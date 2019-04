Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Der Druck auf das Universitätsklinikum Heidelberg nimmt täglich zu. Erste Rücktrittsforderungen gegen Vorstandsmitglieder gibt es bereits. Nun startet endlich die externe, unabhängige Kommission ihre Arbeit. Der Aufsichtsrat des Uniklinikums hat das Gremium bereits am 5. April eingesetzt, aber erst am heutigen Donnerstag den genauen Auftrag beschlossen.

Wie das Uniklinikum am gestrigen Mittwoch - im Namen des Aufsichtsrates - per Presseerklärung mitteilte, soll die Kommission "den Sachverhalt ,Bluttest Heiscreen’ aufklären". Dabei soll sie auch Hinweise auf eventuelles Fehlverhalten von Personen oder Institutionen, auf strukturelle Defizite und etwaige Gesetzes- oder Regelverstöße geben. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Kommission, Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Leitungsstrukturen, der Compliance-Regeln und der Verfahrensweisen insbesondere beim Technologietransfer zu erarbeiten. Allerdings steht es "der Kommission frei, ihren Untersuchungsgegenstand in eigener Verantwortung zu erweitern und zu konkretisieren", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Ganz deutlich gemacht wird auch: "Die Kommission berichtet ausschließlich an den Aufsichtsrat." Dabei wird das unabhängige Gremium professionell aufgesetzt: Eine Geschäftsstelle wird die Kommission bei ihrer Arbeit unterstützen. Zudem unterstützt ein Rechtsanwalt die Aufklärung aus juristischer Sicht.

Die Befugnisse der Kommission gehen weit. So heißt es in der Pressemitteilung: "Der Klinikumsvorstand wird die Arbeit der unabhängigen Kommission in jeder Hinsicht unterstützen. Die Mitarbeiter sollen dabei von etwaigen Verpflichtungen zur Verschwiegenheit hinsichtlich ihrer Auskünfte entbunden werden." Doch auch Dritte sollen von Verschwiegenheitspflichten entbunden werden können: "Ebenso wird der Aufsichtsrat auf eine solche Entbindung von vertraglich vereinbarten Verschwiegenheitspflichten sonstiger Personen hinwirken, die sich persönlich an die Kommission wenden, weil sie zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen wollen."

Auch die Besetzung der ehrenamtlich tätigen Kommission steht nun weitgehend fest. Die beiden Vorsitzenden waren bereits bekannt: die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Dr. Christine Hohmann-Dennhardt und der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Prof. Matthias Kleiner. Der Aufsichtsrat hat jetzt dem Vorschlag der beiden Vorsitzenden für die weiteren Mitglieder zugestimmt. Dabei wurde Expertise für alle in der Brustkrebstest-Affäre relevanten Bereiche ins Boot geholt: Zu den Aufklärern gehört etwa Prof. Leena Bruckner-Tuderman, die als Geschäftsführende Direktorin der Klinik für Dermatologie und Venerologie am Uniklinikum Freiburg Erfahrung mit den Strukturen an Unikliniken hat. Mit Dr. Frank Wissing sitzt außerdem der Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentags, dem Dachverband der Medizinischen Fakultäten aller deutschen Universitäten, in der Kommission.

Expertise im Bereich Start-ups - wie der Heiscreen GmbH, die den Brustkrebstest vermarktet - bringt Dr. Merle Arnika Fuchs mit. Sie ist Inhaberin der Firma "TechnologieContor" aus Gera, die den Markteintritt von Start-up-Unternehmen begleitet. Und auch ein Profi für Kommunikation ist dabei: Dr. Elisabeth Hoffmann leitet die Presse- und Kommunikationsabteilung der Technischen Universität Braunschweig. Mindestens ein weiteres Mitglied soll "zeitnah" benannt werden.

Wann die Kommission Ergebnisse liefert, ist unklar. In der Pressemitteilung heißt es aber: "Sobald erste Ergebnisse vorliegen, wird die Kommission dem Aufsichtsrat berichten."

Die Aufsichtsratsvorsitzende Simone Schwanitz, Ministerialdirigentin im Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg, sagt zum Start der Kommission: "Aufklärung durch eine unabhängige Kommission ist der richtige Weg, um eine vollständige Aufklärung der Vorgänge zu erreichen und vor allem Hinweise zu erhalten, was getan werde muss, damit die Causa ,Bluttest’ ein einmaliger Vorgang bleibt." Sie sei den "renommierten Persönlichkeiten mit großer fachlicher Expertise" sehr dankbar für ihre Mitwirkung. Laut Schwanitz setze sich auch der Klinikumsvorstand intensiv für eine Aufklärung des Sachverhalts ein und werde die Kommission umfassend unterstützen. Damit adressiert die Aufsichtsratsvorsitzende auch die jüngsten Rücktrittsforderungen eines Ärztlichen Direktors im Uniklinikum. Denn Schwanitz sagt ganz deutlich: "Die Aufklärung muss solide erfolgen. Voreilige Forderungen helfen dabei nicht."