindestens ein Jugendlicher brutal auf einen 36-jährigen Mann eingetreten. Foto: Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Vier der acht Angeklagten konnten den Großen Saal des Landgerichts am Montag als freie Männer verlassen, nachdem der letzte Zeuge gehört worden war. Der Prozess um die lebensgefährlichen Tritte in der Poststraße neigt sich damit dem Ende zu. Das Gericht entschied, "die vier Kleinen", so die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn, hätten "im guten und schlechten Sinne nichts getan" - die Verfahren wurden eingestellt. Kuhn warnte jedoch: "Ihnen muss klar sein: Wenn so etwas noch einmal passiert, dann sind Sie dran." Auch die "psychische Beihilfe", die sie geleistet hätten, sei strafbar: "Sie haben den anderen ein Gefühl der Sicherheit gegeben und sich dann einfach verdrückt. Das war wirklich schäbig." Das Opfer hätte tot sein können, hätten ihm nicht andere Leute geholfen, so die Richterin.

Vier Angeklagte sitzen weiterhin vor der großen Jugendkammer. Was sie noch erwarten kann, legte Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson in ihrem Plädoyer dar: Die vier zur Tatzeit zwischen 17 und 20 Jahre alten Angeklagten hätten den Tod ihres Opfers "zumindest billigend in Kauf genommen", als sie ihm im August 2018 in der Poststraße mehrmals gegen den Kopf getreten und den bewusstlosen Mann dann in einer Blutlache liegengelassen hätten.

Eine "wirklich einschneidende Jugendstrafe" von sechs Jahren forderte die Staatsanwältin für den mutmaßlichen Haupttäter, der heute 18 Jahre alt ist, und bewegt sich damit in der oberen Hälfte des Strafrahmens, der für Jugendliche höchstens zehn Jahre Gefängnis vorsieht. Kuhn sieht es als erwiesen an, dass er dafür sorgte, dass es beim Opfer "praktisch keinen Knochen zwischen Oberlippe und Stirn gegeben hat, der nicht gebrochen war". So hatte es die Rechtsmedizinerin Stefanie Rechtsteiner vorher ausgedrückt. Auch Kuhn findet deutliche Worte und legt dem Täter "einen fassungslos zurücklassenden, unbändigen Tötungswillen" zur Last.

Auf Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und beinahe fünf Jahren plädierte die Staatsanwältin bei den weiteren drei Angeklagten. Auch sie hätten auf das Opfer eingetreten. Bestärkt sah Kuhn sich dabei durch die Vernehmung des letzten Zeugen. Er hatte ausgesagt, dass mehrere Männer "auf das Opfer eingewirkt" hätten. Wie sich der Abend im August letzten Jahres zugetragen hat, dazu gibt es immer noch widersprüchliche Angaben. Bei der Polizei belastete einer der Angeklagten vier andere, bestritt genau das allerdings vor Gericht. Der Polizeibeamte sei bei der Vernehmung nicht professionell geblieben, hieß es. Anschließend belasteten alle jungen Männer den Hauptangeklagten, der die Tritte zugab, auch wenn er meinte "im Affekt gehandelt" und "eher zufällig" den Kopf des Opfers getroffen zu haben.

Dieses Verhalten der Angeklagten und ihr Auftreten im Prozess hält Opferanwalt Silvio Käsler für "beschämend". Die Angeklagten hätten gegrinst, eine Arrestzelle beschmiert, gar während des Prozesses geschlafen. Dabei hätten sie ein "widerwärtiges, abscheuliches Verbrechen begangen; feige und kaltblütig ausgeführt." Und Käsler geht noch weiter: "Es erinnert mich - und ich habe mir gut überlegt, was ich hier sage - an eine Hinrichtung."

Info: Das Urteil könnte am Freitag, 28. Juni, im Großen Saal des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15, fallen.